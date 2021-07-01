ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Евро-2020

Тренер сборной Венгрии потроллил Роналду, Мбаппе и Нойера

01 июля 2021, 20:30

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси в своём инстаграме опубликовал забавную фотографию.

Итальянский специалист отреагировал на тот факт, что все команды «группы смерти» Евро-2020 покинули турнир ещё до 1/4 финала. Венгрия не сумела преодолеть групповой этап, Франция уступила Швейцарии, Германия проиграла Англии, а Португалия не смогла одолеть Бельгию. Росси опубликовал фото на пляже, где он находится в окружении Криштиану Роналду, Мануэля Нойера и Килиана Мбаппе, которые являются лидерами своих национальных команд.

До скорой встречи на пляже!

Ранее Росси заявлял, что его раздражает поведение Роналду.

Все новости
Геркус: «Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон»
Вчера, 13:20 Комментарии10
«Спартак» — об истёкшем контракте Месси: «Пришло наше время сделать шаг»
01 июля Комментарии17
«Спартак» сообщил, что не подпишет Мбаппе
30 июня Комментарии18
Двойник Клоппа пил пиво в фан-зоне перед матчем Англия — Германия
29 июня ФотоВидеоКомментарии15
Пикфорд пообещал, что побьёт Логана Пола, у которого был бой с Мейвезером
26 июня Комментарии5
Усатый Мбаппе и бородатый Модрич. Marca представила игроков в образе 80-х
26 июня ФотоКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
01 июля в 21:05
Отдохнуть то надо!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
01 июля в 21:03
.
Узбагойся
Узбагойся
01 июля в 21:02
Пробиться в одну четвёртую финала не смогли такие сильные команды, как нигерийские орлы, камерунские львы, кенийские акулы и наши козлы :D
УЕСКА
УЕСКА
01 июля в 20:58
Классный тренер. Хорошо бы его в сборную России переманить. Он бы смог поставить нам игру. Но назначат увы какого нибудь Семака.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 июля в 20:54
Меня улыбнуло!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 июля в 20:53
Кустарный троллинг если честно.
dimagas2
dimagas2
01 июля в 20:38
Рвань)))Тренер с юмором)))
волгодон 2
волгодон 2
01 июля в 20:33
Группа скоропостижной смерти.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100