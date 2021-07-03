Шилгавы: «Можем забить быстрый гол в игре с Данией»

Наставник сборной Чехии дал комментарий накануне матча против команды Дании на Евро-2020.

Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру. Уверен, нам это по силам. Тогда на повестку выйдет уже качество игры. Одна ошибка может решить судьбу матча, сделать положение одной из команд более благоприятным.

У Дании много очень сильных исполнителей, но я все равно считаю, что мы можем забить быстрый гол в результате ошибки соперника или после стандартного положения. Ожидаю равной игры с обилием индивидуальных противоборств, где все решат мелочи.