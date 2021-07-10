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А. Березуцкий: «Называю Щенникова игроком „Интера“»

10 июля 2021, 17:54

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Георгия Щенникова в «Интер».

Можно ли болельщикам ждать новых игроков? Можно ждать всего чего угодно, и произойти может всё что угодно. Я, к счастью, не читаю прессу и не знаю о слухах. То, о чем мне говорят, — очень старые и неправдивые слухи.

На тренировках называю Щенникова игроком «Интера»? Это правда, это то, что до меня дошло — что скоро он будет играть там. Поэтому у меня выхода нет — если «Интер» и «Милан» интересуются Жориком, тут ничего не поделать.

Ранее Березуцкий рассказал, почему Фёдор Чалов пропустил игру с «Копенгагеном».

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Все комментарии
valt134
valt134
11 июля в 06:07
Похоже, Алексей стал крепко к бутылке прикладываться...
Ислам0926
Ислам0926
10 июля в 23:23
Щенников скажу вам не плохой латераль если он в форме так лучшии в РПЛ но хрустальный
Ислам0926
Ислам0926 ответ старина (раскрыть)
10 июля в 23:06
Так Интер Черкесск до сих пор есть,генерального директора не задержали а предьявили обвинения в том что он одному сотруднику клуба не платил зарплату
25процентный клоун
25процентный клоун
10 июля в 23:04
А когда-то Жорик скушал Майкона, игрока Интера, сильнейшего латераля на тот момент
8_DEIVID
8_DEIVID ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 июля в 22:55
    oFANATo
    oFANATo
    10 июля в 22:46, ред.
    Любят армейцы троллить и подкалывать всех кто ведётся на слухи и сплетни🤗
    Artemon9
    Artemon9
    10 июля в 22:29
    Интер Баку?
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    10 июля в 21:41
    Дерево оно и в юмор дерево
    старина
    старина
    10 июля в 20:39
    В России был и свой Интер,там правда карачаевца-владельца задержали за махинации,но это ерунда.
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    10 июля в 20:26
      berda2003
      berda2003
      10 июля в 20:08
      как играл, так и шутит - тупорыло...
      Ironigor
      Ironigor
      10 июля в 19:48
      Березуцкий же ученик Слуцкого, хочет юморить , но как то ...во получается !!! )))
      Шуnя771
      Шуnя771
      10 июля в 19:36
      ШО! Даже торг неуместен?))
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      10 июля в 19:33
      С трудом в это верится!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
      10 июля в 19:33
      Естественно, никому. Там в Италии давно выстроилась огромная очередь из клубов серии А за Газинским, Петровым, Сулеймановым, Ионовым, Черновым, Уткиным и даже за Стоцким. Что делать Галицкий будет? Выход один: выпускать 11 своих воспитанников, как и обещал. Мужик сказал- мужик не сделал. Болтун, выходит!
      Александр Котельников
      Александр Котельников ответ Остапчук 67 (раскрыть)
      10 июля в 19:18
      тот,что из Хайдука ))
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      10 июля в 19:18
      Странный он какой-то...
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      10 июля в 19:09
      Интеров в Европе есть много.
      Брулин
      Брулин
      10 июля в 18:55
      Равноценная замена Хакими)))
      ermak6848
      ermak6848
      10 июля в 18:55
      Шутки - шутаки , а не пора ли армейцам готовится к играм Чемпионата России...
      Союзник противников
      Союзник противников
      10 июля в 18:54
      ...может,бакинского "Интера"???
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      10 июля в 18:44
      Березуцкие любят шутить и подкалывать.
      gentlewolf
      gentlewolf
      10 июля в 18:37
      Жорик, гы:)
      Mi6
      Mi6
      10 июля в 18:33
      Юмор соответствует нынешнему состоянию клуба
      aventure61
      aventure61
      10 июля в 18:28
      как футболист лёха-дуб,но чувство юмора присутствует.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      10 июля в 18:19
      Как корабль назовешь, так он и поплывет!!! Вот только на наших футболистов это правило не распространяется.
      sv_1969
      sv_1969
      10 июля в 18:05
      Шуткует Леха)))
      Байкал-38
      Байкал-38
      10 июля в 17:57
      Издеваются над Щенниковым как хотят.
      beefs
      beefs
      10 июля в 17:57
      да кому он в Интере нужен, о чем речь?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      10 июля в 17:56
      Цирк уехал клоуны остались...
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