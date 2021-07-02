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Маркин стал игроком «Торпедо»

02 июля 2021, 10:18

Нападающий «Балтики» Михаил Маркин стал игроком «Торпедо».

Соглашение с 27-летним россиянином подписано по схеме «1+1».

В минувшем сезоне ФНЛ Маркин отметился 7 голами и 3 результативными передачами в 30 матчах в составе «Балтики».

Ранее Маркиным интересовались в чемпионате Польши.

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
02 июля в 10:47
27 лет уже, варится в фнле , прогречса нет и не будет, зато считает себя футболистом (форвардом) с большой буквы. Тьфу...
ФНЛ должен для молодых игроков быть до 22 лет. В европы уезжать потом надо или в рпл , но для этого качество игры на порядок выше должно быть. Очтальное шлак переводом в любительскую лигу.
Вот какой смысл торпедо от 27 летнего недофутболиста? Может чем нибудь поможет при выходе в рпл, а дальше что его ждет? Аренда в клуб из фнл? А само торпедо будет в поиске нового напа и опять схемы тактики и тд и тп чледовательно вылет в фнл снова!!! И по новой набор мусора.
Если есть цель повысить уровень клуба, то и игроков перспективных искать надо!!!
Василий 50
Василий 50
02 июля в 10:30
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