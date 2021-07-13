Боярский: «На месте Дзюбы я бы извинился перед Манчини»

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13 июля 2021, 19:28

Народный артист РФ Михаил Боярский считает, что нападающему «Зенита» нужно извиниться перед главным тренером сборной Италии . В 2019 году Дзюба заявлял, что «Манчини не тренер, а бизнесмен».

На месте Дзюбы я бы извинился перед Манчини за такие слова. Но здесь вопрос к характеру Артёма: думаю, он никогда этого не сделает. Однако я не советчик Дзюбе, он сам должен принять решение. Конечно, по-человечески было бы правильно извиниться перед чемпионом Европы, которого ты не считал за тренера.

Ранее стало известно, почему у Дзюбы и Манчини произошёл конфликт во время работы итальянского специалиста в «Зените».