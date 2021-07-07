Россия и Словакия проведут отборочный матч ЧМ-2022 в Казани

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07 июля 2021, 14:12

Сборная России сыграет с национальной командой Словакии в матче квалификации ЧМ -2022 на поле «Ак Барс Арены» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА .

Встреча пройдет 8 октября. Начало — в 21:45 мск.

В первой встрече квалификации Словакия обыграла Россию со счетом 2:1.

Ранее появилась информация, что сборную России может возглавить немецкий тренер.