«Спартаку» вручили серебряные медали РПЛ

Футболисты «Спартака» получили серебряные медали РПЛ сезона-2020/21.
Мероприятие состоялось на тренировочной базе «Спартака».
Серебряные медалисты сезона-2020/21 🥈 pic.twitter.com/o4Z93gjHgF— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 9, 2021
Ранее стало известно, когда бывший форвард команды Александр Кокорин получит свою медаль за второе место в РПЛ.
Не подумайте, что я как болельщик Динамо пишу данный пост из зависти, нет. Просто мне обидно за фанатов Спартака, команда в честной борьбе завоевала серебряные медали по итогам чемпионата РПЛ, а их вручение прошло буднично на тренировочной базе клуба. Данное мероприятие можно было бы провести в более торжественной обстановке в присутствии своих болельщиков, например на матче открытия сезона с вручением не только медалей но и призов лучшим игрокам команды. как среди основы, так и среди молодых. Всем добра! Болейте за своих, а не против чужих!
Не подумайте, что я как болельщик Динамо пишу данный пост из зависти, нет. Просто мне обидно за фанатов Спартака, команда в честной борьбе завоевала серебряные медали по итогам чемпионата РПЛ, а их вручение прошло буднично на тренировочной базе клуба. Данное мероприятие можно было бы провести в более торжественной обстановке в присутствии своих болельщиков, например на матче открытия сезона с вручением не только медалей но и призов лучшим игрокам команды. как среди основы, так и среди молодых. Всем добра! Болейте за своих, а не против чужих!