Фернандес раздумывает над завершением международной карьеры

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что может завершить карьеру в сборной России.
ЧМ-2022? Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС.
Есть ли вероятность, что болельщики больше меня не увидят в футболке сборной? Да, такая вероятность есть.
Ранее стало известно, что еще несколько футболистов сборной России могут завершить международную карьеру.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!
Марио Фернандес безусловно является большим приобретением для сборной России. Это футболист высокого класса который уже немало лет очень хорошо выступает за сборную России. Именно он был одним из лидеров и главных творцов успеха на Чемпионате Мира 2018. Я считаю что, ввиду в том числе и его возраста, он заслуживает и того чтобы, если он так решит, отдыхать от сборной, и того, чтобы быть её основным игроком. Для сборной его уход станет потерей, но изменения должны прийти в любом случае, и его уход может стать одним из этапов омоложения сборной России. Посмотрим как сложится, надеюсь что он не завершит карьеру в сборной в относительно скором времени.
Марио Фернандес безусловно является большим приобретением для сборной России. Это футболист высокого класса который уже немало лет очень хорошо выступает за сборную России. Именно он был одним из лидеров и главных творцов успеха на Чемпионате Мира 2018. Я считаю что, ввиду в том числе и его возраста, он заслуживает и того чтобы, если он так решит, отдыхать от сборной, и того, чтобы быть её основным игроком. Для сборной его уход станет потерей, но изменения должны прийти в любом случае, и его уход может стать одним из этапов омоложения сборной России. Посмотрим как сложится, надеюсь что он не завершит карьеру в сборной в относительно скором времени.