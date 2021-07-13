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Боярский: «На месте Дзюбы я бы извинился перед Манчини»

13 июля 2021, 19:28

Народный артист РФ Михаил Боярский считает, что нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе нужно извиниться перед главным тренером сборной Италии Роберто Манчини. В 2019 году Дзюба заявлял, что «Манчини не тренер, а бизнесмен».

На месте Дзюбы я бы извинился перед Манчини за такие слова. Но здесь вопрос к характеру Артёма: думаю, он никогда этого не сделает. Однако я не советчик Дзюбе, он сам должен принять решение. Конечно, по-человечески было бы правильно извиниться перед чемпионом Европы, которого ты не считал за тренера.

Ранее стало известно, почему у Дзюбы и Манчини произошёл конфликт во время работы итальянского специалиста в «Зените».

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74 ответ Feanor1993 (раскрыть)
14 июля в 07:01
Если не считать чемпионства в АПЛ с весьма средней, на тот момент, командой
протон1
протон1
13 июля в 22:59
на мечте дзюбы. порядочный такое себе не позволит.
rubinovyi2
rubinovyi2
13 июля в 22:25
lobsterdam
lobsterdam ответ АлексАлекс (раскрыть)
13 июля в 21:55, ред.
Чего он там и где "выиграл", если вся команда (т.н. сборная) только и делала, что в него старалась попасть, чтобы от него отскочило хоть куда-то...Правда не всегда, а практически никогда, не получалось! А если и отскакивало, то не туда, куда надо! Это видно по результатам его "гастролей" на ЧЕ-2020! Один гол да и то с левого пеналя! Какие там "дуэли"?
lobsterdam
lobsterdam
13 июля в 21:47
Эту фамилию из пяти букв давно пора предать забвению, так нет, снова и снова ее продолжают озвучивать! И Боярскому не следовало бы ворошить старый, побитый молью, хлам из сундука 2019 года!
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 21:45
Ты сам много извиняешься за постоянные лихие парковки на тротуарах и в других запрещённых местах???
виктор бочарников
виктор бочарников
13 июля в 21:31
Тысяча чертей!! Это же просто тренеришка !!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 21:07
Дзюба: Роберто, это Дзюба, извините, я тогда был не прав...
Манчини: Дзюба? Извините, я не понимаю. Вы кто?
YVG
YVG
13 июля в 21:04
Боярскому самому за сына нужно извиняться.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 20:45
Найти в себе силы извиниться могут только мужики . А у Дзюбы бабская натура -только языком хорошо работает ,ну и руками тоже ! )))))))))))
АлексАлекс
АлексАлекс
13 июля в 19:58
Вообще-то Дзюба рекордсмен по выигранным верховым дуэлям, так что это Манчини должен извиняться!
LAISMEN
LAISMEN
13 июля в 19:53
„Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о других.“
STVA 1
STVA 1
13 июля в 19:52
Миша вы сами такого сделали! Возносили до небес и потакали его видео и всей хрени которая сыпалась из него! Он не знает что такое извиняться!
Feanor1993
Feanor1993
13 июля в 19:51
Ну, на момент 2019 Манчини и вправду не был каким-то легендарным тренером
Futurista
Futurista
13 июля в 19:48
Миша хочет чтобы Дзюбо про него что нибудь сказал...что то не прет в последнее время...
311
311
13 июля в 19:48
Перед тренеришкой не извинялся, хотя тот не однажды утер нос Дзюбе!)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 июля в 19:46
Это все идёт от воспитания. Если чел рос в среде, в атмосфере вседозволенности, где смотрели на людей с высока, то тут ничего уже не поможет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 июля в 19:39
А помнит ли Манчини вообще рукотворного...???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 июля в 19:37
А нужны ли Манчини извинения Дзюбы - он и так уже всем все доказал.
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
13 июля в 19:32
У Дзюбы два вопроса:
1) сколько заплатят за это?
2) какой рукой?
Остапчук 67
Остапчук 67
13 июля в 19:29
Для этого нужны мозги.
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