«Локомотив» подписал 18-летнего таланта из Беларуси Зиновича

Пресс-служба «Локомотива», что Кирилл Зинович стал игроком московского клуба.
Бывший полузащитник «Минска» будет выступать за «Локо» под номером «90».
18-летний Зинович (2003 года рождения) считается одним из самых больших талантов белорусского футбола.
⚡️ Футбольный клуб «Локомотив» заключил контракт с Кириллом Зиновичем.— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 2, 2021
🚂 В составе «железнодорожников» белорусский полузащитник будет играть под номером 90.
👊🏻 Желаем Кириллу успехов и побед вместе с нашей командой! pic.twitter.com/A39Wxk6njC