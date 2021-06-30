«Динамо» разгромило клуб из Чехии в товарищеском матче

«Динамо» в товарищеском матче разгромило чешское «Динамо».
«Динамо» (Ческе-Будеевице) — «Динамо» (Москва) — 0:4 (0:1)
Голы: Лесовой, 24 (пен), Н'Жи, 47, Гладышев, 52, Захарян 55.
«Динамо» М: Будачев, Лаксальт (Скопинцев, 46), Ордец (Сазонов, 62), Сазонов (Плиев, 30), Паршивлюк (Карандашов, 62), Кутицкий, Галкин (Захарян, 30), Моро (Галкин, 62), Лесовой (Н'Жи, 46), Грулев (Игбун, 46), Тюкавин (Гладышев, 46).
Второй тайм был 🔥🔥🔥 #ВТБтренировочныесборы— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) June 30, 2021
⚪🔵 4:0 ⚫⚪ pic.twitter.com/Nt194ofk2E
Ранее товарищеский матч также провел ЦСКА.
Голешники все красивые, приятно посмотреть)
И некий рельеф в игре появился, потому и есть кого и за что отметить по персоналиям-
Ваня Будачёв производит впечатление человека, который скоро обойдёт и Шунина, и Лещука. Этот рыжий чёрт в свои 19 лет ничего не боится, в игре спокоен как таракан, по-хозяйски на всех орёт, а управляющие команды защам раздаёт в стиле самогО Лёвы.
Ему бы опыта добавить- чудо вратарское получится.
Как Зенит его проглядел, прям под боком у себя, совершенно непонятно;
Лаксальт- нормально, доброкачественно. Думаю, он вытеснит Скопу, т.к. работает надёжно и без бессмысленных дриблинговых экзальтаций последнего;
Заха, сразу видно, за отпуск соскучился по футболу, и потому играл сегодня необыкновенно обаятельно, продемонстрировав и красивый дриблинг, и умные проникающие передачи, и виртуозно исполненный стандарт;
Сазонов- не провально, освоится и прибавит. Если не приедет Бальбуэна, то надо его забирать, кмк;
Кутицкий играл как-то слишком уж высоко- из него делают опорника что ли? На непривычном месте смотрелся неплохо, хотя и не без ошибок;
В честь Ярика Гладышева можно салютовать- первый матч за главную команду, и сразу же хороший гол;
Клинтон- в своём репертуаре. Обычно поиграет немного и сникает, а если вдруг ещё и забьёт, то останавливается после этого гарантированно. Как вот и сегодня- забил и сразу же встал, будто с поля ушёл. Расставаться с ним надо бы, не будет с него толку, как не было и раньше;
Игбунище надо было продавать ещё вчера, и вряд ли в клубе этого не понимают. Не берёт никто, видимо, это же не паспортист Комли..
ЗЫ. Позабавил выход Карандашова во втором тайме))
Ещё бы на улице поймали какого-нибудь австрияка и спросили "мужик, хошь в футбик попылить?"..)))
Голешники все красивые, приятно посмотреть)
И некий рельеф в игре появился, потому и есть кого и за что отметить по персоналиям-
Ваня Будачёв производит впечатление человека, который скоро обойдёт и Шунина, и Лещука. Этот рыжий чёрт в свои 19 лет ничего не боится, в игре спокоен как таракан, по-хозяйски на всех орёт, а управляющие команды защам раздаёт в стиле самогО Лёвы.
Ему бы опыта добавить- чудо вратарское получится.
Как Зенит его проглядел, прям под боком у себя, совершенно непонятно;
Лаксальт- нормально, доброкачественно. Думаю, он вытеснит Скопу, т.к. работает надёжно и без бессмысленных дриблинговых экзальтаций последнего;
Заха, сразу видно, за отпуск соскучился по футболу, и потому играл сегодня необыкновенно обаятельно, продемонстрировав и красивый дриблинг, и умные проникающие передачи, и виртуозно исполненный стандарт;
Сазонов- не провально, освоится и прибавит. Если не приедет Бальбуэна, то надо его забирать, кмк;
Кутицкий играл как-то слишком уж высоко- из него делают опорника что ли? На непривычном месте смотрелся неплохо, хотя и не без ошибок;
В честь Ярика Гладышева можно салютовать- первый матч за главную команду, и сразу же хороший гол;
Клинтон- в своём репертуаре. Обычно поиграет немного и сникает, а если вдруг ещё и забьёт, то останавливается после этого гарантированно. Как вот и сегодня- забил и сразу же встал, будто с поля ушёл. Расставаться с ним надо бы, не будет с него толку, как не было и раньше;
Игбунище надо было продавать ещё вчера, и вряд ли в клубе этого не понимают. Не берёт никто, видимо, это же не паспортист Комли..
ЗЫ. Позабавил выход Карандашова во втором тайме))
Ещё бы на улице поймали какого-нибудь австрияка и спросили "мужик, хошь в футбик попылить?"..)))