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«Динамо» с разгромом уступило австрийскому ЛАСКу в товарищеском матче

03 июля 2021, 19:51
ЛАСКЛоготип футбольный клуб ЛАСК (Линц)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Московское «Динамо» с разгромом уступило австрийскому ЛАСКу в товарищеском матче.

Встреча прошла на стадионе «Корншпиц-Арена» (Прегартен, Австрия) и завершилась крупной победой ЛАСКа со счётом 3:0.

ЛАСК — «Динамо» 3:0 (3:0)
Голы: Гоигингер 9, Рагуж 22, Гоигингер 40

«Динамо»: Будачев, Лаксальт, Ордец, Плиев, Паршивлюк (Карандашов, 60), Кутицкий (Созонов, 60), Н’Жи (Игбун, 60), Захарян, Моро (Галкин, 60), Грулев (Скопинцев, 60), Тюкавин (Гладышев, 60).

Также сегодня «Локомотив» разошёлся ничьей с венским «Рапидом».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 июля в 02:25
Неа...Это Динамо выпустило другой состав. Но и эти тоже едва ноги таскали. А если в целом по матчу - видимо, Шварц заказал холодный душ для спуска молодых талантов на землю с небес)))
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
03 июля в 20:32
Они будут к сожалению!
stanichnik
stanichnik
03 июля в 20:27
Третью игру подряд в составе Динамо выходит на поле тренер по физ.подготовке из-за недокомплекта игроков.
112910415
112910415
03 июля в 20:15
Неприятный результат, хоть и товарняк
баск
баск
03 июля в 20:13
Это был четвёртый матч за неделю, в том числе третий за 4 дня, причём с недокомлектом в составе- какое-то оригинальное слово в тренировочном процессе.
Шварц зажигает..
Команда сегодня вообще еле таскала ноги и была разделана хорошо организованным и шустрым соперником просто под орех.

Центр поля был безнадёжно проигран.
Оборона представляла собой одну большую дыру.
А Заха, бедный, в первом тайме с газона почти не вставал.
Он играл на месте Лесового, и его без проблем сожрал фланговый защ Ласка. Своими нырками Заха, видимо, пытался прикрывать падение своей молодой репутации технаря..)))
Сам же Лесовой после вчерашнего матча уже с травмочкой- результат новомодного тренда наших дней- выхода на поле без щитков.

Хорош был, пожалуй, только Будачёв.
Три пропущенные банки- так во всех трёх случаях его расстреливали с пары метров..
Ironigor
Ironigor
03 июля в 20:10
Самое главное сделать правильные выводы, а так это всго лишь товарняк .
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
03 июля в 20:03
Не очень важный матч, однако уже настораживает, как бы опять российские клубы не выдали очередные провалы.
David Young
David Young
03 июля в 20:02
Сейчас австрийский клубный футбол несколько сильнее российского, сборная Австрии тоже сильнее сборной России. На мой взгляд и линцевский ЛАСК посильнее московского Динамо. Так что ничего удивительного. Не удивлюсь очередным поражениям российских клубов в еврокубках в матчах с командами такого уровня.
STVA 1
STVA 1
03 июля в 20:00
Ни о чем это не говорит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 19:59
Австрийцы во втором тайме просто пожалели динамовцев, или выпустили второй состав.
Конечно, тут нужно делать поправку на то что это товарняк. Но всё равно счёт очень крупный...
25процентный клоун
25процентный клоун
03 июля в 19:58
Вот они дети лимита
КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 19:54
Показали свой настоящий уровень.
beefs
beefs
03 июля в 19:53
ну что же это только товарняк...
Остапчук 67
Остапчук 67
03 июля в 19:52
Это не удивительно
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