Маунт убеждает Райса перейти в «Челси»

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05 июля 2021, 11:58

Полузащитник «Вест Хэма» может вернуться в «Челси».

Райс является воспитанником «синих», а «Челси» намерен вернуть игрока этим летом. Проблемой является тот факт, что «Вест Хэм» намерен выручить с продажи своего игрока около 100 млн фунтов стерлингов. Текущий контракт полузащитника истекает в 2024 году, однако футболист уже отклонил два предложения по новому контракту от «молотобойцев».

Хавбек «Челси» убеждает Райса вернуться в клуб, где он начинал свою карьеру. Маунт и Райс являются давними друзьями. Игроки дружат ещё со времён выступлений за молодёжные команды «Челси».

Ранее стало известно, что «синие» могут включить в сделку по трансферу Райса ещё одного своего воспитанника, который уже успел проявить себя в первой команде.