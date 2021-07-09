Марио Фернандес: «Не хочу уходить из ЦСКА»

Защитник ЦСКА признался, что не хочет менять клубную прописку.

Для меня доносилось очень много слухов на тему «Зенита». Но я никогда не придавал им значение. Всегда говорил и буду говорить, что не хочу уходить отсюда. Мне здесь очень комфортно. Клуб тоже никогда не хотел со мной расстаться. Впрочем, даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит».