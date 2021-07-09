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Новичок «Динамо» стал самым высокооплачиваемым парагвайским игроком в мире

09 июля 2021, 01:59

Состав московского «Динамо» пополнил бывший защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна.

По данным источника, 29-летний игрок уже подписал контракт с московским клубом, который рассчитан на 4 года. Отмечается, что Бальбуэна теперь станет самым высокооплачиваем парагвайским футболистом в мире.

Недавно «Динамо» подписало полузащитника из Грузии.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
09 июля в 09:08
Доброго Здоровья Дмитрий!
Заработная плата, которую будет получать Бальбуэна, нигде не озвучена. А то что сделанный акцент в этой заметке на то, что он станет самым высокооплачеваемым парагвайским футболистом говорит не о расточительности Динамо, а о непритязательности игрока, это как сравнивать зарплату на стройке в Москве условных турок и узбеков. Узбеки всяко-разно дешевле. А с учётом того, что он пришёл свободным агентом на четыре года, можно сделать выводы, что Динамо больше выгадало, чем потеряло. Да и сам игрок получает большую финансовую выгоду из-за меньшей суммы налога, который в разы меньше, чем в Англии или Испании, где он мог оказаться уже в этом году. Ну а каковы перспективы сыграть в ЛЧ посмотрим за его выступлением в московском клубе,думаю шансы на выход в этот престижный турнир у того же Бетиса и Вест Хэма не на много выше, чем у Динамо. Удачи Фабиану в Динамо и без травм!
3ton
3ton ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
09 июля в 06:35
Так никто в РПЛ не поедет играть . Приходится платить больше .
ДСА
ДСА
09 июля в 06:17
Динамо просто сорит деньгами.
112910415
112910415
09 июля в 06:15
говорят, хороший защитник
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 05:45
А говооят, что нужно установить потолок зарплаты, пожалуйста у нас платят больше чем в АПЛ.
баск
баск
09 июля в 05:41, ред.
Да, контракт подписан, видимо.
Во всяком случае, все приличные ресурсы, включая и трансфермаркт, уже числят его
нашим игроком.

К сведению местных многочисленных петросянов..
Только ленивый не отпопетросянился насчёт "Вальбуэна-Бальбуэна", навязло уже)

А между тем, во французском языке ударение всегда на последний слог, и фамилия французского хава произносится как ВальбуэнА.
Тогда как Фабиан- латинос, а ударение в его фамилии- на предпоследнем слоге. БальбуЭна.
Так что в принципе-то ничего похожего))

Ну а по сути сделки- это, кмк, очень неплохое приобретение, парень заметный, хотя и несколько притормозился в развитии карьеры последние пару лет. С чем нам, полагаю, повезло, иначе видели бы мы его..

Игроцкий бэкграунд у Фабиана отличный- чемпион Парагвая и Бразилии, капитан Коринтианса в год его чемпионства (2017), сборник.
Добро пожаловать в Динамо и удачи ему.

Выстраиваемая у нас сейчас уругвайско-парагвайская линия оборонцев плюс Евгеша- это не кот начихал. Как и сколько теперь РПЛовские архаровцы смогут забивать Динамо- будем посмотреть)))

ЗЫ. Конкурентом Динамо в борьбе за Фабиана был севильский Бетис- интересная, жизнерадостная командочка, в этом сезоне пробралась в еврокубки и при помощи Бальбуэны собиралась укрепить оборону..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 05:16
Думаю он себя окупит!
Байкал-38.
Байкал-38.
09 июля в 04:47
Перуанские игроки не очень дорогие игроки, больше 10 лямов стоит только один игрок Мигель Альмирон «Ньюкасл Юнайтед» 16,00 млн €.
И как то странно слышать, что Бальбуэна за 5,00 млн €, который в последние годы сидит на лавке больше чем выходит на замену, будет получать больше.
Опять агенты рулят в нашем футболе, а кто то отмывает денежки однако.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 июля в 03:40
Одна балталогия о з/пл игроков. И тут же на тебе. Самый богатый парагвайский футболист. Озолотились все. Агент, игрок, жулики агентов, жулики чиновники.
Пилить так пилить!
Ironigor
Ironigor
09 июля в 02:13
Это наша Раша !!!))) И это он точно запомнит на всю жизнь !!!))) За золотой пенсией из Парагвая !!!
mihaluch
mihaluch
09 июля в 02:12
Теперь остаётся показать что не зря потратились.
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