ГлавнаяБлогиНародный обозревательРубрика: Народный обозревательРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Эффект Заболотного», кот Губерниева и Тухель в конкурсе прогнозистов.  Лучшие шутки июня

вчера, 18:30
00:00 / 00:00

Стойте. Смейтесь. Проходите.

11 место. jobss и Ольга Бузова подвели печальные итоги выступления сборной России на Евро-2020:

«Эффект Заболотного», кот Губерниева и Тухель в конкурсе прогнозистов.  Лучшие шутки июня

10 место. Федор Паршунин успешно пользуется тем, что шутки о возрасте Юрия Жиркова всегда актуальны:

История Жиркова уходит глубоко в седые века:

«Эффект Заболотного», кот Губерниева и Тухель в конкурсе прогнозистов.  Лучшие шутки июня

9 место. Leha-ha50 — на злобу дня. О крупном поражении сборной России от Дании и вылете с Евро-2020:

Не крутите пестрый глобус -
Не найдете все равно
Той страны, страны особой,
Что втоптала нас в .....вно.
Сколь по атласу не шарте
Но Европа меньше нас
Ну а Данию на карте
Разглядит лишь острый глаз.
В той стране в футбол играют,
Их болельщик очень рад.
Ну а наши уважают
Лишь карманный бильярд.

8 место. Дмитрий Губерниев заставил своего кота Рыжика давать прогнозы на матчи Евро-2020. Федор Паршунин быстро раскусил телеведущего:

Губерниев решил выиграть конкурс [прогнозов] на Soccer и поэтому обкатывает кота в обстановке, максимально приближенной к боевой.

7 место. Когда Михаил Боярский в 1151-й раз заявил, что его совершенно не волнует проиходящее в «Спартаке», LOpp отправился на поиски улик:

«Эффект Заболотного», кот Губерниева и Тухель в конкурсе прогнозистов.  Лучшие шутки июня

6 место. Килиан Мбаппе рассказал о сверхспособности Томаса Тухеля: оказывается, немецкий тренер умеет точно предсказывать исход матчей.

Дмитрий Климович 3 думает, что Тухель от нас что-то скрывает:

Может он осьминог Тухель? 😜

5 место. Гаттузо покинул «Фиорентину» через 23 дня после назначения, не проведя ни одного матча у руля «фиалок». Дима Логинов озвучил причину, которую все мы предполагали, но не решались озвучить:

Когда увидел Кокорина и решил, что футбол не твоё.

4 место. Вячеслав Малафеев считает, что ни один из нынешних футболистов сборной России не играл бы в команде 2008 года. Неосторожное замечание.

1-я конная: Как будто и не было 7 голов от Португалии.

25процентный клоун: Губерниев не даст соврать, в те года беда с вратарями была.

3 место. Новость об интересе «Барселоны» к Лоренцо Инсинье навеяла пользователям «Соккер.ру» параллели с толкиновским Средиземьем:

Valdo Brunetti 9: Лёнчик не хочет чтобы рядом играли высокие ребята)

abramjan: Месси, Инсинье, Гризманн... собирают команду для чемпионата хоббитов?)

Ozabot: Пойдут топить кольцо Переса в вулкане.

2 место. LOpp — о необъяснимом росте акций ЦСКА на фоне непопадания клуба в еврокубки:

Брокеры это называют «эффект Заболотного». Напротив, акции Сочи стали падать.

1 место. Бывшего защитника «Ротора» Ивана Шмелева задержали за кражу джойстика от игровой приставки. Трезвый повар уверен, что парень просто сбился с пути в погоне за большой мечтой:

Шмелёв так хотел поиграть за Барселону, что ради этого пошел на преступление.

Вне конкурса. У Tostao даже крик души — в стихах! Когда узнал, что Борис Ротенберг поедет с «Локомотивом» на сбор в Австрию:

Ротенберг в футбол играет,
Канделаки в МатчТВ,
Бузова наш слух терзает,
Волочкова — в «ля згонде».
Что теперь нам удивляться,
Раз Губернеева кот,
Обещал, не напрягаясь,
Отгадать итог и счёт.

Дальновидный Деле Алли, аудит Федуна и русский стиль «Барселоны». Лучшие шутки мая
01 июняАлександр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии8
Персонаж фильма «1+1» в полуфинале ЛЧ и казино в судейской. Лучшие шутки апреля
02 маяАлександр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии2
Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта
01 апреляСтанислав Горин в блоге Народный обозревательКомментарии12
Народный обозреватель: звёзды Доменека, мечта об агенте Бэйла и художник Миранчук
01 мартаВадим Багров в блоге Народный обозревательКомментарии16
Народный обозреватель. Свадьба Халка и Месси дешевле гречки
01 апреля 2020Вадим Багров в блоге Народный обозревательКомментарии10
Народный обозреватель. Проводим зиму и трансфер Кокорина
01 марта 2020Станислав Горин в блоге Народный обозревательКомментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 12:59
в этот раз, на удивление, местами прикольно
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич
сегодня в 11:11
Про Юрия и Адама - зачёт!!! )))
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:40
Понравилось про кольцо Переса )))
112910415
112910415
сегодня в 07:42
В это раз весело!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:43
Спасибо" только затянули что-то! уже 9-у число.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 20:36
2-е место зачёт
David Young
David Young
вчера в 19:36
Отличная подборка.

Желаю пользователям сайта чаще шутить и чаще попадать в Народный Обозреватель.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100