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Глушаков: «В сборной не всё решает тренер, есть влиятельные люди»

14 июля 2021, 12:14

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков вспомнил ситуацию, когда не попал в заявку сборной России на ЧМ-2018.

Когда я спрашивал у Черчесова, по какой причине он это сделал, тренер лишь отвечал: «Когда ты вырастешь, то все поймешь. Только давай пока в прессе эту ситуацию не будем обсуждать. Хотелось бы домашний чемпионат мира провести спокойно, без каких-то скандалов». Я сдержал свое слово. По ходу турнира ничего не говорил, не нагнетал.

Впоследствии с Черчесовым толком не общались. Он как-то все говорил сквозь зубы, как будто я что-то плохое ему сделал... Вот этого я не понял. Ну сказал бы мне все по-честному, в открытую. А тут какие-то недоговорки.

По всем параметрам, считаю, я был в 2018 году не хуже конкурентов. Да и сейчас соответствовал уровню национальной команды. Три гола за 17 матчей в «Химках» – неплохой показатель. Значит, Черчесов не вызвал меня не по спортивному принципу.

Возможно, это касается не только меня. Значит, у нас в сборной не все решает главный тренер, есть какие-то советчики, влиятельные люди.

Недавно Станислав Черчесов рассказал о деталях своего увольнения из сборной России.

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Все комментарии
mars6791
mars6791 ответ Q-J-G (раскрыть)
15 июля в 06:16
Зачем писать о достижениях клубных , когда речь идёт о сборной? Да и с клубом , что там невероятного.
Q-J-G
Q-J-G ответ mars6791 (раскрыть)
14 июля в 22:05
Когда пишите, что добился В.Лобановский со сборной, добавьте ещё, что он добился на клубном уровне, в том числе и в еврокубках...

И по поводу сборной... Сборная СССР- бронзовый призёр олимпийских игр, под руководством В.Лобановского....
mars6791
mars6791 ответ Q-J-G (раскрыть)
14 июля в 21:39
Все верно. Но прекратите боготворить Лобановского. Со сборной он добился не так много, серебро ЧЕ, 1/4 ЧМ , хотя классных футболистов было много. Все эти результаты сборная уже достигала .
dok66
dok66
14 июля в 20:35
Чо сказал Глушак , так и не понял . То ли про себя , что 3 гола в 17 играх - это очень хорошо , то ли про какой-то заговор про него , то ли ... В общем полный туман
протон1
протон1
14 июля в 20:32
потому что надо было не с чехами дружбу заводить, а с осетинами.
Tostao
Tostao ответ Baggio R. (раскрыть)
14 июля в 19:12, ред.
Это Бескову пришлось терпеть назначенных сверху Лобановского и Ахалкаци. И три медведя не ужились. Глупое решение руководства привело к размежеванию игроков в сборной и результат предсказуем.
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 18:05
А без Дениса имидж сборной вырос до небывалых высот.
Сп62
Сп62 ответ Константин Белых (раскрыть)
14 июля в 18:03
Ты забыл добавить, что в Миллерово он содержит футбольную школу.
Константин Белых
Константин Белых
14 июля в 17:09
Конечно Денис 3 гола за 17 игр-показатель действительно потрясающий. Пока так думать не перестанете сборной у нас не будет никогда. Да и зачем тебе это? Бабла на пароход. Молодая новая баба. Остутствие травм-ну что еще надо чтобы встретить закат карьеры и уйти в бизнес?
Q-J-G
Q-J-G ответ Baggio R. (раскрыть)
14 июля в 16:18
Был такой неудачный эксперимент не слишком умных чиновников, который закончился "плачевно", но речь идёт не об этом исключении, когда три тренера имели равные права, и как в той басни Крылова: "Лебедь, щука и рак"....

