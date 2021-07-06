ПСЖ и «Ман Сити» ожидают результата переговоров Месси с «Барселоной»

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06 июля 2021, 10:29

«Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» продолжают следить за ситуацией с контрактом в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, аргентинский форвард, который с 30 июня официально является свободным агентом, согласовал условия нового двухлетнего контракта с «Барсой», однако клубу необходимо резко сократить зарплатную ведомость, прежде чем он подпишет контракт, чтобы соответствовать финансовым правилам Ла Лиги.

Источник отмечает, что если сделка сорвется, ПСЖ готов заманить Месси в Париж, предложив ему возможность играть вместе со своим хорошим другом Неймаром, в то время как «Сити» предложит ему сделку, которая включает в себя возможность играть за «Нью-Йорк Сити» из МЛС в будущем.

Ранее сайт для взрослых решил помочь «Барселоне» продлить контракт с Месси.