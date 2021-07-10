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Губерниев: «Не сказал бы, что уход Фернандеса из сборной будет катастрофой»

10 июля 2021, 05:45

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно возможного завершения международной карьеры защитником ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом. 30-летний футболист признался, что может больше не сыграть за национальную команду.

Я бы не стал говорить, что это станет катастрофой. Это потеря, безусловно, потому что он сильнейший на своей позиции, и хотелось бы, чтобы он ещё поиграл, даже несмотря на его травмы, желания. Теперь он «супер-Марио», у нас в России на хорошем счету, и мы ему за это очень благодарны. Так что надеемся, что будет ещё играть, если его уровень игры будет соответствовать уровню игры российской сборной.

Есть молодёжь, в любом случае. У нас команда средняя. Он из этой средней команды, безусловно, выделяется. Речь, наверное, идёт о здоровье спортсмена, поэтому посмотрим. Может быть, кто-то появится. Но в ближайшей перспективе это сложно представить: он сильнейший.

Из действующих игроков сложно сказать, кем его можно заменить — тренеры решат.

Фернандес также подчеркнул, что сборная России заслужила вылет с Евро-2020.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 16:11
твой уход из медиапространства будет радостью для всего спортивного сообщества))))))))
Ислам0926
Ислам0926
10 июля в 23:57
Все будет решать новый тренер если позовет то уверен что не откажет если только тренер будет нормальным а не какой нибудь Семак)))
протон1
протон1
10 июля в 21:49
отказался играть за позорную сборную. в которую мечтал попасть. совесть есть главное
isamsn
isamsn
10 июля в 15:34
Стратег от биатлона становится специалистом по футболу...
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
10 июля в 12:09
Пора Жиркова наигрывать на правый фланг)))
Союзник противников
Союзник противников ответ Храневец (раскрыть)
10 июля в 09:48
Он специалист широкого профиля :Слесарь-гинеколог телемУдицины.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 июля в 09:39
Да там любого убери и не будет ни какой катастрофы.
YVG
YVG
10 июля в 09:20
Хоть иногда может мыслить правильно.
VeniaminS
VeniaminS
10 июля в 09:19
Еще поиграет, 30 лет для защитника не много.
bashnat013
bashnat013
10 июля в 08:54
Для Фернандеса катастрофа была когда он в сборную пришел
Рaтмир
Рaтмир
10 июля в 08:36
Занимался бы лыжами и не лез куда не надо
Храневец
Храневец
10 июля в 08:23
еще один знаток в футболе лыжах биатлоне ,если ты уйдешь с ТВ , то точно это не станет катастрофой!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 июля в 08:12
Марио может высказался эмоциально ещё и опровергнет не раз а вот отсутсвия губерниева никто не заметит и дышать станет легче.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 июля в 08:05
Содержание новости совершенно не соответствует заголовку. Почему?
Caniggia
Caniggia
10 июля в 07:50
Думаю, не уйдёт, когда поймёт, что усатого бездаря в команде больше нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 07:08
Вот к Марио как раз то нет вопросов, лучший в команде
swed27
swed27
10 июля в 07:06
Пусть уходит. Надо своих воспитывать а не паспорта иноземцам раздавать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 июля в 06:59
Его быстро забудут.
Да и не звезда он, по европейским меркам.
BBK33
BBK33
10 июля в 06:40
..."соответствовать уровню игры российской сборной".. Может, наоборот, сборная должна соответствовать уровню его игры?)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 июля в 06:05
Фернандес уйдет, катастрофа под названием "сборная по России по футболу" останется и только немножко увеличится в размерах.
mihaluch
mihaluch
10 июля в 05:57
Но может быть с уходом Черчесова Марио передумает.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 05:50
Если Марио уйдет, то у нас фланги просто будут голыми.
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