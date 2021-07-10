«Барселона» получила разрешение на регистрацию Месси. Он продлит контракт

1625944718

10 июля 2021, 22:18

«Барселона» сможет продлить контракт с форвардом , который 1 июля стал свободным агентом.

По информации As, клуб уладил вопросы по потолку зарплат, Ла Лига дала разрешение «Барселоне» зарегистрировать Месси.

Источник отмечает, что Лионель поручил вести переговоры по продлению соглашения своему отцу, так как он сосредоточен на финале Кубка Америки. В свою очередь Хорхе Месси уже достиг соглашения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие дни.