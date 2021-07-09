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«Спартаку» вручили серебряные медали РПЛ

09 июля 2021, 20:26

Футболисты «Спартака» получили серебряные медали РПЛ сезона-2020/21.

Мероприятие состоялось на тренировочной базе «Спартака».

Ранее стало известно, когда бывший форвард команды Александр Кокорин получит свою медаль за второе место в РПЛ.

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Все комментарии
протон1
протон1
09 июля в 22:53
не забудьте влепить медаль кокорину. который толком и не играл за спартак.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 21:45
Главное,что про Какорина не забыли!
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
09 июля в 21:40, ред.
Что заслужили, то и получили, - с любовью Заремхан !!!
stanichnik
stanichnik
09 июля в 21:27, ред.
Мои поздравления игрокам и болельщикам фк Спартак с серебряными медалями!
Не подумайте, что я как болельщик Динамо пишу данный пост из зависти, нет. Просто мне обидно за фанатов Спартака, команда в честной борьбе завоевала серебряные медали по итогам чемпионата РПЛ, а их вручение прошло буднично на тренировочной базе клуба. Данное мероприятие можно было бы провести в более торжественной обстановке в присутствии своих болельщиков, например на матче открытия сезона с вручением не только медалей но и призов лучшим игрокам команды. как среди основы, так и среди молодых. Всем добра! Болейте за своих, а не против чужих!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
09 июля в 20:48
Так где вручили-то, в бане или в столовой?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 20:27
Рад за них...
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