Кавазашвили: «Лунёв оказался смелее Акинфеева»

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал грядущий переход экс-голкипера «Зенита» в «Байер».

Этот мальчик должен попробовать на вкус хороший футбол. Не скажу, что «Зенит» — бездарная команда, но уровень нашего чемпионата все прекрасно знают, футболисты в нем не развиваются. Любой игрок, переходящий в европейский чемпионат, получает преимущество над всеми остальными нашими футболистами.