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«Сочи» подписал воспитанника «Челси»

03 июля 2021, 15:20

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что клуб подписал полузащитника Викторьена Ангбана.

24-летний воспитанник «Челси» перешел в российский клуб из французского «Метца».

Ранее «Сочи» объявил о подписании бразильского защитника Родригао.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 июля в 19:19
Так себе воспитанник...
memphis
memphis
03 июля в 16:35
на самом деле ему 38 лет и до этого он был женщиной Викторией...
КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 16:33
Всё ближе к дому.
Ислам0926
Ислам0926
03 июля в 16:22
Ротенберг позвонил Абромовичу и в ходе разговора двух олигархов Абрамович подарил игрока Ротенбергу в знак дружбу
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 июля в 16:13
В других местах не пригодился
allemz
allemz
03 июля в 15:27
У этого Викторьена, который отныне будет выступать на побережье Черного моря, за весь сезон только один голевой пас)) Куда интереснее узнать, за сколько взяли, всё-таки основной игрок Меца, а сезон на стабильно среднем провели, закончив на 10 месте, хоть и это Лига 1 + ему 24
shlomo
shlomo
03 июля в 15:21
Ну будем посмотреть на этого вопитанника
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