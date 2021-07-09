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Марио Фернандес: «Не хочу уходить из ЦСКА»

09 июля 2021, 19:10

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что не хочет менять клубную прописку.

Для меня доносилось очень много слухов на тему «Зенита». Но я никогда не придавал им значение. Всегда говорил и буду говорить, что не хочу уходить отсюда. Мне здесь очень комфортно. Клуб тоже никогда не хотел со мной расстаться. Впрочем, даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит».

В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно — перейти в другой российский клуб. Уважаю все команды из России, «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом — ЦСКА. Отсюда по собственной воле я никуда не перейду.

Недавно бывший спортивный директор ЦСКА рассказал, каких футболистов московский клуб рассматривал до подписания Марио Фернандеса в 2012 году.

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Все комментарии
8_DEIVID
8_DEIVID ответ gwynb1eidd (раскрыть)
11 июля в 08:08
Это вообще смех, он лучший только в посредственном чемпионате РПЛ. Что бы быть среди лучших надо играть в топ чемпионатах, а не в нашем низкопробном чемпионате.
8_DEIVID
8_DEIVID ответ gwynb1eidd (раскрыть)
11 июля в 08:06
Где официальное предложение от Реала? И когда это было? Сейчас он уже никому не нужен.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ 8_DEIVID (раскрыть)
11 июля в 00:05
Конечно, один из лучших правых защитников в Европе... В Реал его просто так хотели купить...
8_DEIVID
8_DEIVID
10 июля в 10:08
Думаю, сейчас в Европе он особо никому не нужен.
Мага Шульман
Мага Шульман
10 июля в 07:53
Бальзам на конские раны.
112910415
112910415
10 июля в 07:30
Внятно высказался
SAFqwer
SAFqwer
09 июля в 23:48
Наш человек до мозга костей....По российским меркам МЕГАигрок....Надеюсь мы ещё отпразднуем ни один успех с тобой, Марио...Как болельщику ЦСКА более чем с 30-летним стажем такие слова как бальзам на раны после провального сезона...Возможно единственный игрок сборной за которого не стыдно после ЧЕ, а ведь Марио уже не мальчик!!!! Ещё раз удачи и чтобы без травм...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
09 июля в 21:33
Марио легко бы мог заиграть в любой лиге мира. ЦСКА очень повезло с ним.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 июля в 21:11
Были у него предложения и не только из РПЛ. Нравится ему в ЦСКА и всё
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 20:50
Даже не могу представить себе Марио вне ЦСКА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 20:27
Пока нет предложений ,можно и покрасоваться...
Ironigor
Ironigor
09 июля в 20:04
Огромное Уважение и Респект Марио !!!
Настоящий мужчина в армейском стане !!!
Удачи и Успехов тебе с ЦСКА !!!
Всем Добра !!!
oFANATo
oFANATo
09 июля в 19:51
СуперМарио:"Миллер, давай до свидания!"😄
sv_1969
sv_1969
09 июля в 19:51
А куда рыпаться то))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 19:44
Уважуха тебе Марио,ты лучший!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
09 июля в 19:25
И не надо никуда уходить
ДСА
ДСА
09 июля в 19:19
У него и так всё хорошо.
Байкал-38.
Байкал-38.
09 июля в 19:16
Марио домашний мальчик, если он перейдёт то возможна депрессия на пару лет. Что кстати с ним ранее случалось, даже в ЦСКА.
Марио не стоит переходить!
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