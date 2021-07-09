Новичок «Динамо» стал самым высокооплачиваемым парагвайским игроком в мире

Состав московского «Динамо» пополнил бывший защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна.
По данным источника, 29-летний игрок уже подписал контракт с московским клубом, который рассчитан на 4 года. Отмечается, что Бальбуэна теперь станет самым высокооплачиваем парагвайским футболистом в мире.
Недавно «Динамо» подписало полузащитника из Грузии.
Заработная плата, которую будет получать Бальбуэна, нигде не озвучена. А то что сделанный акцент в этой заметке на то, что он станет самым высокооплачеваемым парагвайским футболистом говорит не о расточительности Динамо, а о непритязательности игрока, это как сравнивать зарплату на стройке в Москве условных турок и узбеков. Узбеки всяко-разно дешевле. А с учётом того, что он пришёл свободным агентом на четыре года, можно сделать выводы, что Динамо больше выгадало, чем потеряло. Да и сам игрок получает большую финансовую выгоду из-за меньшей суммы налога, который в разы меньше, чем в Англии или Испании, где он мог оказаться уже в этом году. Ну а каковы перспективы сыграть в ЛЧ посмотрим за его выступлением в московском клубе,думаю шансы на выход в этот престижный турнир у того же Бетиса и Вест Хэма не на много выше, чем у Динамо. Удачи Фабиану в Динамо и без травм!
Заработная плата, которую будет получать Бальбуэна, нигде не озвучена. А то что сделанный акцент в этой заметке на то, что он станет самым высокооплачеваемым парагвайским футболистом говорит не о расточительности Динамо, а о непритязательности игрока, это как сравнивать зарплату на стройке в Москве условных турок и узбеков. Узбеки всяко-разно дешевле. А с учётом того, что он пришёл свободным агентом на четыре года, можно сделать выводы, что Динамо больше выгадало, чем потеряло. Да и сам игрок получает большую финансовую выгоду из-за меньшей суммы налога, который в разы меньше, чем в Англии или Испании, где он мог оказаться уже в этом году. Ну а каковы перспективы сыграть в ЛЧ посмотрим за его выступлением в московском клубе,думаю шансы на выход в этот престижный турнир у того же Бетиса и Вест Хэма не на много выше, чем у Динамо. Удачи Фабиану в Динамо и без травм!
Во всяком случае, все приличные ресурсы, включая и трансфермаркт, уже числят его
нашим игроком.
К сведению местных многочисленных петросянов..
Только ленивый не отпопетросянился насчёт "Вальбуэна-Бальбуэна", навязло уже)
А между тем, во французском языке ударение всегда на последний слог, и фамилия французского хава произносится как ВальбуэнА.
Тогда как Фабиан- латинос, а ударение в его фамилии- на предпоследнем слоге. БальбуЭна.
Так что в принципе-то ничего похожего))
Ну а по сути сделки- это, кмк, очень неплохое приобретение, парень заметный, хотя и несколько притормозился в развитии карьеры последние пару лет. С чем нам, полагаю, повезло, иначе видели бы мы его..
Игроцкий бэкграунд у Фабиана отличный- чемпион Парагвая и Бразилии, капитан Коринтианса в год его чемпионства (2017), сборник.
Добро пожаловать в Динамо и удачи ему.
Выстраиваемая у нас сейчас уругвайско-парагвайская линия оборонцев плюс Евгеша- это не кот начихал. Как и сколько теперь РПЛовские архаровцы смогут забивать Динамо- будем посмотреть)))
ЗЫ. Конкурентом Динамо в борьбе за Фабиана был севильский Бетис- интересная, жизнерадостная командочка, в этом сезоне пробралась в еврокубки и при помощи Бальбуэны собиралась укрепить оборону..
Во всяком случае, все приличные ресурсы, включая и трансфермаркт, уже числят его
нашим игроком.
К сведению местных многочисленных петросянов..
Только ленивый не отпопетросянился насчёт "Вальбуэна-Бальбуэна", навязло уже)
А между тем, во французском языке ударение всегда на последний слог, и фамилия французского хава произносится как ВальбуэнА.
Тогда как Фабиан- латинос, а ударение в его фамилии- на предпоследнем слоге. БальбуЭна.
Так что в принципе-то ничего похожего))
Ну а по сути сделки- это, кмк, очень неплохое приобретение, парень заметный, хотя и несколько притормозился в развитии карьеры последние пару лет. С чем нам, полагаю, повезло, иначе видели бы мы его..
Игроцкий бэкграунд у Фабиана отличный- чемпион Парагвая и Бразилии, капитан Коринтианса в год его чемпионства (2017), сборник.
Добро пожаловать в Динамо и удачи ему.
Выстраиваемая у нас сейчас уругвайско-парагвайская линия оборонцев плюс Евгеша- это не кот начихал. Как и сколько теперь РПЛовские архаровцы смогут забивать Динамо- будем посмотреть)))
ЗЫ. Конкурентом Динамо в борьбе за Фабиана был севильский Бетис- интересная, жизнерадостная командочка, в этом сезоне пробралась в еврокубки и при помощи Бальбуэны собиралась укрепить оборону..
И как то странно слышать, что Бальбуэна за 5,00 млн €, который в последние годы сидит на лавке больше чем выходит на замену, будет получать больше.
Опять агенты рулят в нашем футболе, а кто то отмывает денежки однако.
И как то странно слышать, что Бальбуэна за 5,00 млн €, который в последние годы сидит на лавке больше чем выходит на замену, будет получать больше.
Опять агенты рулят в нашем футболе, а кто то отмывает денежки однако.
Пилить так пилить!
Пилить так пилить!