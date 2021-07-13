ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИспания. Примера 2021/2022

Онопко — о переходе Иосифова: «Нашим молодым футболистам надо уезжать»

13 июля 2021, 21:31

Российский тренер Виктор Онопко прокомментировал переход полузащитника Никиты Иосифова из «Локомотива» в «Вильярреал».

Очень смелый шаг, это большой вызов для Иосифова. Нашим молодым футболистам надо уезжать, надо пробовать свои силы в Европе. Поддержу пацана, теперь всё зависит от него. Сейчас Никиту никто не знает — это трансфер на перспективу, но в очень хороший клуб.

Обвинять Иосифова в предательстве точно нельзя. Футболист уходит в возрасте 19 лет, значит, клубу он оказался не так нужен. Перетянули продление контракта. Это проблема «Локомотива», что он стал свободным агентом. Сёмин говорит, что клуб воспитал игрока. Но они же сами не стали продлевать с ним контракт, футболист стал свободным агентом — это нормальное явление. Не думаю, что «Вильярреал» предложил больше денег по контракту.

Иосифов пока не будет играть за основную команду, ему потребуется время на адаптацию. Он перешел в один из самых сильных чемпионатов Европы, где работает отличный тренер, выигравший пять раз Лигу Европы.

Когда я переезжал в Испанию, тяжелее всего давался язык. Советую Иосифову сразу заняться изучением испанского. Важно, чтобы у Никиты не было переводчика, пусть сразу идет в классы изучения испанского. Язык не самый сложный, у Никиты должно получиться.

Ранее стали известны детали перехода Иосифова в «Вильярреал».

Все новости
Бывший тренер «Кайрата»: «В Казахстане был „бум“ по Аршавину»
Вчера, 22:48 Комментарии3
Газизов: «Нормально отношусь к вакцинации, но она должна быть добровольной»
Вчера, 19:40 Комментарии8
Ларссон: «Наверное, при Витории буду играть чистого десятого номера»
Вчера, 19:11 Комментарии7
Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России»
Вчера, 18:39 Комментарии22
Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной»
Вчера, 17:19 Комментарии55
Валуев: «Не считаю, что Манчини отбывал номер в России»
Вчера, 16:12 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
14 июля в 13:49
Витя, ты уехал и чего?...ну язык (разговорный) иШпанский разумел...а как за минуту вокруг оси разворачивался ..так ничего в твоей игре не изменилось!...могу назвать фамилии футболистов, которые не уезжали, а ЗОЛОТОЙ МЯЧ им присуждали!
SAFqwer
SAFqwer
14 июля в 00:00
Лёгкая тенденция отъезда наших за рубеж прослеживается и это не может не радовать. Онопко прав, надо валить из этого коррумпированного болота...
протон1
протон1
13 июля в 21:55
а вот из за таких как вы. говорите нужен лимит? зачем он если говорите надо уезжать) какой то абсурд. сами не знают чего хочут
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 21:44
Если все клубы,воспитавшие молодых игроков,будут их оставлять в своей команде,то на чём тогда пополнять карманные расходы руководителей клубов???
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 21:38
Сами виноваты со своим лимитом
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100