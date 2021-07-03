ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Шилгавы: «Можем забить быстрый гол в игре с Данией»

03 июля 2021, 10:04
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия1 : 2Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Наставник сборной Чехии Ярослав Шилгавы дал комментарий накануне матча против команды Дании на Евро-2020.

Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру. Уверен, нам это по силам. Тогда на повестку выйдет уже качество игры. Одна ошибка может решить судьбу матча, сделать положение одной из команд более благоприятным.

У Дании много очень сильных исполнителей, но я все равно считаю, что мы можем забить быстрый гол в результате ошибки соперника или после стандартного положения. Ожидаю равной игры с обилием индивидуальных противоборств, где все решат мелочи.

Ранее полузащитник чехов Владимир Дарида заявил, что у датчан нет суперзвезд.

Все новости
Кураньи: «Тедеско — суперкандидат на пост нового тренера сборной России»
Вчера, 19:14 Комментарии26
Балотелли заявил, что хочет пробиться в состав сборной Италии на ЧМ-2022
Вчера, 18:13 Комментарии20
Клинсманн: «Для меня Англия с самого начала была фаворитом Евро-2020»
Вчера, 16:57 Комментарии9
«Леон — важный игрок для „Баварии“». Нагельсманн не хочет ухода Горецки
Вчера, 16:20 Комментарии2
Месси: «Аргентина – Бразилия – это финал, которого ждали все»
Вчера, 15:54 Комментарии13
«Всё только началось». Ольмо — после поражения от Италии на Евро
Вчера, 14:43 ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Roman73
Roman73
03 июля в 14:38
Чехия - Дания это самая симпатичная пара чемпионата.
Хорошей им игры и пусть победит тот кто больше постарается.
Аксинья
Аксинья
03 июля в 10:13
А пропустить можно быстрых два - мяч он круглый))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 10:12
Ага, а можно и пропустить...
STVA 1
STVA 1
03 июля в 10:11
Дания тоже может
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100