Нобель: «Мальдини обратился в ЦСКА по Влашичу»

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что «Милан» контактировал с ЦСКА по поводу возможного перехода полузащитника .

Единственный клуб, который пока напрямую связывался с ЦСКА по хорвату, это «Милан».

Накануне в клуб обратился лично Паоло Мальдини — технический директор пообщался с ЦСКА на предмет перехода. «Милан» впечатлён игрой Влашича на Евро, клуб к тому же ищет замену Хакану Чалханоглу — турок недавно переметнулся в «Интер».

По своей традиции «Милан» хочет арендовать Влашича с правом выкупа. Это наиболее безопасный и экономный вариант. Наглядный пример — Сандро Тонали: год назад посмотреть взяли хавбека «Брешии» в аренду и вот только что выкупили окончательно.