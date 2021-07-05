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«Рубин» обыграл «Урал» в товарищеском матче

05 июля 2021, 18:52
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Рубин» обыграл «Урал» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

«Рубин»: Медведев (в) (Янович, 91), Зотов (Зуев, 65; В.Игнатьев, 105), Уремович (к) (Нижегородов, 46), Старфельт (Бегич, 65), Самошников (Савицкий, 65), Абильдгор (Мусаев, 65), Хван (Шатов, 46; Суриков, 105), Макаров (Костюков, 46), Хакшабанович (Давиташвили, 65), Кварацхелия (Бакаев, 65), Деспотович (И.Игнатьев, 65).

«Урал»: Помазун (в) (Панов, 67, Годзюр, 91), Железнов (Толкачёв, 67, Маковский, 110), Рыков (Кузьмичёв, 67), Адамов (Кулаков, 67), Колесниченко (Насыров, 67), Герасимов (Егорычев, 46), Августиняк (Некрасов, 91), Подберёзкин (Максименко, 67, Новиков, 110), Гаджимурадов (Евсеев, 67), Бикфалви (Мишкич, 67), Панюков (Йовичич, 46).

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dok66
dok66
вчера в 21:52
Да нормально . Третий гол с пенальти был конечно лишним , но - это футбол
stanichnik
stanichnik ответ ildar_3871 (раскрыть)
05 июля в 23:43
Столичная коалиция не пустит
ildar_3871
ildar_3871
05 июля в 22:45
Рубин должен бороться за первое место в этом году !
mihaluch
mihaluch
05 июля в 19:41
Ничего нет удивительного.
ДСА
ДСА
05 июля в 19:03
Рубин сильнее и в официальной игре.
shlomo
shlomo
05 июля в 18:58
Тренировочный процесс
beefs
beefs
05 июля в 18:54
Подготовка идет по плану...
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