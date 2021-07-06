ПСЖ и «Ман Сити» ожидают результата переговоров Месси с «Барселоной»

«Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» продолжают следить за ситуацией с контрактом Лионеля Месси в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, аргентинский форвард, который с 30 июня официально является свободным агентом, согласовал условия нового двухлетнего контракта с «Барсой», однако клубу необходимо резко сократить зарплатную ведомость, прежде чем он подпишет контракт, чтобы соответствовать финансовым правилам Ла Лиги.
Источник отмечает, что если сделка сорвется, ПСЖ готов заманить Месси в Париж, предложив ему возможность играть вместе со своим хорошим другом Неймаром, в то время как «Сити» предложит ему сделку, которая включает в себя возможность играть за «Нью-Йорк Сити» из МЛС в будущем.
Ранее сайт для взрослых решил помочь «Барселоне» продлить контракт с Месси.
Очень интересная и деликатная ситуация, предан ли Месси "Барселоне", или предан, но деньги главнее, важнее...
Очень интересная и деликатная ситуация, предан ли Месси "Барселоне", или предан, но деньги главнее, важнее...
Вот это страшно - тогда общекомандный уровень упадёт до условного Бетиса и команда просто в заднице останется. Понимая это сейчас, Месси может снова передумать продлевать контракт, ибо с таким составом будем бороться за зону ЛЕ. Уверен, ему под конец карьеры такие траблы ну вот совсем ни к чему. И дело не только в трофеях, которые он не завоюет, а в том, какой это психологический груз - быть лидером команды в глубоком кризисе.
Вот это страшно - тогда общекомандный уровень упадёт до условного Бетиса и команда просто в заднице останется. Понимая это сейчас, Месси может снова передумать продлевать контракт, ибо с таким составом будем бороться за зону ЛЕ. Уверен, ему под конец карьеры такие траблы ну вот совсем ни к чему. И дело не только в трофеях, которые он не завоюет, а в том, какой это психологический груз - быть лидером команды в глубоком кризисе.