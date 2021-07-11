Сборная Италии накануне отправилась из своей тренировочной базы во Флоренции на финал Евро-2020 против Англии.
Любопытно, что команда лишь в последний момент вспомнила, что забыла Джанлуку Виалли, который трудится на посту главы делегации сборной.
«That is a fine!» 👀💶— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 10, 2021
The #ITA squad almost left their training base in Florence without assistant coach Gianluca Vialli! 😂 pic.twitter.com/m8RvXgj7kG
Недавно немецкий топ-клуб забыл своего игрока в Кёльне.
Вы Джанлуку ибн Виалли.
Вас настигнет в миг испуг,
Что не выключен утюг!
Вы Джанлуку ибн Виалли.
Вас настигнет в миг испуг,
Что не выключен утюг!