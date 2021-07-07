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Геркус: «Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон»

07 июля 2021, 13:20

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус опубликовал ироничный пост после выхода тренера Роберто Манчини в финал Евро-2020 со сборной Италии.

Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч [Сёмин] обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счетом 4:0! Так-то вот!

Манчини возглавлял «Зенит» в сезоне-2017/18. Его команда дважды уступила «Локомотиву» Сёмина в РПЛ – 0:3 и 0:1.

Также недавно Геркус высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
10 июля в 22:05
Попробовал бы Семин обыграть со сборной России сборную Италии Манчини.
Союзник противников
Союзник противников
10 июля в 18:55
Это заслуга Герписа.
Futurista
Futurista
10 июля в 17:59
Да обыгрывал...проблема Манчини была в том, что у него в команде был всего один итальянец)...
Garrincha58
Garrincha58
07 июля в 15:26
Кто это такой Херкус
Бубнин
Бубнин
07 июля в 15:08
Зато Манчини пробивает пенальти лучше, чем Луис Энрике!
112910415
112910415
07 июля в 14:51
а ведь и правда !
победитель пары Англия - Дания просто обязан немедленно призвать Сёмина !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 14:04
Манчини теперь будет нарасхват!
swed27
swed27
07 июля в 13:59
Сёмина срочно в сборную Италии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 июля в 13:49
Так Юрий Павлович был на работе....
А синьор Роберто в отпуске....
Приехал в Питер...на 10 месяцев...женился...отдохнул...и на работу....в сборную...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 июля в 13:30
Семин обыгрывал не Манчини, а клуб, где Роберто занимал вакансию манекена с шарфиком.
STVA 1
STVA 1
07 июля в 13:27
И тут Остапа понесло

Рaтмир
Рaтмир
07 июля в 13:22
Ну блин сравнил кое что с кое чем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 13:21
Всякое в футболе бывает...
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