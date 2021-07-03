«Зенит» сыграл вничью с «Шальке» в товарищеском матче

«Зенит» провёл товарищеский матч с немецким «Шальке» на стадионе «Куфштайн-Арена» в австрийском Куфштайне.
Товарищеская встреча российской и немецкой команд завершилась с ничейным счётом 0:0.
Куфштайн, стадион Куфштайн Арена
«Шальке-04» — «Зенит» 0:0 (0:0)
Нереализованный пенальти: Пирингер 65
Состав «Зенита»: Кержаков (Одоевский, 46) — Круговой, Ракицкий (Сандрачук, 81), Чистяков, Сутормин — Мостовой (Вендел, 68), Дуглас Сантос, Кравцов, Малком — Ерохин (Белохонов, 70), Дриусси (Симутенков, 81).
Также сегодня товарищеский матч провел московский «Локомотив».