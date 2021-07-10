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Газизов: «Лунёв станет основным голкипером „Байера“»

10 июля 2021, 10:45

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход голкипера Андрея Лунёва из «Зенита» в «Байер».

Мы работали с Андреем и хорошо друг к другу относимся, знаем его потенциал. Он молодец, что решился на этот переход и не стал цепляться за «Зенит» — это было бы легче всего.

Андрей хочет попробовать силы в большом футболе. За это ему респект. Многим футболистам надо взять с него пример: он идет на меньшие деньги для игры в топ-чемпионате.

Потенциал Лунёва точно не хуже Градецки. Он боец и неоднократно это доказывал. Я верю в него. Уверен, Андрей выиграет конкуренцию у Градецки и будет играть в основном составе.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, почему Лунёв смелее, чем Игорь Акинфеев.

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sv_1969
sv_1969
11 июля в 05:20
Мнение Газизова мало кому интересно
makkie
makkie
10 июля в 11:52
Потенциал Лунёва точно не хуже Градецки.
______________________________

Интересно, Газизов знает, кто такой Градецки вообще?
Или как обычно пытается присесть на уши. Жаль, что в Спартаке не сразу раскусили этого "соловья" - от Кокорина избавились, а вот Урунова пока спихнуть не удаётся.
Никаким 5-млн предложением от Герты и клубов из Азии не пахнет. Хотя Газизов с три короба наобещал в свое время.
Скользкий и мутный тип!
mihaluch
mihaluch
10 июля в 11:03
Лунёв сделал свой выбор.
Ислам0926
Ислам0926
10 июля в 10:58
Удачи Луневу главное чтоб перестал бухать
8_DEIVID
8_DEIVID
10 июля в 10:56
Понятно почему Спартак его вышвырнул.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 июля в 10:56
Лунев хороший вратарь - пусть у него там получится.
SAFqwer
SAFqwer
10 июля в 10:52
Шамиль обезумел в конец...Вот что шальные деньги с людьми делают...
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