Мозес и Бакаев забили за «Спартак» в товарищеском матче

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02 июля 2021, 21:49

«Спартак» сыграл вничью с клубом «Браво» из Словении (2:2) в контрольном матче.

Голами за московский клуб отметились и . Две голевые передачи на свой счёт записал . На игре присутствовал владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Спартак» — «Браво» (Любляна, Словения) — 2:2 (0:1)

Филлах. Стадион «Ландскрон». 02.07.

«Спартак»: Ребров (к) (Селихов, 46), Рассказов (Ещенко, 72), Жиго (Кутепов, 63), Гапонов (Денисов, 72), Айртон (Мельников, 83), Умяров, Хендрикс (Литвинов, 63), Бакаев (Игнатов, 63), Мозес (Ломовицкий, 72), Мирзов (Глушенков, 46), Мелкадзе (Педро Роша, 72).

Запасные: Максименко, Воропаев.

Голы: 0:1 Канцилия (45). 1:1 Мозес (52, Мелкадзе). 2:1 Бакаев (58, Мелкадзе). 2:2 Огринец (85).

Напомним, что сегодня Виктор Мозес подписал двухлетний контракт со «Спартаком».