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«Зенит» сыграл вничью с «Шальке» в товарищеском матче

03 июля 2021, 18:51
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» провёл товарищеский матч с немецким «Шальке» на стадионе «Куфштайн-Арена» в австрийском Куфштайне.

Товарищеская встреча российской и немецкой команд завершилась с ничейным счётом 0:0.

Куфштайн, стадион Куфштайн Арена

«Шальке-04» — «Зенит» 0:0 (0:0)
Нереализованный пенальти: Пирингер 65

Состав «Зенита»: Кержаков (Одоевский, 46) — Круговой, Ракицкий (Сандрачук, 81), Чистяков, Сутормин — Мостовой (Вендел, 68), Дуглас Сантос, Кравцов, Малком — Ерохин (Белохонов, 70), Дриусси (Симутенков, 81).

Также сегодня товарищеский матч провел московский «Локомотив».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
03 июля в 20:13
Это не Тамбову забивать.....
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
03 июля в 20:12
Полёт нормальный!
ДАША Д
ДАША Д
03 июля в 20:01
Не захотели просто обижать дружеский клуб.
YVG
YVG
03 июля в 19:50
Шальки все-таки не Нефтчи.
1-я конная
1-я конная
03 июля в 19:24
Ну - неплохо. Не пропустили - и уже хорошо. Ведь Дзюбы нет - команда в прострации. Как играть, если мяч отдавать некому?
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
03 июля в 19:17
В Австрии играют??? Подглядываю , так как ещё и Чемпионат смотрю.
112910415
112910415
03 июля в 19:13
И это нормально
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
03 июля в 19:11
А Динамо вообще, горит после первого тайма с австрийским ЛАСКом 0:3 вот, где унылая никчёмная игра.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 19:05
Унылая никчёмная игра .
beefs
beefs
03 июля в 18:59
учитывая что это товарняк пойдет...
STVA 1
STVA 1 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
03 июля в 18:58
Это только товарняк! А у них вторая бундеслига не слабее нашей РПЛ
Иван Тасминский
Иван Тасминский
03 июля в 18:57
Не самый лучший результат с командой из второй лигии Германии. А состав почти полностью основной.
shlomo
shlomo
03 июля в 18:56
Хорошо сыграли....по чемпионски....Орлы!
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