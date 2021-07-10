Газизов: «Лунёв станет основным голкипером „Байера“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход голкипера из «Зенита» в «Байер».

Мы работали с Андреем и хорошо друг к другу относимся, знаем его потенциал. Он молодец, что решился на этот переход и не стал цепляться за «Зенит» — это было бы легче всего.

Андрей хочет попробовать силы в большом футболе. За это ему респект. Многим футболистам надо взять с него пример: он идет на меньшие деньги для игры в топ-чемпионате.

Потенциал Лунёва точно не хуже Градецки. Он боец и неоднократно это доказывал. Я верю в него. Уверен, Андрей выиграет конкуренцию у Градецки и будет играть в основном составе.