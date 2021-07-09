Нобель: «Мальдини обратился в ЦСКА по Влашичу»

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что «Милан» контактировал с ЦСКА по поводу возможного перехода полузащитника Николы Влашича.
Единственный клуб, который пока напрямую связывался с ЦСКА по хорвату, это «Милан».
Накануне в клуб обратился лично Паоло Мальдини — технический директор пообщался с ЦСКА на предмет перехода. «Милан» впечатлён игрой Влашича на Евро, клуб к тому же ищет замену Хакану Чалханоглу — турок недавно переметнулся в «Интер».
По своей традиции «Милан» хочет арендовать Влашича с правом выкупа. Это наиболее безопасный и экономный вариант. Наглядный пример — Сандро Тонали: год назад посмотреть взяли хавбека «Брешии» в аренду и вот только что выкупили окончательно.
Но у ЦСКА позиция четкая: если и продавать Влашича, то только за серьезные деньги. В контракте прописана цена: 35 млн евро. Очевидно, клубам придется искать оптимальное решение для всех.
Ранее ходили разговоры, что Влашичем также интересуется испанский клуб.
Коням без него будет тяжело, из серьезных игроков останется один Акинфеев, да и тот уже не мальчик.
Коням без него будет тяжело, из серьезных игроков останется один Акинфеев, да и тот уже не мальчик.
https://youtu.be/IMHPU6_GwnA