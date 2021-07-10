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«Барселона» получила разрешение на регистрацию Месси. Он продлит контракт

10 июля 2021, 22:18

«Барселона» сможет продлить контракт с форвардом Лионелем Месси, который 1 июля стал свободным агентом.

По информации As, клуб уладил вопросы по потолку зарплат, Ла Лига дала разрешение «Барселоне» зарегистрировать Месси.

Источник отмечает, что Лионель поручил вести переговоры по продлению соглашения своему отцу, так как он сосредоточен на финале Кубка Америки. В свою очередь Хорхе Месси уже достиг соглашения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие дни.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
11 июля в 11:18
Не может быть,даже не верится...никто не ожидал такого развития
112910415
112910415
11 июля в 10:56
Жизнь продолжается!
Legend 6
Legend 6 ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
11 июля в 06:54
Для вас персофанов стараются, а вы недовольны.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
11 июля в 06:30
Развитие Барселоны замедлено еще на один контракт ЛМ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 июля в 04:56
Значит деньги собрали на зарплату карлику.
Василий 50
Василий 50
11 июля в 04:55
Жаль, но это случилось.
swed27
swed27
11 июля в 02:30
Что следовало ожидать
Vector-B B
Vector-B B
11 июля в 01:20
лучше вложить эти деньги в академию!!
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 00:16
Другого никто и не ждет.
Брулин
Брулин
10 июля в 23:39
«Барселона» еще не получила права регистрировать контракт форварда Лионеля Месси, пишет журналист ESPN Самуэль Марсден.

Утверждается, что Ла Лига не давала разрешения и вообще пока не знает даже условий сделки между игроком и клубом.

Ранее сообщалось, что одобрение было получено, а контракт между сторонами согласован.
VeniaminS
VeniaminS
10 июля в 23:24
наконец то успокоятся
Ислам0926
Ислам0926
10 июля в 23:15
А кто то сомневался???? Просто понтонулся Месси и все,это его не красит
протон1
протон1
10 июля в 23:06
только папа его решает что и как. я думаю он там навсегда. как акинфеев в цска
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
10 июля в 23:03
Да гном никуда не уйдет подпишет контракт
47bytstub86f
47bytstub86f
10 июля в 23:00
И так было ясно,что Месси остается раз его друг Агуэро согластлся играть в Барсе.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
10 июля в 22:46
попахивает наедаловом
stanichnik
stanichnik
10 июля в 22:37
Если действительно дела обстоят так, как изложено в этой новости, то болельщики Барселоны могут спать спокойно, их кумир остаётся в команде. И что самое главное, наконец-то прекратятся все сплетни и спекуляции во круг возможного продолжения футбольной карьеры Месси. Сегодня сложно представить Лионеля в другом клубе, равно как и Барсу без Месси. Удачи ему в каталонском клубе и без травм!
STVA 1
STVA 1
10 июля в 22:26
Я теперь за Лео спокоен)))
beefs
beefs
10 июля в 22:24
Нв вот и хорошо, Лионель устроен...
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