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Сборная Италии чуть не уехала на финал Евро-2020 без своей легенды

11 июля 2021, 11:21
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Сборная Италии накануне отправилась из своей тренировочной базы во Флоренции на финал Евро-2020 против Англии.

Любопытно, что команда лишь в последний момент вспомнила, что забыла Джанлуку Виалли, который трудится на посту главы делегации сборной.

Недавно немецкий топ-клуб забыл своего игрока в Кёльне.

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Все комментарии
112910415
112910415
11 июля в 14:34
счастливая примета
Tostao
Tostao
11 июля в 12:44
Не беда, что забывали,
Вы Джанлуку ибн Виалли.
Вас настигнет в миг испуг,
Что не выключен утюг!
Накир
Накир
11 июля в 12:27
Хорошо, что хоть вспомнили...:)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 12:17
Это хороший знак,Италия победит!
mihaluch
mihaluch
11 июля в 11:49
Ни чего бы страшного не случилось.
beefs
beefs
11 июля в 11:25
значит все думают только о матче, удачи!!!
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