«Эффект Заболотного», кот Губерниева и Тухель в конкурсе прогнозистов.  Лучшие шутки июня

Стойте. Смейтесь. Проходите.
11 место. jobss и Ольга Бузова подвели печальные итоги выступления сборной России на Евро-2020:
10 место. Федор Паршунин успешно пользуется тем, что шутки о возрасте Юрия Жиркова всегда актуальны:
История Жиркова уходит глубоко в седые века:
9 место. Leha-ha50 — на злобу дня. О крупном поражении сборной России от Дании и вылете с Евро-2020:
Не крутите пестрый глобус -
Не найдете все равно
Той страны, страны особой,
Что втоптала нас в .....вно.
Сколь по атласу не шарте
Но Европа меньше нас
Ну а Данию на карте
Разглядит лишь острый глаз.
В той стране в футбол играют,
Их болельщик очень рад.
Ну а наши уважают
Лишь карманный бильярд.
8 место. Дмитрий Губерниев заставил своего кота Рыжика давать прогнозы на матчи Евро-2020. Федор Паршунин быстро раскусил телеведущего:
Губерниев решил выиграть конкурс [прогнозов] на Soccer и поэтому обкатывает кота в обстановке, максимально приближенной к боевой.
7 место. Когда Михаил Боярский в 1151-й раз заявил, что его совершенно не волнует проиходящее в «Спартаке», LOpp отправился на поиски улик:
6 место. Килиан Мбаппе рассказал о сверхспособности Томаса Тухеля: оказывается, немецкий тренер умеет точно предсказывать исход матчей.
Дмитрий Климович 3 думает, что Тухель от нас что-то скрывает:
Может он осьминог Тухель? 😜
5 место. Гаттузо покинул «Фиорентину» через 23 дня после назначения, не проведя ни одного матча у руля «фиалок». Дима Логинов озвучил причину, которую все мы предполагали, но не решались озвучить:
Когда увидел Кокорина и решил, что футбол не твоё.
4 место. Вячеслав Малафеев считает, что ни один из нынешних футболистов сборной России не играл бы в команде 2008 года. Неосторожное замечание.
1-я конная: Как будто и не было 7 голов от Португалии.
25процентный клоун: Губерниев не даст соврать, в те года беда с вратарями была.
3 место. Новость об интересе «Барселоны» к Лоренцо Инсинье навеяла пользователям «Соккер.ру» параллели с толкиновским Средиземьем:
Valdo Brunetti 9: Лёнчик не хочет чтобы рядом играли высокие ребята)
abramjan: Месси, Инсинье, Гризманн... собирают команду для чемпионата хоббитов?)
Ozabot: Пойдут топить кольцо Переса в вулкане.
2 место. LOpp — о необъяснимом росте акций ЦСКА на фоне непопадания клуба в еврокубки:
Брокеры это называют «эффект Заболотного». Напротив, акции Сочи стали падать.
1 место. Бывшего защитника «Ротора» Ивана Шмелева задержали за кражу джойстика от игровой приставки. Трезвый повар уверен, что парень просто сбился с пути в погоне за большой мечтой:
Шмелёв так хотел поиграть за Барселону, что ради этого пошел на преступление.
Вне конкурса. У Tostao даже крик души — в стихах! Когда узнал, что Борис Ротенберг поедет с «Локомотивом» на сбор в Австрию:
Ротенберг в футбол играет,
Канделаки в МатчТВ,
Бузова наш слух терзает,
Волочкова — в «ля згонде».
Что теперь нам удивляться,
Раз Губернеева кот,
Обещал, не напрягаясь,
Отгадать итог и счёт.
Желаю пользователям сайта чаще шутить и чаще попадать в Народный Обозреватель.
Желаю пользователям сайта чаще шутить и чаще попадать в Народный Обозреватель.