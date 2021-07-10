Гурцкая об отставке Черчесова: «Как будто поступила команда из Кремля...»

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
Судя по тому, как это произошло – конечно, мы с тобой никогда этого не узнаем, – у меня такое впечатление, что раздался звонок из Кремля: надо делать это срочно. Потому что это было сделано, как будто поступила команда сделать... Это было сделано как по приказу. По всей видимости, очень сверху раздался такой звонок.
Вчера появилась информация о том, что Черчесов отказался от выплаты ему неустойки.
-из ФИФА,
-из УЕФА,
-из НАТО,
-из Всемирного банка,
-из Лиги защиты евреев,
Короче говоря, балабол этот Гурцкая. Лишь бы пu3дaнуть что-то.
-из ФИФА,
-из УЕФА,
-из НАТО,
-из Всемирного банка,
-из Лиги защиты евреев,
Короче говоря, балабол этот Гурцкая. Лишь бы пu3дaнуть что-то.