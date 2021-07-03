«Буду скучать». Эдегор попрощался с лондонским «Арсеналом»

Полузащитник , выступавший в прошедшем сезоне за «Арсенал» на правах аренды из «Реала», попрощался с лондонским клубом.

«Арсенал», большое вам спасибо за эти 6 месяцев. Время, проведенное с семьей клуба, всегда будет занимать особое место в моем сердце.

Хочу поблагодарить всех в клубе и за его пределами за то, что вы заставили меня почувствовать себя частью семьи с первого дня. Особая благодарность болельщикам, даже без вас, ребята, на стадионе большую часть сезона, я все время чувствовал, что вы со мной.

Огромное спасибо главному тренеру и его ассистентам за все, чему я научился за время своего пребывания. Спасибо также всем моим товарищам по команде за такое прекрасное время на поле и вне его. Буду скучать по всем вам.