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«Буду скучать». Эдегор попрощался с лондонским «Арсеналом»

03 июля 2021, 23:04

Полузащитник Мартин Эдегор, выступавший в прошедшем сезоне за «Арсенал» на правах аренды из «Реала», попрощался с лондонским клубом.

«Арсенал», большое вам спасибо за эти 6 месяцев. Время, проведенное с семьей клуба, всегда будет занимать особое место в моем сердце.

Хочу поблагодарить всех в клубе и за его пределами за то, что вы заставили меня почувствовать себя частью семьи с первого дня. Особая благодарность болельщикам, даже без вас, ребята, на стадионе большую часть сезона, я все время чувствовал, что вы со мной.

Огромное спасибо главному тренеру и его ассистентам за все, чему я научился за время своего пребывания. Спасибо также всем моим товарищам по команде за такое прекрасное время на поле и вне его. Буду скучать по всем вам.

В мае появлялась информация, что «Реал» хочет продать Эдегора и рассчитывает выручить со сделки не менее 60 млн евро.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
04 июля в 09:35
Может при Анчелотти заиграет в Реале?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 06:51
Полгода это не шессть лет.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 00:45
Пора бы талантливому парнишке определиться с клубом, хватит мотаться по арендам.
mphuZ
mphuZ
03 июля в 23:46
Жаль. Хороших ЦАПов у нас нет..
sv_1969
sv_1969
03 июля в 23:37
Будет ли играть в Реале
drug01
drug01
03 июля в 23:15
Будет скучать часто
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