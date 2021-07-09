Марио Фернандес: «Не хочу уходить из ЦСКА»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что не хочет менять клубную прописку.
Для меня доносилось очень много слухов на тему «Зенита». Но я никогда не придавал им значение. Всегда говорил и буду говорить, что не хочу уходить отсюда. Мне здесь очень комфортно. Клуб тоже никогда не хотел со мной расстаться. Впрочем, даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит».
В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно — перейти в другой российский клуб. Уважаю все команды из России, «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом — ЦСКА. Отсюда по собственной воле я никуда не перейду.
Недавно бывший спортивный директор ЦСКА рассказал, каких футболистов московский клуб рассматривал до подписания Марио Фернандеса в 2012 году.
Настоящий мужчина в армейском стане !!!
Удачи и Успехов тебе с ЦСКА !!!
Всем Добра !!!
Настоящий мужчина в армейском стане !!!
Удачи и Успехов тебе с ЦСКА !!!
Всем Добра !!!
Марио не стоит переходить!
Марио не стоит переходить!