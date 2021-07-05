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Гагнидзе стал игроком «Динамо» М

05 июля 2021, 11:08

Полузащитник тбилисского «Динамо» Лука Гагнидзе подписал пятилетний контракт с московским «Динамо».

В сезоне-2020/2021 Гагнидзе провёл в чемпионате Грузии 14 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ранее «Динамо» объявило о подписании защитника «Милана» Диего Лаксальта.

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Все комментарии
Алексей Филин
Алексей Филин
05 июля в 18:17
Сомнительное приобретение
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
05 июля в 12:48, ред.
А я вот без смеха думаю это хорошее приобретение для Динамо !!! Молодой с перспктивой игрок для молодой команды как раз впишется к Тюкавину и Захаряну !!!
Удачи ему !!!
stanichnik
stanichnik ответ баск (раскрыть)
05 июля в 12:43
Может, как раз грузин и окажется вторым Модричем, во всяком случае имя совпадает, да и патлы с повязкой, как у хорватского Луки!)))
dadrail
dadrail
05 июля в 12:17
Наверное отдадут в аренду пока
баск
баск ответ stanichnik (раскрыть)
05 июля в 11:58
Привет, Вань)

Да мне кажется, что его на вырост берут, задвинуть потом кому-нить..
Заработать, так сказать.
Хотя я бы с удовольствием посмотрел на него в Динамо, тем более. что тот же Моро уже год в команде, но как-то всё ходит и ходит в перспективных, а болтали про второго Модрича..
stanichnik
stanichnik ответ баск (раскрыть)
05 июля в 11:51
Доброго Здоровья, Павел!
Зимой будет с Николо Моро за место в основе Динамо бодаться?
баск
баск
05 июля в 11:45
Совсем молодой парень 2003 гр, но игрочина любопытный.

Креативен, техничен, дриблинг- сам Хвича покурит, хороший дальний пас.
При этом универсал каких поискать. Может исполнить АПЗ, опорника, все амплуа левого
крайка от консервативного дефа до агрессивного напа.
В стыках и противоборствах устойчив как неваляшка.
Забавен при отборе- обладая самыми заурядными антропологическими данными, так умудряется ставить корпус, что люди любых габаритов и комлекции от него отскакивают, как пули от морячка..))

В общем, достаточно крутой пацанчик.
Насколько известно, до зимы остаётся в ДинамоТб в аренде, так что есть смысл теперь последить за чемпом Грузии)
stanichnik
stanichnik
05 июля в 11:33
Таких, как Гагнидзе в фк Чертаново пол команды играет, только с российским паспортом. Динамо сейчас прежде всего хороший нападающий нужен, а в основе и так перебор с легионерами, Игбуна надо срочно куда-то пристроить, а лучше продать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 июля в 11:11
Не знаю такого
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