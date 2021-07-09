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Нобель: «Мальдини обратился в ЦСКА по Влашичу»

09 июля 2021, 15:51

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что «Милан» контактировал с ЦСКА по поводу возможного перехода полузащитника Николы Влашича.

Единственный клуб, который пока напрямую связывался с ЦСКА по хорвату, это «Милан».

Накануне в клуб обратился лично Паоло Мальдини — технический директор пообщался с ЦСКА на предмет перехода. «Милан» впечатлён игрой Влашича на Евро, клуб к тому же ищет замену Хакану Чалханоглу — турок недавно переметнулся в «Интер».

По своей традиции «Милан» хочет арендовать Влашича с правом выкупа. Это наиболее безопасный и экономный вариант. Наглядный пример — Сандро Тонали: год назад посмотреть взяли хавбека «Брешии» в аренду и вот только что выкупили окончательно.

Но у ЦСКА позиция четкая: если и продавать Влашича, то только за серьезные деньги. В контракте прописана цена: 35 млн евро. Очевидно, клубам придется искать оптимальное решение для всех.

Ранее ходили разговоры, что Влашичем также интересуется испанский клуб.

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112910415
112910415
10 июля в 07:32
Надо вести долгие переговоры
CSKA2012
CSKA2012 ответ Супервайзер (раскрыть)
10 июля в 07:32
Влашич этой весной не особо, так что нужно продавать этим летом - игрок сезона.
Рязань 062
Рязань 062
09 июля в 21:58
кому, кому, а вот нобелю верить-себя не уважать.
протон1
протон1
09 июля в 18:53
агенту лижбы продать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 18:36
Милан не Бетис он в состоянии оплатить такие суммы.
Futurista
Futurista
09 июля в 17:57
Все хотят Влашича даром...и ключ от квартиры...
blitz
blitz ответ Супервайзер (раскрыть)
09 июля в 17:21, ред.
Если не найдется клуб который предложит за Влашича ту сумму которая устроит ЦСКА то не уйдет в "любом случае." У Влашича контракт с ЦСКА до 2024 года.
Супервайзер
Супервайзер
09 июля в 17:19
Влашич действительно неплохой игрок. Я думаю, уйдет летом в любом случае.
Коням без него будет тяжело, из серьезных игроков останется один Акинфеев, да и тот уже не мальчик.
ДСА
ДСА
09 июля в 17:09
Милан много не даст. Отказ сто процентов.
isamsn
isamsn
09 июля в 16:43
Аренда это не серьёзно. В аренду отдают игроков которые на данный момент являются избыточными в клубе или не вписываются в игровую схему. К Влашичу это не имеет отношение. А по сему только продажа.
oFANATo
oFANATo
09 июля в 16:34, ред.
30-35 млн.евро......и Влашич у вас.....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
09 июля в 16:23
В аренду вряд ли отдадут. Если отдавать, то придется искать замену. А на это деньги нужны. Но Влашичу конечно пора уходить. Он и сам это понимает.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
09 июля в 16:21
Я бы с Миланом даже разговаривать не стал, после случая с Хондой...
Ironigor
Ironigor
09 июля в 16:07
У ЦСКА сейчас не лучшие времена, так что если Мальдини сам действительно звонил по поводу Влашича, то я думаю найдутся точки соприкосновения и будет найден компромисс. А Влашич и так себя чувствует на лыжах, и хочет продолжать свою карьеру в более классном чемпионате, а Милан это пока самый лучший вариант!!! Могу только пожелать Удачи ему в Милане!!! Всем Добра!!!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
09 июля в 16:05
Влашичу давно пора в норма клуб
Евгений Сербин
Евгений Сербин
09 июля в 16:04
Милан один раз подложил свинью Гинеру в ситуации с Хондой, поэтому аренды не случится.
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 16:03
зачем ему клуб пенсионеров))))
Байкал-38
Байкал-38
09 июля в 16:01
Не знаю как там на самом деле, но Влашичу надо уходить, а то с такими партнёрами как Чалов сам деградирует. Если Никола останется, то это будет блеклая тень прошлогоднего Влашича, ещё хуже чем в весенней части чемпионата. Он просто смотрит на команду и его охватывает безысходность.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 15:52
Нобель знает всё...
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