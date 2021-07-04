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Определились полуфинальные пары Кубка Америки

04 июля 2021, 08:14
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 0Логотип футбольный клуб ПеруПеруМатч завершен

Определились все участники полуфиналов Кубка Америки.

Ранее в 1/4 финала сборная Колумбии обыграла Уругвая в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2).

Сборная Бразилии оказалась сильнее команды Чили (1:0).

Команда Аргентины обыграла Эквадор (3:0), а сборная Перу обыграла Парагвай в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:3).

Таким образом, сформировались обе пары полуфиналистов Кубка Америки.

Бразилия – Перу

Аргентина – Колумбия

Накануне определились пары 1/2 финала Евро-2020.

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Все комментарии
gen.v3trov
gen.v3trov ответ allexfffd (раскрыть)
04 июля в 15:19
Вообще странные эти разговоры про подкупы, на мой взгляд это нонсенс
SonicStar
SonicStar
04 июля в 13:30
Насколько я помню, Бразилия орала, что отказывается играть на КА из за короны. А тут перенесли к ним турнир и включили заднюю. Чего же не отказались?
allexfffd
allexfffd ответ karnager (раскрыть)
04 июля в 11:23
фантазер какой) ага, именно в этом году и решили купить)
Legend 6
Legend 6 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
04 июля в 10:04
Тебе бы на самом деле хотелось чтобы с Колумбией в финале Кубка Америки сыграла Португалия. А еще лучше чтобы вместо колумбии была Литва или Сан Марино🤣
95-shishani-95
95-shishani-95
04 июля в 09:43
Кстати, почему Хамеса не взяли на Кубок? У него травма была?
95-shishani-95
95-shishani-95
04 июля в 09:39, ред.
Опять финал Бразилия-Аргентина? Хотелось бы, чтоб Бразилия с Колумбией сыграли в финале!!!
Пусть Бразилия(Каземиро, Милитао, Винисиус и т.д.) выиграет этот Кубок Америки!!!
ДАША Д
ДАША Д
04 июля в 09:01
Пробились самые сильнейшие.
shlomo
shlomo
04 июля в 08:59
Думаю, что теперь Аргентина свое не упустит
karnager
karnager ответ Agamaga........ (раскрыть)
04 июля в 08:59
Нет, потому как думали, что Месси сам сможет. Но сейчас у него уже песок сыпется, поэтому величайшего - гениального будут тянуть всей латинской америкой
Gahi
Gahi ответ A.S.A (раскрыть)
04 июля в 08:41
Всё  правильно нужно дождаться результатов полуфинала, а там будет видно кто с кем будет сводить счёты. Колумбия выбила в 1/4 Уругвай в составе которой были Суарес, Кавани, Годин и остальные члены команды, но проиграли по пенальти 4-2, так что всё может быть в полуфинале. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 08:33
Финал получится предсказуемым!
Agamaga........
Agamaga........ ответ karnager (раскрыть)
04 июля в 08:25
А до этого они продавали финалы?
A.S.A
A.S.A
04 июля в 08:23
Финал ожидаю Южноамериканское класико Аргентина - Бразилия
Неймар против Месси! Но давайте пока не будем забегать вперед, это футбол, тут все может произойти
karnager
karnager
04 июля в 08:23
В этом году кубок Америки, увы, куплен аргами
Gahi
Gahi
04 июля в 08:23
Всё идёт к тому что в финале встретятся Бразилия и Аргентина если только будет согласна с этим Колумбия. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июля в 08:21
Финал традиционно предсказуем
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