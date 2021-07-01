Тренер сборной Венгрии потроллил Роналду, Мбаппе и Нойера

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси в своём инстаграме опубликовал забавную фотографию.
Итальянский специалист отреагировал на тот факт, что все команды «группы смерти» Евро-2020 покинули турнир ещё до 1/4 финала. Венгрия не сумела преодолеть групповой этап, Франция уступила Швейцарии, Германия проиграла Англии, а Португалия не смогла одолеть Бельгию. Росси опубликовал фото на пляже, где он находится в окружении Криштиану Роналду, Мануэля Нойера и Килиана Мбаппе, которые являются лидерами своих национальных команд.
До скорой встречи на пляже!
Ранее Росси заявлял, что его раздражает поведение Роналду.