«Вулверхэмптон» арендовал форварда «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Франсишку Тринкан проведет следующий сезон в аренде.
Игрок будет выступать за «Вулверхэмптон». У англичан будет право выкупа контракта игрока.
The full story as Francisco Trincão joins on loan from @FCBarcelona ahead of the 2021/22 season. #WelcomeTrincão— Wolves (@Wolves) July 4, 2021
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Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с продажи Тринкана 30 млн евро.
Очень много игроков в атаку набралось..
Было бы отлично, если бы продали ещё и Дембеле) но он опять получил травму.. и теперь вряд ли Барселона сможет за него что то получить.
Очень много игроков в атаку набралось..
Было бы отлично, если бы продали ещё и Дембеле) но он опять получил травму.. и теперь вряд ли Барселона сможет за него что то получить.
слишком часты стали трансферные промахи,либо с тренерским механизмом неполадки
слишком часты стали трансферные промахи,либо с тренерским механизмом неполадки