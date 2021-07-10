Куртуа: «А Марсьяль что, звёздный игрок?»

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа подшутил над французским форвардом «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем.
29-летний голкипер в специальной рубрике Pickx Sports отвечал на вопрос партнёра по национальной команде Яна Вертонгена, который попросил своего соотечественника перечислить трёх звёзд, пропустивших Евро-2020. Куртуа смог вспомнить только бывшего испанского одноклубника Серхио Рамоса, после чего Вертонген назвал Эрлинга Холанда, Марка-Андре тер Штегена, Вирджила ван Дейка, Моизе Кина, Миралема Пьянича и Марсьяля.
«Марсьяль? Он что, звёздный игрок?» — спросил Куртуа, после чего оба бельгийца рассмеялись.
Недавно сообщалось о том, что Марсьяль может продолжить карьеру в испанском топ-клубе.
Его звездность в том, что его за дорого купили в тот момент, пока он ещё был ноунеймом. Тогда о нем все узнали. Игрок неплохой, но куча но. Порой превращается в Винисиуса. Лупит мимо, теряет мячи в обводках.
Его звездность в том, что его за дорого купили в тот момент, пока он ещё был ноунеймом. Тогда о нем все узнали. Игрок неплохой, но куча но. Порой превращается в Винисиуса. Лупит мимо, теряет мячи в обводках.