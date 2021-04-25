Футбольные таймы по тридцать минут. Дискуссия, которая важнее Суперлиги

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вчера, 10:19

Идея на первый взгляд бредовая, но…

Перес предложил переход на таймы по 30 минут. Подобные инициативы ранее исходили от ФИФА , не спешите за это бросать тухлыми яйцами в старенького испанского миллиардера. Соберем «за» и «против», чтобы могли составить аргументированное мнение.

Таймы по 30 минут — бред

Традиционализм футбола

По реакции на создание Суперлиги понятно, что футбол – дитя старушки Европы. Попытка уничтожить привычный уклад вызвала буйную и злобную реакцию. Народ может устроить революцию, чтобы все откатили, как было. Даже антифутбольная кампания «долой VAR » отчасти базируется на том, что все привыкли к Эвребе и ему подобным, и путают повтор как инструмент с причиной скандалов — низкой квалификацией рефери. Долой арбитров, что не могут с повтором принять законное решение, а камеры пусть остаются.

Аргумент о «молодых людях»

Перес и Аньелли, а пару лет назад Де Лаурентис, повторяют про «детей, которые не смотрят футбол». Мол, подростки любят короткие видео. Ага, а потом 8-12 часов в сутки рубятся в видеоигры. Или возьмите статистику видеоподкастов – до 40% аудитории многочасовых разговоров, где в кадре от одного до трех людей в комнате, составляют люди в возрасте от 12 до 24 лет. Длина матча не влияет на интерес, а разговоры о падении аудитории футбола нелепы – до 3.5 млрд людей или постоянно, или время от времени смотрят футбол. Спорт номер один в мире, и молодых поклонников предостаточно.

Сокращение доходов в дни матчей

Пересу и Аньелли плевать, но в Бундеслиге или АПЛ живой зритель приносит клубам огромные деньги. Легкий алкоголь, фастфуд, обеды в ресторанах вокруг стадиона, пабы города, покупка атрибутики. Поход на футбол – событие. Когда представление длится полтора часа, то продается больше еды и напитков, люди общаются и продолжают отдых после матча. Короче матч – меньше шоу, меньше шоу – надо снижать стоимость билетов, а некоторые люди откажутся торчать в пробке, посмотрят игры по ТВ. Готовы в Германии ради Переса сделать матч на 60 минут, если немцы довольно скуповатые и потребуют снижение цен на абонементы?

Командам-автобусам станет проще

Когда чаще забивают мячи, в первых или вторых таймах? А если одна команда заметно уступает другой в классе и хочет выжить, то ставит на выносливость и жесткость. Когда матч будет всего час, то будут сухие дебюты – пропущенный в первом тайме гол станет сложнее отыграть, а вторые части игр развалят постоянными заменами. Аргумент Переса, что футбол станет зрелищнее, разбивается о протесты грандов, когда вводили пять замен – фавориты боялись, что свежие игроки аутсайдеров не позволят «дожать» соперника.

Таймы по 30 минут — эврика

Мусорные паузы в игре

В футболе много необязательных пауз. Предлагали даже чистое игровое время. Но в таком направлении двигаться постоянно нельзя, ведь можно дойти до запрета праздновать голы. И как запихнуть в сетку трансляций матч, который может длиться 60 минут, а может и 90, если пауз будет невероятно много, а считают чистое время? Но если вводить таймы по 30 минут нечистого времени, то надо позволить рефери наказывать за любую явную затяжку времени.

Истощение всех футболистов

Побережем здоровье. Футболисты еще до конца не понимают, как на качестве их жизни в старости скажется игра головой в мяч – врачи дискутируют по этому поводу, но количество матчей тоже проблема. Одна реформа Лиги чемпионов добавляет минимум четыре матча. Надо отменять Кубки Лиги или же позволять командам из еврокубков стартовать в них позже. Стоит подумать о коротких играх. Клопп и многие другие жалуются, что игроки перегружены. Это правда, поэтому таймы на треть короче – вариант выхода из ситуации.

