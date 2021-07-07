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Россия и Словакия проведут отборочный матч ЧМ-2022 в Казани

07 июля 2021, 14:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СловакияСловакия08.10.2021 в 21:45 Не начался

Сборная России сыграет с национальной командой Словакии в матче квалификации ЧМ-2022 на поле «Ак Барс Арены» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча пройдет 8 октября. Начало — в 21:45 мск.

В первой встрече квалификации Словакия обыграла Россию со счетом 2:1.

Ранее появилась информация, что сборную России может возглавить немецкий тренер.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
dok66
dok66
07 июля в 21:13
Казань в тренде . Очень хочу , чтобы этот матч комментировал Леонид Викторович .
Dima salev
Dima salev
07 июля в 21:09
Начинается наша надежда на новый путь в отбор чемпионата мира. И заканчивается как всегда печально
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
07 июля в 19:57
Скорее всего не пройдут отбор, а если случится чудо то не допустят. На олимпиаде лишили наших спортсменов флага, гимна и даже медведя. Чиновники постарались.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 19:21
Хотелось бы увидеть Ильдара с баннером там.
"Черчесов! Верни мои деньги!!!"
протон1
протон1
07 июля в 19:07
вон сергей зверев шоумен выдвигается в гос думу от партии зеленых. пусть черчесова забирает. как раз в гос думе там они нужны
q2qep4m529ar
q2qep4m529ar
07 июля в 19:02
Похор Черчесову, РФС и нашему футболу!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ildar_3871 (раскрыть)
07 июля в 19:01
Это то же самое ,что смотреть в унитаз !
Сп62
Сп62
07 июля в 18:44
Всё предусмотрели и время, и дату, и место. Вот только тянут с заменой тренера. Пора бы определиться.
Bayterek
Bayterek
07 июля в 18:40
"Если Слуцкий не идет к Сборной, то Сборная идет к Слуцкому". ))) Привет, Казань.
ildar_3871
ildar_3871
07 июля в 18:33
Пойду посмотрю Черчесову в глаза !
Евгений Быстров
Евгений Быстров
07 июля в 18:15
Нужно игнорировать матч.Либо на матче развесить баннеры вроде:"Усатый таракан,Уходи!!!";"Чабана на мыло" и т.д.И еще уйти посреди матча с трибун.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 18:07
Должны отобраться,и снова опозориться!
Санчо Панса
Санчо Панса
07 июля в 17:48
Есть ощущение, что народ не сильно пойдет на футбол из-за Черчесова! Хотя это все же очень важный матч для сборной России как и все остальные. На реванш за поражение в Словакии есть небольшая надежда...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ислам0926 (раскрыть)
07 июля в 17:47
Да ему фиолетово . Ему главное -деньги по контракту получить . Уважающий себя мужик подал бы в отставку ещё после 0 : 5 от сербов .
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответ d1metras (раскрыть)
07 июля в 17:27
Угадай
David Young
David Young ответ ermak6848 (раскрыть)
07 июля в 17:01
Пока неизвестно.
ermak6848
ermak6848
07 июля в 17:00
ТРЕНЕР будет тот же, что и был..!?
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 16:52
А тренер то будет к этому времени ?
Или наши львы и без тренеришки сами с усами ?
Опасный хулиган
Опасный хулиган
07 июля в 16:17
там в октябре точно стадион будет, а не бассейн?
VeniaminS
VeniaminS
07 июля в 16:03
Надо выигрывать,хоть с кем.
Ислам0926
Ислам0926
07 июля в 16:01
Если останется таракан то нужно чтоб болельщики пришли на стадион потом дружно прокричали уходи и ушли со стадиона,может тогда спесь сойдет с главного тренера
kinderpingui
kinderpingui
07 июля в 15:54
Если тренер усатый осетин, то пошла эта сборная сами знаете куда !
cska1948
cska1948
07 июля в 15:54
Да хоть в Норильске! Главное чтобы выиграли!
d1metras
d1metras
07 июля в 15:30
интересно найдутся ли терпилы которые придут смотреть на этот стоячий дзюбол бездарей миллионеров во главе с самодуром..
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 15:02
Хотят словаков длительным перелетом измотать, они же не привыкли к такому.
swed27
swed27
07 июля в 15:01
В Казани сборная ещё не играла
Шуnя771
Шуnя771 ответ Q-J-G (раскрыть)
07 июля в 14:56
Ну батенька у Вас и шуточки....)))
Q-J-G
Q-J-G ответ Шуnя771 (раскрыть)
07 июля в 14:54
"Обещанного три года ждут")
Zenit_84
Zenit_84
07 июля в 14:54
Надо брать реванш
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
07 июля в 14:52
Бездари в руководстве РфС и дармоеды на поле.
Мыслящие люди уже давно матчи с участием сборной не смотрят.
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