Россия и Словакия проведут отборочный матч ЧМ-2022 в Казани

Сборная России сыграет с национальной командой Словакии в матче квалификации ЧМ-2022 на поле «Ак Барс Арены» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча пройдет 8 октября. Начало — в 21:45 мск.
В первой встрече квалификации Словакия обыграла Россию со счетом 2:1.
Ранее появилась информация, что сборную России может возглавить немецкий тренер.
"Черчесов! Верни мои деньги!!!"
"Черчесов! Верни мои деньги!!!"
Или наши львы и без тренеришки сами с усами ?
Или наши львы и без тренеришки сами с усами ?
Мыслящие люди уже давно матчи с участием сборной не смотрят.
Мыслящие люди уже давно матчи с участием сборной не смотрят.