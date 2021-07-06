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ПСЖ и «Ман Сити» ожидают результата переговоров Месси с «Барселоной»

06 июля 2021, 10:29

«Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» продолжают следить за ситуацией с контрактом Лионеля Месси в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, аргентинский форвард, который с 30 июня официально является свободным агентом, согласовал условия нового двухлетнего контракта с «Барсой», однако клубу необходимо резко сократить зарплатную ведомость, прежде чем он подпишет контракт, чтобы соответствовать финансовым правилам Ла Лиги.

Источник отмечает, что если сделка сорвется, ПСЖ готов заманить Месси в Париж, предложив ему возможность играть вместе со своим хорошим другом Неймаром, в то время как «Сити» предложит ему сделку, которая включает в себя возможность играть за «Нью-Йорк Сити» из МЛС в будущем.

Ранее сайт для взрослых решил помочь «Барселоне» продлить контракт с Месси.

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Все комментарии
dok66
dok66
06 июля в 18:05
Думаю , что Месси не интересуют ни ПСЖ . ни МС . Он выбирает из двух вариантов : или вернуться в Америку и спокойно радовать своих родных болельщиков еще как минимум пару лет ; или же остаться в Барсе с перспективой в дальнейшем стать одним из ее ТОП-менеджеров . Думаю , деньги уже здесь не имеют решающего значения. Все станет ясно после окончания КОПА Америка 2021 .
David Young
David Young ответ Cules2013 (раскрыть)
06 июля в 18:02
Месси лучше отпустить.

Провести серьёзный разбор полетов в плане состава и постараться продать тех кого держать в клубе накладно, тех кто в принципе не тянет уровень и не заслуживает тех денег что им регулярно даются.

Уровень топов Испания уже чуть снизился, тогда как ряд других команд стали сильнее, для интриги и ожесточенности борьбы в Примере это хорошо.

P. S. На правах личного мнения.
Q-J-G
Q-J-G ответ Cules2013 (раскрыть)
06 июля в 17:48
первый курс инъекций гормона роста оплатил генеральный директор «Барселоны» Жоан Лакуэва: он дал отцу Месси 152 тысячи песет из личных сбережений

Забота о Лионеле была практически безграничной. В декабре 2001 года ему увеличили зарплату (еще в академии он получал как игрок «Барселоны Б»), а отцу Лео выдали заем на ремонт в барселонской квартире.
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Торг неуместен, "Барселоне" он обязан своим здоровьем! А вот то, что он сказал:

Клуб сделал для меня все возможное, и я буду играть здесь до тех пор, пока буду ему нужен»

Нужен, как никогда, играй! Но и меру знай, у "Барселоны" трудные времена...!!!
Q-J-G
Q-J-G ответ Cules2013 (раскрыть)
06 июля в 17:33, ред.
Да, но он был генеральный директор Барселоны!

А вот, что об этом сказал сам Месси:
«Барселона» была единственным клубом, который согласился оплачивать мое лечение, – отметил Месси. – Клуб сделал для меня все возможное, и я буду играть здесь до тех пор, пока буду ему нужен».
Cules2013
Cules2013 ответ Q-J-G (раскрыть)
06 июля в 17:25, ред.
самому интересно.
кстати, Барса Месси не помогала в детстве, ему помог один из тренеров клуба, который смог уговорить руководство оставить Лео в клубе только после того, как частично оплатил гормональное лечение со своего кармана! это известная история, о которой почему-то не принято вспоминать)
allemz
allemz
06 июля в 15:46
Тупой вброс от скудоумных агентов аргентинца с целью высосать из Барсы контракт ещё пожирнее предыдущего
протон1
протон1
06 июля в 14:40
если месси до конца останется в барсе то это будет лучше. возможно и тренером станет в будущем барсы
Q-J-G
Q-J-G ответ Cules2013 (раскрыть)
06 июля в 14:18
Мой комментарий именно об этом...
"Друзья познаются в беде".

