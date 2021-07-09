Новичок «Динамо» стал самым высокооплачиваемым парагвайским игроком в мире

1625785198

09 июля 2021, 01:59

Состав московского «Динамо» пополнил бывший защитник «Вест Хэма» .

По данным источника, 29-летний игрок уже подписал контракт с московским клубом, который рассчитан на 4 года. Отмечается, что Бальбуэна теперь станет самым высокооплачиваем парагвайским футболистом в мире.

Недавно «Динамо» подписало полузащитника из Грузии.