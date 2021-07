Полузащитник «Вест Хэма» близок к переходу в «Лацио».

Пресс-служба римского клуба опубликовала фото игрока в машине с шарфом «орлов».

В течение сегодняшнего дня футболист пройдет медицинское обследование для «Лацио», а затем подпишет контракт с клубом.

👋🏻 Nice to see you in Rome again, @F_Andersoon! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/qKHLS7THIg