Гагнидзе стал игроком «Динамо» М

Полузащитник тбилисского «Динамо» Лука Гагнидзе подписал пятилетний контракт с московским «Динамо».
В сезоне-2020/2021 Гагнидзе провёл в чемпионате Грузии 14 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
⚡️ Лука Гагнидзе — игрок «Динамо»!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 5, 2021
18-летний грузинский полузащитник подписал контракт с нашим клубом на 5 лет.
Добро пожаловать, Лука! ⚪️🔵#ДинамоМосква #Гагнидзе pic.twitter.com/e5vLRirMvo
Ранее «Динамо» объявило о подписании защитника «Милана» Диего Лаксальта.
Креативен, техничен, дриблинг- сам Хвича покурит, хороший дальний пас.
При этом универсал каких поискать. Может исполнить АПЗ, опорника, все амплуа левого
крайка от консервативного дефа до агрессивного напа.
В стыках и противоборствах устойчив как неваляшка.
Забавен при отборе- обладая самыми заурядными антропологическими данными, так умудряется ставить корпус, что люди любых габаритов и комлекции от него отскакивают, как пули от морячка..))
В общем, достаточно крутой пацанчик.
Насколько известно, до зимы остаётся в ДинамоТб в аренде, так что есть смысл теперь последить за чемпом Грузии)
Креативен, техничен, дриблинг- сам Хвича покурит, хороший дальний пас.
При этом универсал каких поискать. Может исполнить АПЗ, опорника, все амплуа левого
крайка от консервативного дефа до агрессивного напа.
В стыках и противоборствах устойчив как неваляшка.
Забавен при отборе- обладая самыми заурядными антропологическими данными, так умудряется ставить корпус, что люди любых габаритов и комлекции от него отскакивают, как пули от морячка..))
В общем, достаточно крутой пацанчик.
Насколько известно, до зимы остаётся в ДинамоТб в аренде, так что есть смысл теперь последить за чемпом Грузии)