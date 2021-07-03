«Сочи» подписал воспитанника «Челси»

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что клуб подписал полузащитника Викторьена Ангбана.
24-летний воспитанник «Челси» перешел в российский клуб из французского «Метца».
⚡️ Викторьен Ангбан продолжит карьеру в «Сочи»— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 3, 2021
24-летний ивуарийский полузащитник отныне будет выступать на побережье Чёрного моря.
Минувший сезон воспитанник лондонского «Челси» провёл 31 матч за французский «Мец» из «Лиги 1».
Bienvenue à Sotchi, Victorien! 🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/ooPLNVNwFw
Ранее «Сочи» объявил о подписании бразильского защитника Родригао.