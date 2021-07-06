«Барселона» рассматривает вариант с продажей Гризманна

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06 июля 2021, 14:15

«Барселона» рассматривает возможность продажи нападающего этим летом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, на такой шаг каталонский клуб может пойти, чтобы облегчить свои финансовые проблемы и упростить работу по подписанию нового контракта с Лионелем Месси.

Отмечается, что Гризманн может быть продан клубом после прибытия других нападающих — Серхио Агуэро и Мемфиса Депая.