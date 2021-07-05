ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

В Калининграде разрешили провести матч за Суперкубок России

05 июля 2021, 19:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив17.07.2021 в 19:00 Не начался

РПЛ сообщила, что в Калининграде разрешили пустить зрителей на матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Руководство Калининградской области разрешило проведение матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора. РПЛ опубликует билетную программу матча и сообщит о порядке аккредитации СМИ в ближайшее время.

Ранее ходили слухи, что матч за Суперкубок России может быть перенесен в другой город.

Все новости
Россия и Словакия проведут отборочный матч ЧМ-2022 в Казани
Вчера, 14:12 Комментарии40
Определились полуфинальные пары Кубка Америки
04 июля Комментарии16
Определились пары 1/2 финала Евро-2020
03 июля Комментарии47
Перенос Суперкубка России из Калининграда не обсуждается
01 июля Комментарии10
Официально«Барселона» примет «Реал» 24 октября. Стал известен календарь Примеры
30 июня Комментарии8
Италия сыграет с Бельгией, Украина — с Англией. Все пары 1/4 финала Евро
30 июня Комментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Жнец-158 (раскрыть)
06 июля в 17:07
Для тебя это копейки, а для меня и для большинства моих друзей и знакомых, это деньги, которые лучше не выбрасывать. Но это издержки воспитания и менталитета. С возрастом пройдёт, а может и нет, тогда..... возможны варианты
Жнец-158
Жнец-158 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 июля в 16:55
Успокаивай себя так и дальше,

а так как в басне Эзопа " Лиса и виноград" !!!
лететь туда всего 1,5 часа (7,5 т\р туда и обратно,можно и дешевле найти)
North West
North West ответ Рязань 062 (раскрыть)
06 июля в 01:40
Не переживай, там стадион один из лучших в стране и построен на века.
North West
North West ответ nikoladolgov (раскрыть)
06 июля в 01:35
Там будут проданы все билеты.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Жнец-158 (раскрыть)
05 июля в 23:42
Деньги есть , время есть - флаг тебе в руки. Мы относимся к этим забавам снисходительно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Жнец-158 (раскрыть)
05 июля в 23:40
А ты выдумщик однако. Это не мое мнение. Это мнение УЕФА, которое называет матч за Суперкубок выставочным, предваряющим сезон. Тем более в РПЛ. когда играют два государственных клуба.
Жнец-158
Жнец-158 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 июля в 23:18
а по поводу "выставочного матча" ,то если бы играли кони,то ты первый бы орал про то что супер матч....
Жнец-158
Жнец-158 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 июля в 23:15
я с фан сектора Зенита и часто гоняю по стране и за бугор и не только из за игр,т.к. мы уже давно все сдружились (кто то переженился,кто то детей крестил и т.п.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Жнец-158 (раскрыть)
05 июля в 23:08
А зачем платить деньги за выставочный матч.? По ТВ бесплатно можно посмотреть
nikoladolgov
nikoladolgov
05 июля в 22:57, ред.
    Жнец-158
    Жнец-158
    05 июля в 22:39
    авиа быстрее и дешевле всего.
    протон1
    протон1
    05 июля в 22:04
    а если больше 70 процентов. что бует?
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Василий 50 (раскрыть)
    05 июля в 21:31
    Барановирус!!!! И еще черная плесень какая то, в наше время в начале 90х , была красная плесень!!! Хорошая была!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    05 июля в 21:29
    А почему не в Ростове на Дону??!! Кто туды поедет??!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    05 июля в 21:23
    Человек 100 придет ....
    dok66
    dok66
    05 июля в 21:20
    Калининград - анклав , за пределами РФ, кстати красивый и единственный такой европейский город России . Тут такое событие ! Все заработают : город , стадион , больше всего - авиакомпании . Как тут отказаться . После Алых Парусов в Питере - это просто мелочи жизни
    particular
    particular
    05 июля в 20:49
    Ситуация, когда нежелательно и опасно, но хочется и надо...
    Рязань 062
    Рязань 062
    05 июля в 20:42
    а стадион там еще не развалился?
    КЭТиК
    КЭТиК
    05 июля в 20:20
    Там вируса нет.
    Василий 50
    Василий 50
    05 июля в 19:40
    А как же вирус?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100