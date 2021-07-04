Определились полуфинальные пары Кубка Америки

Определились все участники полуфиналов Кубка Америки.
Ранее в 1/4 финала сборная Колумбии обыграла Уругвая в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2).
Сборная Бразилии оказалась сильнее команды Чили (1:0).
Команда Аргентины обыграла Эквадор (3:0), а сборная Перу обыграла Парагвай в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:3).
Таким образом, сформировались обе пары полуфиналистов Кубка Америки.
Бразилия – Перу
Аргентина – Колумбия
Накануне определились пары 1/2 финала Евро-2020.
Пусть Бразилия(Каземиро, Милитао, Винисиус и т.д.) выиграет этот Кубок Америки!!!
Пусть Бразилия(Каземиро, Милитао, Винисиус и т.д.) выиграет этот Кубок Америки!!!
Неймар против Месси! Но давайте пока не будем забегать вперед, это футбол, тут все может произойти
Неймар против Месси! Но давайте пока не будем забегать вперед, это футбол, тут все может произойти