Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с голкипером команды .

Футболист подписал долгосрочный договор с «канонирами», но детали сделки не раскрываются.

✍️ New long-term contract

🔢 New shirt number

🙌 Into our first-team squad



Congratulations, @arthurokonkwo_ 👏