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Куртуа: «А Марсьяль что, звёздный игрок?»

10 июля 2021, 02:45

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа подшутил над французским форвардом «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем.

29-летний голкипер в специальной рубрике Pickx Sports отвечал на вопрос партнёра по национальной команде Яна Вертонгена, который попросил своего соотечественника перечислить трёх звёзд, пропустивших Евро-2020. Куртуа смог вспомнить только бывшего испанского одноклубника Серхио Рамоса, после чего Вертонген назвал Эрлинга Холанда, Марка-Андре тер Штегена, Вирджила ван Дейка, Моизе Кина, Миралема Пьянича и Марсьяля.

«Марсьяль? Он что, звёздный игрок?» — спросил Куртуа, после чего оба бельгийца рассмеялись.

Недавно сообщалось о том, что Марсьяль может продолжить карьеру в испанском топ-клубе.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ 8_DEIVID (раскрыть)
10 июля в 14:00
Я тоже с сарказмом. Почему Пикс Спорт его назвали звездой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 июля в 10:33
Совсем даже не смешно.
8_DEIVID
8_DEIVID ответ azkan (раскрыть)
10 июля в 09:59
Бывший игрок Юве, провалившийся в АПЛ, отыграл неплохой сезон в аренде за ПСЖ.
azkan
azkan ответ 8_DEIVID (раскрыть)
10 июля в 09:57
А кто такой Мойзе Кин?
8_DEIVID
8_DEIVID
10 июля в 09:48
А Кин разве звезда?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
10 июля в 07:54
Игрок настроения. Если что-то не так, то он первый опускает руки. Как и Погба.
Его звездность в том, что его за дорого купили в тот момент, пока он ещё был ноунеймом. Тогда о нем все узнали. Игрок неплохой, но куча но. Порой превращается в Винисиуса. Лупит мимо, теряет мячи в обводках.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 06:52
Антони очень нестабильный игрок.
mihaluch
mihaluch
10 июля в 02:56
Если идёт в Реал значит звёздный.
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