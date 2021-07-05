«Рубин» обыграл «Урал» в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 3:1.
Матч окончен! Одерживаем победу над «Уралом» со счётом 3:1 🔥 pic.twitter.com/2jxU4mS7SX— «Рубин» Казань (@fcrk) July 5, 2021
«Рубин»: Медведев (в) (Янович, 91), Зотов (Зуев, 65; В.Игнатьев, 105), Уремович (к) (Нижегородов, 46), Старфельт (Бегич, 65), Самошников (Савицкий, 65), Абильдгор (Мусаев, 65), Хван (Шатов, 46; Суриков, 105), Макаров (Костюков, 46), Хакшабанович (Давиташвили, 65), Кварацхелия (Бакаев, 65), Деспотович (И.Игнатьев, 65).
«Урал»: Помазун (в) (Панов, 67, Годзюр, 91), Железнов (Толкачёв, 67, Маковский, 110), Рыков (Кузьмичёв, 67), Адамов (Кулаков, 67), Колесниченко (Насыров, 67), Герасимов (Егорычев, 46), Августиняк (Некрасов, 91), Подберёзкин (Максименко, 67, Новиков, 110), Гаджимурадов (Евсеев, 67), Бикфалви (Мишкич, 67), Панюков (Йовичич, 46).
Сегодня «Спартак» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Руя Витории.