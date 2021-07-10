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Дасаев — о Лунёве: «Переход неправильный, если он будет вторым вратарём»

10 июля 2021, 13:22

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал переход вратаря Андрея Лунёва из «Зенита» в «Байер».

Вратарь очень хороший, хорошо себя проявил, играя за «Зенит». Думаю, на первых порах играть он не будет, скорее всего, вторым номером. Но приглашение в «Байер» – это нормально. Переход в 29 лет? Нормальный переход. Если он будет работать и играть как в «Зените», думаю, даже первым может быть.

Переход нашего вратаря в Европу? Пока это единичный случай, а дальше будем смотреть. Здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что его пригласили, будет в хорошей команде играть, если будет в основном составе. Минусы – переход неправильный, если он будет сидеть вторым номером.

Могу пример привести: Нигматуллин перешел в Италию. Ему заранее сказали, что он будет вторым или третьим вратарем, зачем переходить было? Это минус. Чтобы такой ситуации и у Лунёва не сложилось. Я давно с ним знаком, когда он работал у меня в «Торпедо». Хотелось бы посоветовать вспомнить те тренировочные процессы, которые у нас были. И самое главное – работать, работать и работать. Есть талантливые игроки и вратари, но если нет трудоспособности – они быстро заканчивают. А у других, если нет таланта, но они трудолюбивые – все получается. У него талант есть, если будет трудиться – завоюет место и будет на высоком уровне. Качества стать первым номером у него есть. Желаю ему успехов.

Ранее агент Лунёва сообщил, что у голкипера были и другие предложения от европейских клубов.

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Все комментарии
протон1
протон1
10 июля в 21:38
сейчас интересно где работает дасаев? он по лучше был на воротах чем этот уволенные алигарх орденоносец
311
311
10 июля в 14:57, ред.
В Германии на наших детей лимита привилегии не распространяются. Докажет, что он лучший - станет первым!)
112910415
112910415
10 июля в 14:36
Однозначно, вторым будет
МапС
МапС
10 июля в 14:20
Случай не единичный, Митрюшкин давно уже в европе играет.
mihaluch
mihaluch
10 июля в 14:06
На то чтобы быть вторым Лунёв не согласен.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 13:58
Дасаев — о Лунёве: «Переход неправильный, если он будет вторым вратарём»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ты это Анзорчику объясни.
sir_Alex
sir_Alex
10 июля в 13:54
Будет вечно вторым номером.
sv_1969
sv_1969
10 июля в 13:52
Вратарь очень хороший, хорошо себя проявил, играя за «Зенит»
Так что же зенит его отпустил такого хорошего)))
Бубнин
Бубнин
10 июля в 13:45
"...если будет трудиться – завоюет место и будет на высокой скамейке!"
Давайте думать
Давайте думать
10 июля в 13:36
Луневу 29, плюсуем два года скамейки....списываем его. Надо искать молодых для топ клубов рпл.
Igo0rek
Igo0rek ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
10 июля в 13:33
Лунев на голову ниже по уровню, по сравнению с Градецким
ДСА
ДСА
10 июля в 13:33
Скорее всего второй навсегда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 13:25
Сначала вторым,патом первым!
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