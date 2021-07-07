Геркус: «Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус опубликовал ироничный пост после выхода тренера Роберто Манчини в финал Евро-2020 со сборной Италии.
Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч [Сёмин] обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счетом 4:0! Так-то вот!
Манчини возглавлял «Зенит» в сезоне-2017/18. Его команда дважды уступила «Локомотиву» Сёмина в РПЛ – 0:3 и 0:1.
Также недавно Геркус высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
победитель пары Англия - Дания просто обязан немедленно призвать Сёмина !
победитель пары Англия - Дания просто обязан немедленно призвать Сёмина !
А синьор Роберто в отпуске....
Приехал в Питер...на 10 месяцев...женился...отдохнул...и на работу....в сборную...
А синьор Роберто в отпуске....
Приехал в Питер...на 10 месяцев...женился...отдохнул...и на работу....в сборную...
https://www.youtube.com/watch?v=PSj0UcGvLi8