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«Спартак» обыграл «Шибеник». Это первая победа Витории

05 июля 2021, 15:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб ШибеникШибеникМатч завершен

«Спартак» обыграл хорватский клуб «Шибеник» в товарищеском матче на сборе в Австрии.

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Голы за московский клуб забили: Йоррит Хендрикс, Виктор Мозес, Максим Глушенков и Михаил Игнатов.

За «Шибеник» забили: Дени Юрич (пен.) и Иван Делич.

Состав «Спартака»: Селихов (Максименко, 46), Рассказов (Ещенко, 88), Жиго (к) (Кутепов, 46), Гапонов (Мельников, 88), Айртон (Воропаев, 88), Умяров (Денисов, 76), Хендрикс, Бакаев (Игнатов, 46), Мозес (Ломовицкий, 65), Мирзов (Глушенков, 65), Мелкадзе (Педро Роша, 76).

Это первая победа «Спартака» под руководством нового главного тренера Руя Витории.

Недавно «Спартак» проиграл «Нефтчи» в товарищеском матче.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 21:57
И чего на всех углах кричат : первая победа Спартака под руководством Витории ? А чего пару голов то пропустили ?
d_fincher
d_fincher
06 июля в 00:07
Поражение, ничья, победа. Шаг за шагом. Вверх.
makkie
makkie
05 июля в 23:54
Соперники слабые, но и состав не оптимальный.
Ждем возвращения лидеров - Промеса, Ларссона, Соболева, Крала, Понсе, Джикию и Зобнина. Это ровно половина основы.
ЧиП
ЧиП
05 июля в 20:20
Первая победа сезона!
Начало положено🥇
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
05 июля в 19:57, ред.
В карьер только кони...с места)...шестого...
karnager
karnager
05 июля в 18:43, ред.
Интересно, сколько стоило организовать спарринг-матч и сколько занесли за победу. Больше 100к зелёных?
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ ЮЗИК (раскрыть)
05 июля в 17:55
А нам приятно!)
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 17:18
Это конечно знаковое событие
LAISMEN
LAISMEN
05 июля в 17:12
Оттачивают свою квалификацию.......
1bear
1bear
05 июля в 17:01
посмотрим на официальные игры...
112910415
112910415
05 июля в 16:58
с почином, однако !
Ironigor
Ironigor
05 июля в 16:53, ред.
Обыграли Щебёнку , следующий Песочник из соседнего
карьера !!!)))
Futurista
Futurista
05 июля в 16:44
Первая Витория...даст Бог не последняя...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 июля в 16:41
Ну прямо историческая победа
протон1
протон1
05 июля в 16:29
вот такие второсортные клубы нам только по зудам. шебреки. шебени. и е.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ МапС (раскрыть)
05 июля в 16:12
В Шибеник?
КЭТиК
КЭТиК
05 июля в 16:08
Для почина подобрали себе хорошего соперника.
1-я конная
1-я конная
05 июля в 16:07
Это всё не важно. Нужно ждать первого матча с Сочи
МапС
МапС
05 июля в 16:07
Это исчо сборники не подтянулись.
LOpp
LOpp
05 июля в 16:01
Трепещите, бакланы!
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