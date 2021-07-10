Губерниев: «Не сказал бы, что уход Фернандеса из сборной будет катастрофой»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно возможного завершения международной карьеры защитником ЦСКА и сборной России . 30-летний футболист признался, что может больше не сыграть за национальную команду.

Я бы не стал говорить, что это станет катастрофой. Это потеря, безусловно, потому что он сильнейший на своей позиции, и хотелось бы, чтобы он ещё поиграл, даже несмотря на его травмы, желания. Теперь он «супер-Марио», у нас в России на хорошем счету, и мы ему за это очень благодарны. Так что надеемся, что будет ещё играть, если его уровень игры будет соответствовать уровню игры российской сборной.

Есть молодёжь, в любом случае. У нас команда средняя. Он из этой средней команды, безусловно, выделяется. Речь, наверное, идёт о здоровье спортсмена, поэтому посмотрим. Может быть, кто-то появится. Но в ближайшей перспективе это сложно представить: он сильнейший.

Из действующих игроков сложно сказать, кем его можно заменить — тренеры решат.