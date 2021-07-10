Газизов: «Лунёв станет основным голкипером „Байера“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход голкипера Андрея Лунёва из «Зенита» в «Байер».
Мы работали с Андреем и хорошо друг к другу относимся, знаем его потенциал. Он молодец, что решился на этот переход и не стал цепляться за «Зенит» — это было бы легче всего.
Андрей хочет попробовать силы в большом футболе. За это ему респект. Многим футболистам надо взять с него пример: он идет на меньшие деньги для игры в топ-чемпионате.
Потенциал Лунёва точно не хуже Градецки. Он боец и неоднократно это доказывал. Я верю в него. Уверен, Андрей выиграет конкуренцию у Градецки и будет играть в основном составе.
Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, почему Лунёв смелее, чем Игорь Акинфеев.
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Интересно, Газизов знает, кто такой Градецки вообще?
Или как обычно пытается присесть на уши. Жаль, что в Спартаке не сразу раскусили этого "соловья" - от Кокорина избавились, а вот Урунова пока спихнуть не удаётся.
Никаким 5-млн предложением от Герты и клубов из Азии не пахнет. Хотя Газизов с три короба наобещал в свое время.
Скользкий и мутный тип!
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Интересно, Газизов знает, кто такой Градецки вообще?
Или как обычно пытается присесть на уши. Жаль, что в Спартаке не сразу раскусили этого "соловья" - от Кокорина избавились, а вот Урунова пока спихнуть не удаётся.
Никаким 5-млн предложением от Герты и клубов из Азии не пахнет. Хотя Газизов с три короба наобещал в свое время.
Скользкий и мутный тип!