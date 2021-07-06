ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Химки» подтвердили трансфер Набиуллина

06 июля 2021, 23:10

Пресс-служба «Химок» объявила о подписании контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным.

Набиуллин является воспитанником казанского «Рубина». Этим летом футболист покинул «Сочи» в качестве свободного агента.

Также «Химки» могут подписать известного экс-форварда «Спартака» и «Локомотива».

Все новости
Набиуллин рассказал, почему он выбрал «Химки»
Вчера, 12:17 Комментарии4
Официально«Крылья Советов» подписали украинского полузащитника
06 июля ФотоКомментарии6
ОфициальноТульский «Арсенал» объявил о подписании защитника из чемпионата Швеции
06 июля ФотоКомментарии2
Гагнидзе — о переходе в «Динамо» М: «В России отличный чемпионат»
05 июля Комментарии9
ОфициальноГагнидзе стал игроком «Динамо» М
05 июля ФотоКомментарии9
Официально«Сочи» подписал воспитанника «Челси»
03 июля ФотоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
06 июля в 23:49
Хороший защитник.
beefs
beefs
06 июля в 23:45
Трансферное окно в действии...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100