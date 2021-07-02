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«Локомотив» подписал 18-летнего таланта из Беларуси Зиновича

02 июля 2021, 13:13

Пресс-служба «Локомотива», что Кирилл Зинович стал игроком московского клуба.

Бывший полузащитник «Минска» будет выступать за «Локо» под номером «90».

18-летний Зинович (2003 года рождения) считается одним из самых больших талантов белорусского футбола.

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Поц
Поц ответ Splurgeloa (раскрыть)
02 июля в 18:44
Западнее Бреста Атлантический океан. Чтобы прогрессировать, надо переходить в более сильный клуб, а не в какую нибудь Вахмурку из Пржебийовице. Зинович перешел в более сильный клуб. Какие к нему вопросы?
Splurgeloa
Splurgeloa
02 июля в 15:11
Чтобы прогрессировать молодым, то нужно не в РПЛ ехать.А западнее Бреста.
marut
marut
02 июля в 13:54
Будем посмотреть на этого таланта...
Ironigor
Ironigor
02 июля в 13:50
Удачи молодому парнишке!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 июля в 13:46
Мы тоже одного таланта из Белоруси подписали, и чо?!
Давайте думать
Давайте думать
02 июля в 13:37
Давайте парнишке лям в неделю и пусть в дубле годик побегает, ну а на следующий сезон в аренду в условный Урал. Впринципе как обычно
Ekkimukk
Ekkimukk ответ 1bear (раскрыть)
02 июля в 13:24
Беларусы, как и игроки из Армении, Казахстана и Киргизии, не считаются легионерами в РПЛ.
1bear
1bear
02 июля в 13:20
перспективный легионер,а пока "лавка"или аренда
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