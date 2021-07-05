«Спартак» обыграл «Шибеник». Это первая победа Витории

«Спартак» обыграл хорватский клуб «Шибеник» в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Встреча завершилась со счетом 4:2.
Голы за московский клуб забили: Йоррит Хендрикс, Виктор Мозес, Максим Глушенков и Михаил Игнатов.
За «Шибеник» забили: Дени Юрич (пен.) и Иван Делич.
Состав «Спартака»: Селихов (Максименко, 46), Рассказов (Ещенко, 88), Жиго (к) (Кутепов, 46), Гапонов (Мельников, 88), Айртон (Воропаев, 88), Умяров (Денисов, 76), Хендрикс, Бакаев (Игнатов, 46), Мозес (Ломовицкий, 65), Мирзов (Глушенков, 65), Мелкадзе (Педро Роша, 76).
Это первая победа «Спартака» под руководством нового главного тренера Руя Витории.
Недавно «Спартак» проиграл «Нефтчи» в товарищеском матче.
Ждем возвращения лидеров - Промеса, Ларссона, Соболева, Крала, Понсе, Джикию и Зобнина. Это ровно половина основы.
Ждем возвращения лидеров - Промеса, Ларссона, Соболева, Крала, Понсе, Джикию и Зобнина. Это ровно половина основы.
Начало положено🥇
Начало положено🥇
карьера !!!)))
карьера !!!)))