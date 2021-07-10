Дасаев — о Лунёве: «Переход неправильный, если он будет вторым вратарём»

Бывший голкипер сборной СССР прокомментировал переход вратаря из «Зенита» в «Байер».

Вратарь очень хороший, хорошо себя проявил, играя за «Зенит». Думаю, на первых порах играть он не будет, скорее всего, вторым номером. Но приглашение в «Байер» – это нормально. Переход в 29 лет? Нормальный переход. Если он будет работать и играть как в «Зените», думаю, даже первым может быть.

Переход нашего вратаря в Европу? Пока это единичный случай, а дальше будем смотреть. Здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что его пригласили, будет в хорошей команде играть, если будет в основном составе. Минусы – переход неправильный, если он будет сидеть вторым номером.

Могу пример привести: Нигматуллин перешел в Италию. Ему заранее сказали, что он будет вторым или третьим вратарем, зачем переходить было? Это минус. Чтобы такой ситуации и у Лунёва не сложилось. Я давно с ним знаком, когда он работал у меня в «Торпедо». Хотелось бы посоветовать вспомнить те тренировочные процессы, которые у нас были. И самое главное – работать, работать и работать. Есть талантливые игроки и вратари, но если нет трудоспособности – они быстро заканчивают. А у других, если нет таланта, но они трудолюбивые – все получается. У него талант есть, если будет трудиться – завоюет место и будет на высоком уровне. Качества стать первым номером у него есть. Желаю ему успехов.