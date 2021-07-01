Тренер сборной Венгрии потроллил Роналду, Мбаппе и Нойера

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01 июля 2021, 20:30

Главный тренер сборной Венгрии в своём инстаграме опубликовал забавную фотографию.

Итальянский специалист отреагировал на тот факт, что все команды «группы смерти» Евро-2020 покинули турнир ещё до 1/4 финала. Венгрия не сумела преодолеть групповой этап, Франция уступила Швейцарии, Германия проиграла Англии, а Португалия не смогла одолеть Бельгию. Росси опубликовал фото на пляже, где он находится в окружении , и , которые являются лидерами своих национальных команд.

До скорой встречи на пляже!

Ранее Росси заявлял, что его раздражает поведение Роналду.