Геркус: «Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон»

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07 июля 2021, 13:20

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус опубликовал ироничный пост после выхода тренера в финал Евро-2020 со сборной Италии.

Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч [Сёмин] обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счетом 4:0! Так-то вот!

Манчини возглавлял «Зенит» в сезоне-2017/18. Его команда дважды уступила «Локомотиву» Сёмина в РПЛ – 0:3 и 0:1.

Также недавно Геркус высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.