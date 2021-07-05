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Маунт убеждает Райса перейти в «Челси»

05 июля 2021, 11:58

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может вернуться в «Челси».

Райс является воспитанником «синих», а «Челси» намерен вернуть игрока этим летом. Проблемой является тот факт, что «Вест Хэм» намерен выручить с продажи своего игрока около 100 млн фунтов стерлингов. Текущий контракт полузащитника истекает в 2024 году, однако футболист уже отклонил два предложения по новому контракту от «молотобойцев».

Хавбек «Челси» Мэйсон Маунт убеждает Райса вернуться в клуб, где он начинал свою карьеру. Маунт и Райс являются давними друзьями. Игроки дружат ещё со времён выступлений за молодёжные команды «Челси».

Ранее стало известно, что «синие» могут включить в сделку по трансферу Райса ещё одного своего воспитанника, который уже успел проявить себя в первой команде.

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BDA8181
BDA8181 ответ The Frei (раскрыть)
вчера в 16:43
    The Frei
    The Frei ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 09:11
    Дал бы Вест Хем Лемпарду чемпионства АПЛ? Победу в ЛЧ?

    Соответствуйте уровню своих воспитанников. А щас че мешать им бороться за титулы.
    BDA8181
    BDA8181
    05 июля в 15:57, ред.
    ну да, тип воспитаник)) Лэмпард тоже ваш воспитаник и легенда)) Научитесь туниядцы своих воспитывать и наигрывать!!! а то всё только на готовинькое, бездари!!!
    David Young
    David Young
    05 июля в 14:04
    Основания для перехода в Челси есть, вопрос только в том вовремя ли это, может быть и несколько рано, а может быть и несколько поздно. Но думаю что это будет правильным решением.
    sv_1969
    sv_1969 ответ протон1 (раскрыть)
    05 июля в 13:54
    Ага.... Пандемийские так сказать)))
    протон1
    протон1 ответ sv_1969 (раскрыть)
    05 июля в 13:16
    скидки)))?
    sv_1969
    sv_1969 ответ протон1 (раскрыть)
    05 июля в 12:52
    Это ещё пандемия сбросила цену)))
    протон1
    протон1
    05 июля в 12:09
    это что за цены
    Djebrael
    Djebrael
    05 июля в 12:04
    Уговорит по дружески
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