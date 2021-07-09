ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Фернандес раздумывает над завершением международной карьеры

09 июля 2021, 13:42

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что может завершить карьеру в сборной России.

ЧМ-2022? Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС.

Есть ли вероятность, что болельщики больше меня не увидят в футболке сборной? Да, такая вероятность есть.

Ранее стало известно, что еще несколько футболистов сборной России могут завершить международную карьеру.

Все новости
К. Комбаров объяснил, почему решил завершить игровую карьеру
Вчера, 15:39 Комментарии4
Бускетс ответил на вопрос о возможном завершении международной карьеры
07 июля Комментарии3
ОфициальноКроос объявил о завершении международной карьеры
02 июля Комментарии19
Дзюба, Жирков и Кудряшов могут завершить карьеру в сборной России
02 июля Комментарии67
ОфициальноЭкс-игрок «Спартака» Боккетти объявил о завершении карьеры
30 июня Комментарии3
Кроос в ближайшее время объявит о завершении карьеры в сборной Германии
30 июня Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
09 июля в 20:44
Всё-таки главная причина ухода Игоря из сборной это проблемы с коленом.
Garrincha58
Garrincha58
09 июля в 19:52
не велика потеря, а ещё бы Дзюба сам как мужик прекратил международную карьеру
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Predator94 (раскрыть)
09 июля в 19:49
А лучше 120!
Predator94
Predator94 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 июля в 19:21
Вот как раз такие настроения и повышают их стоиомость. В сборной должно быть как минимум 60 сильных игроков!
blitz
blitz
09 июля в 17:31
Марио не планирует долго продолжать играть в футбол. Марио уже сказал что поиграет до 33 лет. И уйдет из футбола.
oFANATo
oFANATo
09 июля в 16:55
Если Марио решит завершить карьеру в сборной это его право и к нему надо относиться спокойно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
09 июля в 16:16, ред.
Не только состав посмотрит, но и кто будет тренером. Это тоже важно. Марио знает себе цену и к кому попало не пойдёт
Мага Шульман
Мага Шульман
09 июля в 16:16
Не такая уж и блестящая карьера, если откровенно. Но играл честно, как мог.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
09 июля в 15:46
Марио решил идти по тропе Акинфеева, посмотрит на состав новой сборной и тогда примет окончательное решение. Игорь ушёл вовремя.
RaulitoS
RaulitoS
09 июля в 15:40
Ну здрасьте, единственный нормальный игрок в сборной (ну Головин еще). Думаю, еще поиграет.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
09 июля в 14:44
если он уйдёт, кто там вообще останется?
Любoмир
Любoмир
09 июля в 14:40
Посмотрим....время на раздумье есть...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Predator94 (раскрыть)
09 июля в 14:19
Караваев в сравнении с марио это всадник без головы. Кроме бега и прострела ничего больше нет.
Predator94
Predator94
09 июля в 14:09
Пусть уходит, новых найдем. Тот же Караваев не хуже будет. И вообще омолаживать нужно, то, что не делал усатый, придется делать новому тренеру! 70% состава примерно менять нужно срочно, Дзюбе закрыть сборную. Соболева делать основным! Достали уже старые маразматики, которые держатся за старье!
Caniggia
Caniggia
09 июля в 14:00
Походу в эту дыру (сборную) не только наши лучшие тренеры не хотят вляпаться, но и лучшие игроки не желают позориться на глазах у всего мира, уходя по разным причинам. И останемся мы в итоге с великим Григоряном и грозными бойцами Кудряшовым, Шуниным, Семёновым, Васиным, Ионовым, Дзюбой...
David Young
David Young
09 июля в 13:58, ред.
Сборная России не всегда является тем что футболисты готовы иметь как составную часть их футбольной жизни очень долгое время. Не удивлён, мало кому хочется участвовать в форменных провалах с относительной регулярностью.

Марио Фернандес безусловно является большим приобретением для сборной России. Это футболист высокого класса который уже немало лет очень хорошо выступает за сборную России. Именно он был одним из лидеров и главных творцов успеха на Чемпионате Мира 2018. Я считаю что, ввиду в том числе и его возраста, он заслуживает и того чтобы, если он так решит, отдыхать от сборной, и того, чтобы быть её основным игроком. Для сборной его уход станет потерей, но изменения должны прийти в любом случае, и его уход может стать одним из этапов омоложения сборной России. Посмотрим как сложится, надеюсь что он не завершит карьеру в сборной в относительно скором времени.
beefs
beefs
09 июля в 13:55
ясно что с ЧМ мы пролетели лет на 8, а может...
Ironigor
Ironigor
09 июля в 13:50, ред.
Только не это! Нельзя допустить уход из сборной России Фернандеса. Там и так уже некому играть, а ещё если покинет сборную Марио, можно будет сказать досвидули обороне России, тем более на носу отборочные игры чемпионата мира 🌍 . А Марио является одним из лучших ключевых игроков сборной России. Ну я думаю в руководстве ЦСКА и РФС прекрасно об этом знают и сделают всё чтобы Марио ещё хотя бы остался на Чемпионат мира. Будем надеяться что все получится и Марио никуда не уйдёт. Удачи Марио в ЦСКА и сборной России!
Всем Добра !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 13:44
Каждый рассчитывает свои силёнки возможно и пора.
sv_1969
sv_1969
09 июля в 13:42
Надо себя беречь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100