«Эффект Заболотного», кот Губерниева и Тухель в конкурсе прогнозистов.  Лучшие шутки июня

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вчера, 18:30

Стойте. Смейтесь. Проходите.

11 место. jobss и Ольга Бузова подвели печальные итоги выступления сборной России на Евро-2020:

10 место. Федор Паршунин успешно пользуется тем, что шутки о возрасте Юрия Жиркова всегда актуальны:

История Жиркова уходит глубоко в седые века:

9 место. Leha-ha50 — на злобу дня. О крупном поражении сборной России от Дании и вылете с Евро-2020:

Не крутите пестрый глобус -

Не найдете все равно

Той страны, страны особой,

Что втоптала нас в .....вно.

Сколь по атласу не шарте

Но Европа меньше нас

Ну а Данию на карте

Разглядит лишь острый глаз.

В той стране в футбол играют,

Их болельщик очень рад.

Ну а наши уважают

Лишь карманный бильярд.

8 место. Дмитрий Губерниев заставил своего кота Рыжика давать прогнозы на матчи Евро-2020. Федор Паршунин быстро раскусил телеведущего:

Губерниев решил выиграть конкурс [прогнозов] на Soccer и поэтому обкатывает кота в обстановке, максимально приближенной к боевой.

7 место. Когда Михаил Боярский в 1151-й раз заявил, что его совершенно не волнует проиходящее в «Спартаке», LOpp отправился на поиски улик:

6 место. Килиан Мбаппе рассказал о сверхспособности Томаса Тухеля: оказывается, немецкий тренер умеет точно предсказывать исход матчей.

Дмитрий Климович 3 думает, что Тухель от нас что-то скрывает:

Может он осьминог Тухель? 😜

5 место. Гаттузо покинул «Фиорентину» через 23 дня после назначения, не проведя ни одного матча у руля «фиалок». Дима Логинов озвучил причину, которую все мы предполагали, но не решались озвучить:

Когда увидел Кокорина и решил, что футбол не твоё.

4 место. Вячеслав Малафеев считает, что ни один из нынешних футболистов сборной России не играл бы в команде 2008 года. Неосторожное замечание.

1-я конная: Как будто и не было 7 голов от Португалии.



25процентный клоун: Губерниев не даст соврать, в те года беда с вратарями была.

3 место. Новость об интересе «Барселоны» к Лоренцо Инсинье навеяла пользователям «Соккер.ру» параллели с толкиновским Средиземьем:

Valdo Brunetti 9: Лёнчик не хочет чтобы рядом играли высокие ребята)

abramjan: Месси, Инсинье, Гризманн... собирают команду для чемпионата хоббитов?)

Ozabot: Пойдут топить кольцо Переса в вулкане.

2 место. LOpp — о необъяснимом росте акций ЦСКА на фоне непопадания клуба в еврокубки:

Брокеры это называют «эффект Заболотного». Напротив, акции Сочи стали падать.

1 место. Бывшего защитника «Ротора» Ивана Шмелева задержали за кражу джойстика от игровой приставки. Трезвый повар уверен, что парень просто сбился с пути в погоне за большой мечтой:

Шмелёв так хотел поиграть за Барселону, что ради этого пошел на преступление.

Вне конкурса. У Tostao даже крик души — в стихах! Когда узнал, что Борис Ротенберг поедет с «Локомотивом» на сбор в Австрию:

Ротенберг в футбол играет,

Канделаки в МатчТВ,

Бузова наш слух терзает,

Волочкова — в «ля згонде».

Что теперь нам удивляться,

Раз Губернеева кот,

Обещал, не напрягаясь,

Отгадать итог и счёт.