Снижение риска сложных травм

В Европе от 50 до 60% всех спортивных травм приходятся на футбольные повреждения. Включены не только профессиональные игроки, но это много. От времени под нагрузкой, а также от количества стыков риск получения травмы вырастает. Такие повреждения, как разорванные «кресты», бывают и на ровном месте, а вот различные мышечные болячки завязаны на количестве игровых минут. Если врачи будут за короткие таймы, то это повод задуматься.

Усложнение работы для тренеров

Тренеры часто используют первые 15 минут, чтобы понять состояние своей команды в боевых условиях и прочитать соперника. Если усложнить им задачу, то придется ставить на интенсивность игры и перестановок. Футболисты, что привыкли к прессингу, за 60 минут выдадут больше ярких действий, ведь знают – не будет еще полчаса, когда хитрый соперник отстоял на поле, добьет уставшего тебя. Убрав треть времени, переписываем сценарий игры. Нельзя будет пятнадцать минут раскачиваться, и сил хватит на полный матч с прессингом.

Привлечение новой аудитории

Многие справедливо вспоминали правила Голливуда, когда услышали о Суперлиге. Но врать себе непродуктивно. Люди любят центральные матчи. Конечно, логика у Переса хромает, когда считает, что большие клубы выживут без маленьких – это не так, но вот в вопросе привлечения аудитории, которая считает полуторачасовые матчи «скучными» и «длинными», не ошибается. Точно есть вроде бы нецелевая аудитория, которая при сокращении длины игры до часа найдет ее привлекательной.

Мнение читателей. Вы за или против таймов по 30 минут?

Судя по нашему опросу, 85% из тех, кто проголосовал, считают укорочение таймов бредом. Тоже так казалось, но давайте подумаем. С одной стороны, люди могут смотреть целые сезоны телесериалов запоем за выходные или ночью – легко, длительность шоу и его интенсивность не влияет на мировой интерес.

Возьмите сериал, вроде «Озарка» — там статичный сюжет с кульминационными вставками, но это популярное шоу, поскольку качественное. Вот так и с футболом. Надо думать о качестве. На сборах и летом надо выдать задание Гвардиоле, Зидану, Клоппу и их штабам протестировать 30-минутные таймы.

Пусть аналитики клубов соберут данные, составят графики – как изменится количество ударов, единоборств, ошибок, полезных действий. Пробег, рывки – все могут посчитать датчики. На основе анализа можно выкатить презентацию ФИФА и УЕФА о том, как 60-минутные матчи отличаются от 90-минутных, чтобы было наглядно.

На слово нельзя верить ни Чеферину, ни Инфантино, ни Пересу, ни Аньелли. Пусть покажут практическую разницу, соберут фокус-группы, чтобы оценили укороченные игры. Также спросите игроков – их мнение не учли, создавая Суперлигу. Только после этого можно предлагать нечто подобное для мирового футбола.

Непродуманность и спешка выделяют переворот Переса и Аньелли. Например, они не говорят о реальной лазейке для новых денег в футболе. Радикально увеличить аудиторию можно лишь одним способом – привлечь женщин. Если по всему миру в школах девочки будут массово играть в любительский футбол, то лишь единицы станут профессиональными спортсменками, как и парни.

Но сотни миллионов станут болельщицами через десять лет и зрительницами. Именно так 99.9% парней пришло к футболу – играли в школе, во дворе, восхищались мастерством профессионалов и остались зрителями, когда выросли. Молодые люди тоже смотрят футбол, но на земле 3.9 млрд женщин, и если Пересу и Аньелли хочется денег, то пусть включат голову.

Матчи по 60 будут выходом, если окажется, что они круче длинных, но это надо доказать. А вот что прибавка женской аудитории футбола к мужской – золотая жила. Тем более, о таймах по 30 минут Перес и Аньелли заговорили, поскольку хотели радикально увеличить количество матчей из-за Суперлиги, а не думали о здоровье игроков.