Фернандес раздумывает над завершением международной карьеры

Защитник ЦСКА признался, что может завершить карьеру в сборной России.

ЧМ -2022? Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА , с представителями РФС .

Есть ли вероятность, что болельщики больше меня не увидят в футболке сборной? Да, такая вероятность есть.