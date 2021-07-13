Боярский: «На месте Дзюбы я бы извинился перед Манчини»

Народный артист РФ Михаил Боярский считает, что нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе нужно извиниться перед главным тренером сборной Италии Роберто Манчини. В 2019 году Дзюба заявлял, что «Манчини не тренер, а бизнесмен».
На месте Дзюбы я бы извинился перед Манчини за такие слова. Но здесь вопрос к характеру Артёма: думаю, он никогда этого не сделает. Однако я не советчик Дзюбе, он сам должен принять решение. Конечно, по-человечески было бы правильно извиниться перед чемпионом Европы, которого ты не считал за тренера.
Ранее стало известно, почему у Дзюбы и Манчини произошёл конфликт во время работы итальянского специалиста в «Зените».
Манчини: Дзюба? Извините, я не понимаю. Вы кто?
Манчини: Дзюба? Извините, я не понимаю. Вы кто?
1) сколько заплатят за это?
2) какой рукой?
1) сколько заплатят за это?
2) какой рукой?