Гурцкая об отставке Черчесова: «Как будто поступила команда из Кремля...»

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной России.

Судя по тому, как это произошло – конечно, мы с тобой никогда этого не узнаем, – у меня такое впечатление, что раздался звонок из Кремля: надо делать это срочно. Потому что это было сделано, как будто поступила команда сделать... Это было сделано как по приказу. По всей видимости, очень сверху раздался такой звонок.