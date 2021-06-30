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«Динамо» разгромило клуб из Чехии в товарищеском матче

вчера, 22:23
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Ческе-Будеевице)0 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» в товарищеском матче разгромило чешское «Динамо».

«Динамо» (Ческе-Будеевице) — «Динамо» (Москва) — 0:4 (0:1)

Голы: Лесовой, 24 (пен), Н'Жи, 47, Гладышев, 52, Захарян 55.

«Динамо» М: Будачев, Лаксальт (Скопинцев, 46), Ордец (Сазонов, 62), Сазонов (Плиев, 30), Паршивлюк (Карандашов, 62), Кутицкий, Галкин (Захарян, 30), Моро (Галкин, 62), Лесовой (Н'Жи, 46), Грулев (Игбун, 46), Тюкавин (Гладышев, 46).

Ранее товарищеский матч также провел ЦСКА.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 01:23, ред.
Сегодня хоть проснулись, не то что 26 числа.

Голешники все красивые, приятно посмотреть)
И некий рельеф в игре появился, потому и есть кого и за что отметить по персоналиям-

Ваня Будачёв производит впечатление человека, который скоро обойдёт и Шунина, и Лещука. Этот рыжий чёрт в свои 19 лет ничего не боится, в игре спокоен как таракан, по-хозяйски на всех орёт, а управляющие команды защам раздаёт в стиле самогО Лёвы.
Ему бы опыта добавить- чудо вратарское получится.
Как Зенит его проглядел, прям под боком у себя, совершенно непонятно;

Лаксальт- нормально, доброкачественно. Думаю, он вытеснит Скопу, т.к. работает надёжно и без бессмысленных дриблинговых экзальтаций последнего;

Заха, сразу видно, за отпуск соскучился по футболу, и потому играл сегодня необыкновенно обаятельно, продемонстрировав и красивый дриблинг, и умные проникающие передачи, и виртуозно исполненный стандарт;

Сазонов- не провально, освоится и прибавит. Если не приедет Бальбуэна, то надо его забирать, кмк;

Кутицкий играл как-то слишком уж высоко- из него делают опорника что ли? На непривычном месте смотрелся неплохо, хотя и не без ошибок;

В честь Ярика Гладышева можно салютовать- первый матч за главную команду, и сразу же хороший гол;

Клинтон- в своём репертуаре. Обычно поиграет немного и сникает, а если вдруг ещё и забьёт, то останавливается после этого гарантированно. Как вот и сегодня- забил и сразу же встал, будто с поля ушёл. Расставаться с ним надо бы, не будет с него толку, как не было и раньше;

Игбунище надо было продавать ещё вчера, и вряд ли в клубе этого не понимают. Не берёт никто, видимо, это же не паспортист Комли..


ЗЫ. Позабавил выход Карандашова во втором тайме))
Ещё бы на улице поймали какого-нибудь австрияка и спросили "мужик, хошь в футбик попылить?"..)))
Capral
Capral
вчера в 23:18, ред.
Также, хотелось бы отметить бездарнейшую игру юного дарования- Тюкавина, в первой игре, когда он запорол 100% момент, зарядив мячом непонятно куда. Кстате, этот эпизод, напомнил мне момент из матча молодёжек России и Дании.... А еще, можно вспомнить забавный эпизод из игры к Клужем, когда игрок этой команды, технично перебросил вратаря Динамо почти с центра поля. Понятное дело, что победа над Чебоксарами покрывает все неудачи Шварца. Ну, ктобы сомневался!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:12
После поражения 0:1 от румынского ЧФР Клуж в первом тренировочном матче на первом австрийском сборе в Австрии четыре дня назад фк Динамо сполна реабилитировался сегодня в матче против одноклубников из Ческе-Будеевице, забив четыре сухих мяча. Хочется отметить продуктивную игру молодёжи москвичей. Сначала Тюкавин заработал одиннадцатиметровый, который мастерски реализовал Лесовой. Потом Гладышев исправил ошибку Слая при выходе один на один с вратарём, эффектно, зряче перебросив защитников и вратаря. А вишенку на торте соорудил Захарян забив гол А-ля Мессии, обведя стенку, как рукой положив мяч в девятку со штрафного. Ещё один гол на счету Клинтона Нжи. В воротах сегодня уверенно отыграл Будачёв, ликвидировав несколько голевых моментов у своих ворот. Конечно соперник был не из ТОПовых, но и в Динамо играла не основа.
Capral
Capral
вчера в 23:02
А почему нет сообщения, как накануне, Шварц бездарно проиграл 0:1 другой команде? Впрочем, да, победа над Динамо Чебоксары дорогого стоит....
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:53
Молодцы ребятушки.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:46
Не плохо для начала .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:37
Хороший результат.
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