Речь идёт о том, что, когда В.В.Лобановский был единоличным главным тренером то ли, Д.Киев, то ли сборной СССР, он никогда не слушал и не выполнял никакие рекомендации сверху, а делал то и так, как считал правильным, нужным в тренировочном процессе и в определении стартового состава, кто и когда будет играть... И в играх за сборную СССР в стартовом составе играли те игроки, которых он включал в стартовый состав, а не те, кого рекомендовали... А рекомендовали много и часто, но он никогда не поддавался никакому давлению по этому поводу... И в этом тоже кроется залог его успеха, как Д.Киев, так и сборная СССР.
lotsman
lotsman
14 июля в 16:01
Как может тренер всё решать, если его назначают? Кто назначает - тот и решает.
minai
minai ответ Baggio R. (раскрыть)
14 июля в 15:49, ред.
Это правда. Т.н. тренерский триумвират и был навязан "сверху". В результате, у бровки стояли Лоб, Бесков и Ахалкаци и каждый подсказывал своим из(соответственно: Динамо Киев, Спартака, Динамо Тб) кому куда бежать, к тому же тренер грузин кричал им на грузинском. Иностранные тренеры, футболисты и журналисты охреневали от клоунария в сборной СССР.
Baggio R.
Baggio R. ответ Q-J-G (раскрыть)
14 июля в 15:14, ред.
Лобановскому пришлось разделять тренерскую скамейку сборной на ЧМ 1982 по приказу сверху. Ничего хорошего не вышло.
Брулин
Брулин
14 июля в 14:30
Агентская мафия, которая находится в тени, её и никто увидеть не может! Зато все догадываются!
avici_liverpool
avici_liverpool
14 июля в 14:09
интервью из баньки подмосковной после 3-х бокалов пива
Димон Булыкин
Димон Булыкин
14 июля в 14:01
Лично я это понял, когда из сборной убрали лучшего ассистента евро 2012 Аршавина. Какое бы к нему не было отношение, он оставался на тот момент лучшим игроком России в плане техники, дриблинга и видения поля, и мог бы спокойно сыграть на ЧМ 2014 и может даже вытянул бы тогда сборную в 1/8. Но кому-то не понравилось, как с ним после евро пообщался Аршавин, ведь знаменитые слова про проблемы были адресованы на эмоциях кое кому лично, но из этого разыграли целую историю.
RamonCSKA
RamonCSKA
14 июля в 13:46
Игру полузащитника меряют в голах?????
Даже если в голах то 3 гола за 17 матчей не самый выдающийся показатель
альсато
альсато
14 июля в 13:41
на футбольном поле говорит больше всех тот, кто все понимает, только играть в футбол уже больше не может...
112910415
112910415
14 июля в 13:32
пусто-пусто, никакого содержания
Ravshan878
Ravshan878
14 июля в 13:31
Катёнок все дела решает Иван Васильевич и Милославский🤣.)
Если честно там на верхушке👑☝️.
Помнишь фильм,,Бриллиантовая рука,, Извиняюсь кто то звонить. Что там было расскажу потом.
Q-J-G
Q-J-G
14 июля в 13:28
Только главный тренер, который не допустит вмешательства из вне, может добиться хороших результатов... В.В.Лобановский в своё время, добился многого, что со сборной союза, что с Д.Киев, добился того, что не удалось никому из тренеров СССР и тренеров постсоветского пространства. Тренер, который не допускал вмешательства из вне... Не поддавался никакому давлению, влиянию даже на самом высоком уровне...

Как на мой взгляд, главная причина того, что Курбан Бердыев не возглавив сборную России в качестве главного тренера в том, что он не допустит никакого влияния из вне даже на самом высоком уровне... Прежде, чем назначили С.Черчесова главным тренером сборной России, была встреча высокопоставленных чиновников и в частности Мутко, с К.Бердыевом, которая закончилась ничем, и нигде ни единого слова о том, почему не нашли компромисс, почему Бердыев не возглавил сборную. Вряд ли, основной причиной была финансовая составляющая, более вероятнее всего, что К.Бердыев сказал напрямую, что никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не будет вмешиваться в его работу и в работу его тренерского штаба... И тогда предложили С.Черчесову на условиях тех, кто предложил...
За адекватность
За адекватность
14 июля в 13:25
Короче говоря, уважаемые люди решают...
Ironigor
Ironigor
14 июля в 13:19
Всё как обычно от Глушакова , - " : «Когда ты вырастешь, то все поймёшь " !!!
Видать ещё не вырос !!! За то ,тумана напустил !!!
Туманность от Глушакова, - "Догадайся сам" !!!)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 12:55
Снова губошлёп самогончика накатил.
Остапчук 67
Остапчук 67
14 июля в 12:51
Это не твои слова.
beefs
beefs
14 июля в 12:47
так всегда было и так будет...
particular
particular
14 июля в 12:41
Глубокомысленные рассуждения, не характерные для Глушкова... Фамилии не названы, заговор не раскрыт...
drug01
drug01
14 июля в 12:41
Так было всегда ...
Cat01
Cat01
14 июля в 12:40
А кто эти люди????
Parma1972
Parma1972
14 июля в 12:38
Перестань обижаться – перестанут тебя обижать..
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