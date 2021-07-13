Онопко — о переходе Иосифова: «Нашим молодым футболистам надо уезжать»

Российский тренер прокомментировал переход полузащитника из «Локомотива» в «Вильярреал».

Очень смелый шаг, это большой вызов для Иосифова. Нашим молодым футболистам надо уезжать, надо пробовать свои силы в Европе. Поддержу пацана, теперь всё зависит от него. Сейчас Никиту никто не знает — это трансфер на перспективу, но в очень хороший клуб.

Обвинять Иосифова в предательстве точно нельзя. Футболист уходит в возрасте 19 лет, значит, клубу он оказался не так нужен. Перетянули продление контракта. Это проблема «Локомотива», что он стал свободным агентом. Сёмин говорит, что клуб воспитал игрока. Но они же сами не стали продлевать с ним контракт, футболист стал свободным агентом — это нормальное явление. Не думаю, что «Вильярреал» предложил больше денег по контракту.

Иосифов пока не будет играть за основную команду, ему потребуется время на адаптацию. Он перешел в один из самых сильных чемпионатов Европы, где работает отличный тренер, выигравший пять раз Лигу Европы.

Когда я переезжал в Испанию, тяжелее всего давался язык. Советую Иосифову сразу заняться изучением испанского. Важно, чтобы у Никиты не было переводчика, пусть сразу идет в классы изучения испанского. Язык не самый сложный, у Никиты должно получиться.