А. Березуцкий: «Называю Щенникова игроком „Интера“»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА прокомментировал информацию о возможном переходе защитника в «Интер».

Можно ли болельщикам ждать новых игроков? Можно ждать всего чего угодно, и произойти может всё что угодно. Я, к счастью, не читаю прессу и не знаю о слухах. То, о чем мне говорят, — очень старые и неправдивые слухи.

На тренировках называю Щенникова игроком «Интера»? Это правда, это то, что до меня дошло — что скоро он будет играть там. Поэтому у меня выхода нет — если «Интер» и «Милан» интересуются Жориком, тут ничего не поделать.