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Кавазашвили: «Лунёв оказался смелее Акинфеева»

09 июля 2021, 23:00

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал грядущий переход экс-голкипера «Зенита» Андрея Лунёва в «Байер».

Этот мальчик должен попробовать на вкус хороший футбол. Не скажу, что «Зенит» — бездарная команда, но уровень нашего чемпионата все прекрасно знают, футболисты в нем не развиваются. Любой игрок, переходящий в европейский чемпионат, получает преимущество над всеми остальными нашими футболистами.

Я Акинфееву года три назад говорил: «Игорь, милый, услышь меня! Уезжай играть в Европу, у тебя там второе дыхание откроется, ты точно заиграешь на мировом уровне». Но он уперся в ЦСКА, так и не попробовал свои силы в хорошем чемпионате. Лунев оказался смелее Акинфеева. Андрею оказались важны не только деньги — он хочет доказать свою состоятельность и попасть в сборную, желаю ему успехов.

Ранее сообщалось, что Лунёвым интересуются топ-клубы Шотландии.

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181 ответ KnowSoccer (раскрыть)
11 июля в 21:39, ред.
А что в РПЛ кто то что то делает?!)))))))))) А ну ка расскажите нам уважаемый ))Как они трудяться,как играют )) Особенно в еврокубках)))Вся страна гордиться каждый год )))
8_DEIVID
8_DEIVID ответ KnowSoccer (раскрыть)
11 июля в 21:12
И что, что хвалил? Многие тренеры различных игроков хвалят. А толку то? Официального предложения МЮ никогда не делал по нему, приглядывались только. Но поняли, что не потянет. А уж проваленный Акинфеевым ЧМ-2010 прекратил все взгляды в его сторону.
KnowSoccer
KnowSoccer ответ 8_DEIVID (раскрыть)
11 июля в 20:55
а футболистами только официально интересуются? А Игоря хвалил даже сэр Алекса, погуглите на досуге
KnowSoccer
KnowSoccer ответ BDA8181 (раскрыть)
11 июля в 20:53
это где Игорь "ничего не делает"? Какой-то коммент диванного эксперта)
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
10 июля в 12:02
Я Акинфееву года три назад говорил: "Игорь, милый, услышь меня!"
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cska1948
cska1948 ответ BDA8181 (раскрыть)
10 июля в 11:50
Так в приличных командах и защитники ПРИЛИЧНЫЕ и не дают за здорово живёшь бить по воротам! В дворовых командах статистика ударов в СТВОР в разы выше этой статистики классных команд! Так что, вратарю игровой практики и мастерства в дворовых командах набраться легче, чем в командах по воротам которых 3-4 удара за игру!
BDA8181
BDA8181 ответ KnowSoccer (раскрыть)
10 июля в 11:42
Правильно лучше быть лучшим из худших,чем худшим из лучших)) Акинфеев просто испугался и всё. Да и бабло тут ни чего не делая падает на счёт ))А там конкуренция )) могут и на лавочку посадить ))
BDA8181
BDA8181 ответ cska1948 (раскрыть)
10 июля в 11:40
А Ваня Пупкин с какого раза в девяку попадёт?! С 10-15 раза)) А так всё по воробьям )) Ни сравнивай болота РПЛ с Бундеслигой )) Там ребята бить по мячу умеют ))) Да и чемпионат европы показал уровень наших супер пупер игроков ))
cska1948
cska1948
10 июля в 11:16
Я понимаю когда говорят, что надо полевому игроку, для собственного развития, ехать за бугор! Но какая разница в каком клубе вытаскивать мячи из "девяток"и углов, отражать пенальти? Или сейв после удара Мессии ценнее сейва после удара Вани Пупкина в "девятку"?
8_DEIVID
8_DEIVID ответ KnowSoccer (раскрыть)
10 июля в 10:07, ред.
Что прям официальное предложение от МЮ было? Ну да, ну да.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
10 июля в 10:01, ред.
Я смотрю, ты не только из коней, но и из очень молодых коней. Ознакомься с биографией А. Кавазашвили и попробуй сравнить его и Акинфеева. Хотя.... Не надо.Бесполезно это.
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
