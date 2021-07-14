Глушаков: «В сборной не всё решает тренер, есть влиятельные люди»

Полузащитник «Химок» вспомнил ситуацию, когда не попал в заявку сборной России на ЧМ -2018.

Когда я спрашивал у Черчесова, по какой причине он это сделал, тренер лишь отвечал: «Когда ты вырастешь, то все поймешь. Только давай пока в прессе эту ситуацию не будем обсуждать. Хотелось бы домашний чемпионат мира провести спокойно, без каких-то скандалов». Я сдержал свое слово. По ходу турнира ничего не говорил, не нагнетал.

Впоследствии с Черчесовым толком не общались. Он как-то все говорил сквозь зубы, как будто я что-то плохое ему сделал... Вот этого я не понял. Ну сказал бы мне все по-честному, в открытую. А тут какие-то недоговорки.

По всем параметрам, считаю, я был в 2018 году не хуже конкурентов. Да и сейчас соответствовал уровню национальной команды. Три гола за 17 матчей в «Химках» – неплохой показатель. Значит, Черчесов не вызвал меня не по спортивному принципу.

Возможно, это касается не только меня. Значит, у нас в сборной не все решает главный тренер, есть какие-то советчики, влиятельные люди.