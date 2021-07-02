Нападающий «Балтики» Михаил Маркин стал игроком «Торпедо».
Соглашение с 27-летним россиянином подписано по схеме «1+1».
В минувшем сезоне ФНЛ Маркин отметился 7 голами и 3 результативными передачами в 30 матчах в составе «Балтики».
Ранее Маркиным интересовались в чемпионате Польши.
ФНЛ должен для молодых игроков быть до 22 лет. В европы уезжать потом надо или в рпл , но для этого качество игры на порядок выше должно быть. Очтальное шлак переводом в любительскую лигу.
Вот какой смысл торпедо от 27 летнего недофутболиста? Может чем нибудь поможет при выходе в рпл, а дальше что его ждет? Аренда в клуб из фнл? А само торпедо будет в поиске нового напа и опять схемы тактики и тд и тп чледовательно вылет в фнл снова!!! И по новой набор мусора.
Если есть цель повысить уровень клуба, то и игроков перспективных искать надо!!!
ФНЛ должен для молодых игроков быть до 22 лет. В европы уезжать потом надо или в рпл , но для этого качество игры на порядок выше должно быть. Очтальное шлак переводом в любительскую лигу.
Вот какой смысл торпедо от 27 летнего недофутболиста? Может чем нибудь поможет при выходе в рпл, а дальше что его ждет? Аренда в клуб из фнл? А само торпедо будет в поиске нового напа и опять схемы тактики и тд и тп чледовательно вылет в фнл снова!!! И по новой набор мусора.
Если есть цель повысить уровень клуба, то и игроков перспективных искать надо!!!