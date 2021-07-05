«Навсегда останусь „канониром“!» Гендузи объявил, что покидает «Арсенал»

Полузащитник в своём твиттере объявил об уходе из «Арсенала».

Спасибо всем, кто верил в меня во время моего пребывания здесь, в хорошие и плохие моменты. Я могу пожелать только самого лучшего клубу и его болельщикам, которые заслуживают этого. Прощай, «Арсенал», я никогда не забуду своё время здесь и навсегда останусь «канониром»!

Я никогда не забуду стадион «Эмирейтс». Я никогда не забуду фанатов. Я не забуду город. Я никогда не забуду всего, через что я здесь прошёл. Никогда не забуду, что моим единственным желанием было с гордостью защищать цвета «Арсенала».