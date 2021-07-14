Глушаков: «В сборной не всё решает тренер, есть влиятельные люди»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков вспомнил ситуацию, когда не попал в заявку сборной России на ЧМ-2018.
Когда я спрашивал у Черчесова, по какой причине он это сделал, тренер лишь отвечал: «Когда ты вырастешь, то все поймешь. Только давай пока в прессе эту ситуацию не будем обсуждать. Хотелось бы домашний чемпионат мира провести спокойно, без каких-то скандалов». Я сдержал свое слово. По ходу турнира ничего не говорил, не нагнетал.
Впоследствии с Черчесовым толком не общались. Он как-то все говорил сквозь зубы, как будто я что-то плохое ему сделал... Вот этого я не понял. Ну сказал бы мне все по-честному, в открытую. А тут какие-то недоговорки.
По всем параметрам, считаю, я был в 2018 году не хуже конкурентов. Да и сейчас соответствовал уровню национальной команды. Три гола за 17 матчей в «Химках» – неплохой показатель. Значит, Черчесов не вызвал меня не по спортивному принципу.
Возможно, это касается не только меня. Значит, у нас в сборной не все решает главный тренер, есть какие-то советчики, влиятельные люди.
Недавно Станислав Черчесов рассказал о деталях своего увольнения из сборной России.
Как на мой взгляд, главная причина того, что Курбан Бердыев не возглавив сборную России в качестве главного тренера в том, что он не допустит никакого влияния из вне даже на самом высоком уровне... Прежде, чем назначили С.Черчесова главным тренером сборной России, была встреча высокопоставленных чиновников и в частности Мутко, с К.Бердыевом, которая закончилась ничем, и нигде ни единого слова о том, почему не нашли компромисс, почему Бердыев не возглавил сборную. Вряд ли, основной причиной была финансовая составляющая, более вероятнее всего, что К.Бердыев сказал напрямую, что никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не будет вмешиваться в его работу и в работу его тренерского штаба... И тогда предложили С.Черчесову на условиях тех, кто предложил...
Как на мой взгляд, главная причина того, что Курбан Бердыев не возглавив сборную России в качестве главного тренера в том, что он не допустит никакого влияния из вне даже на самом высоком уровне... Прежде, чем назначили С.Черчесова главным тренером сборной России, была встреча высокопоставленных чиновников и в частности Мутко, с К.Бердыевом, которая закончилась ничем, и нигде ни единого слова о том, почему не нашли компромисс, почему Бердыев не возглавил сборную. Вряд ли, основной причиной была финансовая составляющая, более вероятнее всего, что К.Бердыев сказал напрямую, что никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не будет вмешиваться в его работу и в работу его тренерского штаба... И тогда предложили С.Черчесову на условиях тех, кто предложил...
Речь идёт о том, что, когда В.В.Лобановский был единоличным главным тренером то ли, Д.Киев, то ли сборной СССР, он никогда не слушал и не выполнял никакие рекомендации сверху, а делал то и так, как считал правильным, нужным в тренировочном процессе и в определении стартового состава, кто и когда будет играть... И в играх за сборную СССР в стартовом составе играли те игроки, которых он включал в стартовый состав, а не те, кого рекомендовали... А рекомендовали много и часто, но он никогда не поддавался никакому давлению по этому поводу... И в этом тоже кроется залог его успеха, как Д.Киев, так и сборная СССР.
Речь идёт о том, что, когда В.В.Лобановский был единоличным главным тренером то ли, Д.Киев, то ли сборной СССР, он никогда не слушал и не выполнял никакие рекомендации сверху, а делал то и так, как считал правильным, нужным в тренировочном процессе и в определении стартового состава, кто и когда будет играть... И в играх за сборную СССР в стартовом составе играли те игроки, которых он включал в стартовый состав, а не те, кого рекомендовали... А рекомендовали много и часто, но он никогда не поддавался никакому давлению по этому поводу... И в этом тоже кроется залог его успеха, как Д.Киев, так и сборная СССР.