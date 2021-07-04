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«Вулверхэмптон» арендовал форварда «Барселоны»

04 июля 2021, 12:54

Форвард «Барселоны» Франсишку Тринкан проведет следующий сезон в аренде.

Игрок будет выступать за «Вулверхэмптон». У англичан будет право выкупа контракта игрока.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с продажи Тринкана 30 млн евро.

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Все комментарии
YAMAYKA
YAMAYKA
05 июля в 10:59, ред.
Логичный переход. Барселона знает куда можно всех португальцев слить. Португальская диаспора в АПЛ растет. Главное теперь волкам научится продавать свои ценные активы.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ STVA 1 (раскрыть)
04 июля в 21:47
так и Роналду перейдёт к своим
STVA 1
STVA 1 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
04 июля в 21:26
По привычке наверное берут))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ STVA 1 (раскрыть)
04 июля в 20:42
так вроде бы главный португальский волк ушёл к Шпорам,полакомиться.
Брулин
Брулин
04 июля в 16:22
Надеюсь, что окрепнет в АПЛ, потому что пока что он какой-то корявый середняк, и основу Барсы точно не потянет
Сидор новый
Сидор новый
04 июля в 15:13
Ну пусть поиграет пока у волков
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
04 июля в 13:45
Правильное решение.
Очень много игроков в атаку набралось..
Было бы отлично, если бы продали ещё и Дембеле) но он опять получил травму.. и теперь вряд ли Барселона сможет за него что то получить.
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 13:36
И будет шляться по аренда, пока контракт не закончится.
Legend 6
Legend 6 ответ волгодон 2 (раскрыть)
04 июля в 13:31
В Барсе играл много, голов мало.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 июля в 13:30
В прошлом году "Барселона" уже развела руководство "Волков" на 30 миллионов за Семеду, который стоит максимум треть этой суммы, удачи в новом разводе.
STVA 1
STVA 1
04 июля в 13:04
Волки любят португалов брать
shlomo
shlomo
04 июля в 12:58
Наверное правильно все сделали
волгодон 2
волгодон 2
04 июля в 12:57
обещали раскрыть талантище,а на деле в аренду
слишком часты стали трансферные промахи,либо с тренерским механизмом неполадки
beefs
beefs
04 июля в 12:54
руководство клуба знает что делает...
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