«Барселона» рассматривает вариант с продажей Гризманна

«Барселона» рассматривает возможность продажи нападающего Антуана Гризманна этим летом, сообщает Diario Sport.
По информации источника, на такой шаг каталонский клуб может пойти, чтобы облегчить свои финансовые проблемы и упростить работу по подписанию нового контракта с Лионелем Месси.
Отмечается, что Гризманн может быть продан клубом после прибытия других нападающих — Серхио Агуэро и Мемфиса Депая.
Если сдыхаться от всего балласта, который и так почти весь год не играл, а просто числился в составе (Пьянич, Умтити, Коутиньо +Дембеле, Роберто), то хватит не только на контракт Месси, а ещё и сдача останется. Но они уходить не хотят, и снижать з/п - тоже, контракт с ними не имеешь права, видите ли, разрывать, а играть на уровне выше РПЛовских пенсионеров они не способны.
По Бартомеу тюрьма плачет.
Если сдыхаться от всего балласта, который и так почти весь год не играл, а просто числился в составе (Пьянич, Умтити, Коутиньо +Дембеле, Роберто), то хватит не только на контракт Месси, а ещё и сдача останется. Но они уходить не хотят, и снижать з/п - тоже, контракт с ними не имеешь права, видите ли, разрывать, а играть на уровне выше РПЛовских пенсионеров они не способны.
По Бартомеу тюрьма плачет.