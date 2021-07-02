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Мозес и Бакаев забили за «Спартак» в товарищеском матче

02 июля 2021, 21:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Браво (Любляна)БравоМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с клубом «Браво» из Словении (2:2) в контрольном матче.

Голами за московский клуб отметились Виктор Мозес и Зелимхан Бакаев. Две голевые передачи на свой счёт записал Георгий Мелкадзе. На игре присутствовал владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Спартак» — «Браво» (Любляна, Словения) — 2:2 (0:1)

Филлах. Стадион «Ландскрон». 02.07.

«Спартак»: Ребров (к) (Селихов, 46), Рассказов (Ещенко, 72), Жиго (Кутепов, 63), Гапонов (Денисов, 72), Айртон (Мельников, 83), Умяров, Хендрикс (Литвинов, 63), Бакаев (Игнатов, 63), Мозес (Ломовицкий, 72), Мирзов (Глушенков, 46), Мелкадзе (Педро Роша, 72).

Запасные: Максименко, Воропаев.

Голы: 0:1 Канцилия (45). 1:1 Мозес (52, Мелкадзе). 2:1 Бакаев (58, Мелкадзе). 2:2 Огринец (85).

Напомним, что сегодня Виктор Мозес подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
03 июля в 00:35, ред.
С такой обороной у спартака что пустила двушку от какого-то Браво и квалификацию будет пройти не реально.
Сп62
Сп62
02 июля в 23:24
Тренеровка прошла успешно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 июля в 21:51
Бакаев ещё и болтать успевает
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