В Калининграде разрешили провести матч за Суперкубок России

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05 июля 2021, 19:37

РПЛ сообщила, что в Калининграде разрешили пустить зрителей на матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Руководство Калининградской области разрешило проведение матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора. РПЛ опубликует билетную программу матча и сообщит о порядке аккредитации СМИ в ближайшее время.

Ранее ходили слухи, что матч за Суперкубок России может быть перенесен в другой город.