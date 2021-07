«Вулверхэмптон» арендовал форварда «Барселоны»

Форвард «Барселоны» проведет следующий сезон в аренде.

Игрок будет выступать за «Вулверхэмптон». У англичан будет право выкупа контракта игрока.

The full story as Francisco Trincão joins on loan from @FCBarcelona ahead of the 2021/22 season. #WelcomeTrincão



🗞✍️