10 июля в 09:45
Ровно на тех же,на кого орут еврозвёзды,кусают и пр.
Союзник противников
Союзник противников
10 июля в 09:44
Скоро вернётся,поджав хвост,как побитый пёс.Никогда у нас не будет конкурентного футбола,пока все надежды связаны с футбольной "эмиграцией".Ещё раз задаю всем свой сакраментальный вопрос :Как подняли общий уровень нашего футбола "ходоки в Европу" мостовые? ПЕреход в иностранный клуб для российского футболиста-это всего лишь попытка установить личное спортивное достижение.Мы нация "стадная".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
10 июля в 07:58, ред.
Первые кресты были в 22 года. В таком возрасте вратари не уезжают. А грузин лукавит. Игорь не испугался. Так сложилось и неизвестно как у Луня сложится. Можел лавку освоит
Vladimir808
Vladimir808
10 июля в 07:30
Андрею удачи в Байере!
CSKA2012
CSKA2012 ответ Romeo 777 (раскрыть)
10 июля в 07:21
Переходить надо было до первых крестов до и после это разный вратарь....
Romeo 777
Romeo 777
10 июля в 04:52
Акинфееву следовало уезжать не 3 года назад (не в 32 года), а на 10 лет раньше.
Байкал-38
Байкал-38
10 июля в 03:56
Акинфеева и в России очень хорошо кормят, а остальное это проблемы быдло работяг без пальцев на заводах.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 июля в 02:37
Акинфеев на кого бы орал за границей? Тут он герой, но остался мальчиком с пушистыми тапочками. Зато легенда теперь.
djo11
djo11
10 июля в 02:28
про лунева думаю можно забыть) в байере играет набравший хорошую форму финн градецки, хорошо сыгравший на евро и думаю лунева взяли чисто вторым номером, карьера лунева закончилась когда он в зенит перешел выбрав деньги, как и многие хорошие игроки, у которых было хорошее будущее пока не перешли в зенит. это назедание молодым что бы думали прежде чем за зарплаты идти в зенит, да и в спартаке примерно так же со многими поступали. напокупают в команду по 30 человек а играют человек 15!!! а еще 15 сидят на лавке за очень хорошие зарплаты. принцип понятен лучше у нас пусть загибаются лишь бы у конкурентов не заиграли, эта одна из причин не хватки хороших игроков в сборной.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 00:54
Колени - это большая проблема Игоря. Не факт , что он смог бы пройти медосмотр. В ЦСКА к нему все же бережное отношение, а как бы сложилось все за бугром - неизвестно. Тут он на протяжении многих лет №1, а там мог не быть основным.
Что сделано, то сделано . Игорь - легенда ЦСКА , собрал большую коллекцию призов и жаловаться на свою карьеру у него нет причин.
Всем здоровья.
протон1
протон1 ответ beefs (раскрыть)
10 июля в 00:52
а там что не засиженный будет?)))) там он как третий вратарь почти ...
oFANATo
oFANATo
10 июля в 00:47
Анзор, может ещё и Лодыгин оказался смелее ?
mihaluch
mihaluch
10 июля в 00:27
Понял что в России ловить нечего.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
09 июля в 23:59
Анзори, как вратарь ты был так себе, а как спортивный аналитик так вообще г..но!!!!!
sv_1969
sv_1969
09 июля в 23:52
Не известно как и почему Лунь попал в Байер)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 23:50
Андрюха покажи что ещё могёшь!
GrimlocK
GrimlocK
09 июля в 23:37
Видать не очень то и нужен Зениту, раз не пытаются удержать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон1 (раскрыть)
09 июля в 23:37
Внимательнее, уважаемый, три года назад был совет Игорю уезжать. С тех пор армейцы только вниз, даже не смотря на отскок от Реала
25процентный клоун
25процентный клоун ответ KnowSoccer (раскрыть)
09 июля в 23:36
Ну уж нет, не каждый дзюба, футболист должен играть в футбол, а не с мальчишками возиться
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