В своё время, в молодые годы, когда он был мальчишка, "Барселона" пришла ему на помощь... Вы понимаете о чём речь, придёт ли он на помощь "Барселоне" в эти очень тяжёлые времена для "Барселоны", "умерив свой аппетит", или поступит по принципу: "Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше"... И уйдёт туда, где лучшие условия, в том числе и финансовые....
Nazi
Nazi
06 июля в 14:16, ред.
А самое смешное то, что игроков ПСЖ и МанСити назыывают наемниками, а в Барсе лейси оказывется играет исключительно из любви к клубу и преданности :) И захапав миллиард не может пойти на сокращение ЗП, которое даже после сокращения равно бюджету третьей страны мира :)
Nazi
Nazi
06 июля в 14:13
Надо всех продать и платить лейси ЗП до гроба. а людей набрать за копейки это не проблема, кронке им в помощь.
Cules2013
Cules2013 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
06 июля в 13:18
удивительное дело - критиковать Месси, когда в долги Барсу загнал Бартомеу, и именно при нём были заключены абсолютно неадекватные контракты с Умтити, Пьяничем и прочими. Если выгнать сейчас балласт из клуба, то с этих денег ещё и сдача останется, после уплаты зарплаты Месси.
Cules2013
Cules2013 ответ Q-J-G (раскрыть)
06 июля в 13:16
Тут фишка в том, что если даже Барса не подпишет Месси, а это минус ок. 100 млн расходов из зарплатного фонда, то всё равно это не покроет всю разницу между текущими расходами и требованиями ФФП. Независимо от подписания или неподписания Месси, Барсе придётся избавиться ещё от 3-4 игроков (аренда либо продажа). И т.к. шансы сплавить Умтити, Пьянича, Коутиньо и Дембеле практически равны нулю, то есть вероятность, что придётся продавать более важных игроков - Бускетса, Альбу, Араухо, на которых будет хороший спрос 100%.
Вот это страшно - тогда общекомандный уровень упадёт до условного Бетиса и команда просто в заднице останется. Понимая это сейчас, Месси может снова передумать продлевать контракт, ибо с таким составом будем бороться за зону ЛЕ. Уверен, ему под конец карьеры такие траблы ну вот совсем ни к чему. И дело не только в трофеях, которые он не завоюет, а в том, какой это психологический груз - быть лидером команды в глубоком кризисе.
Q-J-G
Q-J-G
06 июля в 12:05
Посмотрим, что больше любит Месси, "Барсу" или деньги, готов ли он пойти на снижение зарплаты в трудное для "Барселоны" время, или, любя, на словах, подпишет контракт с более привлекательными командами в финансовом отношении ПСЖ, МС...

Очень интересная и деликатная ситуация, предан ли Месси "Барселоне", или предан, но деньги главнее, важнее...
swed27
swed27
06 июля в 11:34
Все хотят Месси
Против ЦСКА
Против ЦСКА
06 июля в 11:32
Когда уже Месси нажрется этих самых денег...
Ему стоит посмотреть мультик «Золотая антилопа».
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 июля в 11:19
Самое время отвязаться от гнома. Не
112910415
112910415
06 июля в 11:17
ситуация неожиданно и сильно обострилась ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 июля в 11:16
Чтобы продлить одного Месси, Барсе нужно урезать зарплатную ведомость всем остальным игрокам, договориться с порносайтом и производителями игрушек для этих сайтов. А ещё подобрать ему корешей для развлечения и крутых напарников на поле.
По моемв, дороговатое удовольствие, но Барсе виднее ..
Ironigor
Ironigor
06 июля в 11:05, ред.
Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» продолжают следить за ситуацией !!!
Слежку ведут лучшие агенты !!! ))) Маня и Паря !!!)))
cska1948
cska1948
06 июля в 10:51
Источник отмечает, что если сделка сорвется, ПСЖ готов заманить Месси в Париж, предложив ему возможность играть вместе со своим хорошим другом Неймаром, в то время как «Сити» предложит ему сделку, которая включает в себя возможность играть за «Нью-Йорк Сити» из МЛС в будущем.
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Что вы как малые дети! Неужели до сих пор не поняли, что Месси интересуют ТОЛЬКО деньги! А всё остальное у него идёт прицепом!
Igo0rek
Igo0rek
06 июля в 10:41
Welcome to PSG
амурец
амурец
06 июля в 10:40
останется в Барселоне
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