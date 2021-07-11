Сборная Италии чуть не уехала на финал Евро-2020 без своей легенды

1625991698

11 июля 2021, 11:21

Сборная Италии накануне отправилась из своей тренировочной базы во Флоренции на финал Евро-2020 против Англии.

Любопытно, что команда лишь в последний момент вспомнила, что забыла , который трудится на посту главы делегации сборной.

«That is a fine!» 👀💶



The # ITA squad almost left their training base in Florence without assistant coach Gianluca Vialli! 😂 pic.twitter.com/m8RvXgj7kG — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 10, 2021

Недавно немецкий топ-клуб забыл своего игрока в Кёльне.