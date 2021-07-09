Кавазашвили: «Лунёв оказался смелее Акинфеева»

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал грядущий переход экс-голкипера «Зенита» Андрея Лунёва в «Байер».
Этот мальчик должен попробовать на вкус хороший футбол. Не скажу, что «Зенит» — бездарная команда, но уровень нашего чемпионата все прекрасно знают, футболисты в нем не развиваются. Любой игрок, переходящий в европейский чемпионат, получает преимущество над всеми остальными нашими футболистами.
Я Акинфееву года три назад говорил: «Игорь, милый, услышь меня! Уезжай играть в Европу, у тебя там второе дыхание откроется, ты точно заиграешь на мировом уровне». Но он уперся в ЦСКА, так и не попробовал свои силы в хорошем чемпионате. Лунев оказался смелее Акинфеева. Андрею оказались важны не только деньги — он хочет доказать свою состоятельность и попасть в сборную, желаю ему успехов.
Ранее сообщалось, что Лунёвым интересуются топ-клубы Шотландии.
Что сделано, то сделано . Игорь - легенда ЦСКА , собрал большую коллекцию призов и жаловаться на свою карьеру у него нет причин.
Всем здоровья.
Что сделано, то сделано . Игорь - легенда ЦСКА , собрал большую коллекцию призов и жаловаться на свою карьеру у него нет причин.
Всем здоровья.