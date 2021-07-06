«Химки» подтвердили трансфер Набиуллина

Пресс-служба «Химок» объявила о подписании контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным.
Набиуллин является воспитанником казанского «Рубина». Этим летом футболист покинул «Сочи» в качестве свободного агента.
Защитник Эльмир Набиуллин подписал контракт с «Химками» 🔥— ФК «Химки» (@fc_khimki) July 6, 2021
Набиуллин — воспитанник казанского футбола, играл в «Рубине», «Зените», «Сочи».
Приветствуем Эльмира в команде и желаем успехов в составе нашего красно-чёрного братства! 🔴⚫ pic.twitter.com/mSC1WF9Bob
Также «Химки» могут подписать известного экс-форварда «Спартака» и «Локомотива».