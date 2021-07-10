Куртуа: «А Марсьяль что, звёздный игрок?»

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10 июля 2021, 02:45

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии подшутил над французским форвардом «Манчестер Юнайтед» .

29-летний голкипер в специальной рубрике Pickx Sports отвечал на вопрос партнёра по национальной команде , который попросил своего соотечественника перечислить трёх звёзд, пропустивших Евро-2020. Куртуа смог вспомнить только бывшего испанского одноклубника Серхио Рамоса, после чего Вертонген назвал Эрлинга Холанда, Марка-Андре тер Штегена, Вирджила ван Дейка, Моизе Кина, Миралема Пьянича и Марсьяля.

«Марсьяль? Он что, звёздный игрок?» — спросил Куртуа, после чего оба бельгийца рассмеялись.

Недавно сообщалось о том, что Марсьяль может продолжить карьеру в испанском топ-клубе.