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Гурцкая об отставке Черчесова: «Как будто поступила команда из Кремля...»

10 июля 2021, 03:47

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

Судя по тому, как это произошло – конечно, мы с тобой никогда этого не узнаем, – у меня такое впечатление, что раздался звонок из Кремля: надо делать это срочно. Потому что это было сделано, как будто поступила команда сделать... Это было сделано как по приказу. По всей видимости, очень сверху раздался такой звонок.

Вчера появилась информация о том, что Черчесов отказался от выплаты ему неустойки.

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Все комментарии
протон1
протон1
10 июля в 21:50
я сразу сказал что это кремлевский указ главного. а так бы он не ушел он там всех пугал, говорят его все в рфс боялись. пикнуть боялись
juvenale
juvenale
10 июля в 11:57
так в россии без этого никак
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
10 июля в 10:48
Вы совершенно верно размышляет Misses KETiK.
Ravshan878
Ravshan878
10 июля в 10:44
Вот мужик.Какая разница из Кремля или из космоса.Не чего удивляться !!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 июля в 09:45
То же мне - "открыл Америку".
galem72
galem72
10 июля в 09:41
Как будто в скрепах как-то по-другому может произойти. ))
Caniggia
Caniggia
10 июля в 09:19
Был не звонок, а намёк на пресс конференции Путина. Хорошо, что его правильно поняли. А если бы не поняли, то до свидания, Дюков. Следующим намёком стало желание кремля видеть иностранца главным тренером. Намёк понят, Карпин. Слуцкий и Семак сразу пошли в отказ без их ведома, а холопы стали судорожно суетиться, ища иноземца.
112910415
112910415
10 июля в 07:18
Стандартная схема
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 06:43
Сто процентов так и было.
beefs
beefs
10 июля в 06:08
Главное что сняли...
swed27
swed27
10 июля в 06:04
Путин позвонил Дюкову!!! НЕ ВЕРЮ!!!!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 05:58
Похоже так и есть
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 июля в 05:58
Оставь впечатления в своей грузинской попе.
Поц
Поц
10 июля в 05:51
Это был звонок из Вашингтона. И вообще вариантов масса:
-из ФИФА,
-из УЕФА,
-из НАТО,
-из Всемирного банка,
-из Лиги защиты евреев,
Короче говоря, балабол этот Гурцкая. Лишь бы пu3дaнуть что-то.
batog
batog
10 июля в 05:48
Тимурчик, ты где живешь?
mihaluch
mihaluch
10 июля в 03:57
Похоже что Путин подсуетился.
Байкал-38
Байкал-38
10 июля в 03:50
Надо теперь срочно узнать, кто конкретно "звонил", кому спасибо говорить!
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