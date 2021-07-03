Московское «Динамо» с разгромом уступило австрийскому ЛАСКу в товарищеском матче.
Встреча прошла на стадионе «Корншпиц-Арена» (Прегартен, Австрия) и завершилась крупной победой ЛАСКа со счётом 3:0.
ЛАСК — «Динамо» 3:0 (3:0)
Голы: Гоигингер 9, Рагуж 22, Гоигингер 40
«Динамо»: Будачев, Лаксальт, Ордец, Плиев, Паршивлюк (Карандашов, 60), Кутицкий (Созонов, 60), Н’Жи (Игбун, 60), Захарян, Моро (Галкин, 60), Грулев (Скопинцев, 60), Тюкавин (Гладышев, 60).
Также сегодня «Локомотив» разошёлся ничьей с венским «Рапидом».
Шварц зажигает..
Команда сегодня вообще еле таскала ноги и была разделана хорошо организованным и шустрым соперником просто под орех.
Центр поля был безнадёжно проигран.
Оборона представляла собой одну большую дыру.
А Заха, бедный, в первом тайме с газона почти не вставал.
Он играл на месте Лесового, и его без проблем сожрал фланговый защ Ласка. Своими нырками Заха, видимо, пытался прикрывать падение своей молодой репутации технаря..)))
Сам же Лесовой после вчерашнего матча уже с травмочкой- результат новомодного тренда наших дней- выхода на поле без щитков.
Хорош был, пожалуй, только Будачёв.
Три пропущенные банки- так во всех трёх случаях его расстреливали с пары метров..
Шварц зажигает..
Команда сегодня вообще еле таскала ноги и была разделана хорошо организованным и шустрым соперником просто под орех.
Центр поля был безнадёжно проигран.
Оборона представляла собой одну большую дыру.
А Заха, бедный, в первом тайме с газона почти не вставал.
Он играл на месте Лесового, и его без проблем сожрал фланговый защ Ласка. Своими нырками Заха, видимо, пытался прикрывать падение своей молодой репутации технаря..)))
Сам же Лесовой после вчерашнего матча уже с травмочкой- результат новомодного тренда наших дней- выхода на поле без щитков.
Хорош был, пожалуй, только Будачёв.
Три пропущенные банки- так во всех трёх случаях его расстреливали с пары метров..