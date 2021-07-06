ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

«Барселона» рассматривает вариант с продажей Гризманна

06 июля 2021, 14:15

«Барселона» рассматривает возможность продажи нападающего Антуана Гризманна этим летом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, на такой шаг каталонский клуб может пойти, чтобы облегчить свои финансовые проблемы и упростить работу по подписанию нового контракта с Лионелем Месси.

Отмечается, что Гризманн может быть продан клубом после прибытия других нападающих — Серхио Агуэро и Мемфиса Депая.

Все новости
Агент Черышева: «Бордалас не мог сказать Денису о его уходе лично»
Вчера, 21:12 Комментарии3
Серхио Рамос прибыл в офис ПСЖ для подписания контракта
Вчера, 18:45 ВидеоКомментарии4
Слухи«Кристал Пэлас» хочет подписать 18-летнего форварда «Манчестер Сити»
Вчера, 16:22 Комментарии2
Слухи«Монако» и «Кёльн» ведут переговоры по Якобсу
Вчера, 15:28 Комментарии2
Слухи«Монако» сделает предложение АЗ по трансферу форварда Боаду
Вчера, 15:16 Комментарии3
Слухи«Дженоа» хочет подписать экс-голкипера лондонского «Арсенала»
Вчера, 14:57 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Cules2013
Cules2013 ответ Q-J-G (раскрыть)
06 июля в 17:33
Месси не виноват, что Бартомеу вертел там непонятные махинации с деньгами, провернул неадекватные трансферы и раздул контракты буквально всем игрокам команды до непомерных. А теперь образовалась куча высокооплачиваемого балласта, который не хочет уходить из клуба и готов писать жалобы в ФИФА и судиться, лишь бы и дальше сидеть на банке и получать по 12-15 млн в год.
Если сдыхаться от всего балласта, который и так почти весь год не играл, а просто числился в составе (Пьянич, Умтити, Коутиньо +Дембеле, Роберто), то хватит не только на контракт Месси, а ещё и сдача останется. Но они уходить не хотят, и снижать з/п - тоже, контракт с ними не имеешь права, видите ли, разрывать, а играть на уровне выше РПЛовских пенсионеров они не способны.
По Бартомеу тюрьма плачет.
Q-J-G
Q-J-G
06 июля в 14:57
По информации источника, на такой шаг каталонский клуб может пойти, чтобы облегчить свои финансовые проблемы и упростить работу по подписанию нового контракта с Лионелем Месси.

Всех распродать, и оставить одного Месси...
112910415
112910415
06 июля в 14:57
можно в Японию продать )
Cat01
Cat01
06 июля в 14:43
Кто его купит
drug01
drug01
06 июля в 14:42
Время пришло пора
ЮЗИК
ЮЗИК
06 июля в 14:26
Не прижился Антуан
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100