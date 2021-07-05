В Калининграде разрешили провести матч за Суперкубок России

РПЛ сообщила, что в Калининграде разрешили пустить зрителей на матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Руководство Калининградской области разрешило проведение матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора. РПЛ опубликует билетную программу матча и сообщит о порядке аккредитации СМИ в ближайшее время.
Ранее ходили слухи, что матч за Суперкубок России может быть перенесен в другой город.
а так как в басне Эзопа " Лиса и виноград" !!!
лететь туда всего 1,5 часа (7,5 т\р туда и обратно,можно и дешевле найти)
а так как в басне Эзопа " Лиса и виноград" !!!
лететь туда всего 1,5 часа (7,5 т\р туда и обратно,можно и дешевле найти)
И такой же лоховский кубок
И такой же лоховский кубок