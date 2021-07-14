ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Черданцев: «Нового для себя в реформах не нашёл, всё это предлагал я сам»

14 июля 2021, 01:56

Футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев высказался о решении РФС провести масштабную реформу российского футбола.

Полностью поддерживаю заявление РФС о реформах лиг. При этом не нашёл для себя в нём ничего нового: это всё либо предлагал я сам — в статьях, Telegram, интервью — либо это некая квинтэссенция из того, о чём я говорил со своими гостями в разных программах.

Все те предложения, которые мне близки и понятны, перечислены в этой статье в качестве реформ. Вопрос лишь в механизме их реализации и деталях. Рад, что эта статья опубликована — пора что-то менять серьёзно и глобально.

Сроки? Думаю, всё это будет реализовываться в ближайшее время. Вот-вот стартует новый сезон, и единственной сложной вещью видится подготовка рассинхрона календаря между лигами, но это тоже решаемо. Соответственно, в течение пары лет можно подготовиться и переходить на новую систему.

Все новости
Бывший тренер «Кайрата»: «В Казахстане был „бум“ по Аршавину»
Вчера, 22:48 Комментарии3
Газизов: «Нормально отношусь к вакцинации, но она должна быть добровольной»
Вчера, 19:40 Комментарии8
Ларссон: «Наверное, при Витории буду играть чистого десятого номера»
Вчера, 19:11 Комментарии7
Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России»
Вчера, 18:39 Комментарии22
Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной»
Вчера, 17:19 Комментарии55
Валуев: «Не считаю, что Манчини отбывал номер в России»
Вчера, 16:12 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
14 июля в 13:58
СЦУКИ!..в футбол играть надо!....а не реформы проводить.....все реформы, как и революции-это шаг назад)))))
msa79
msa79
14 июля в 12:38
Черданцев много что в студии говорит, и хорошего, и бредового (как в прочем и многие здесь в комментариях). Он как астролог ляпает всё подряд, а потом если что сойдется, пальцем в небо, то не угомонится никак, типа "а я же говорил, а я же говорил".
minai
minai
14 июля в 11:42
И я тоже предлагал. Мы с чердаком предлагали.
Ironigor
Ironigor
14 июля в 10:04
Ну ты то , - да !!! Ты то вон какой !!!)))
112910415
112910415
14 июля в 07:46
всем лучшим, что у нас произойдёт, мы обязаны Черданцеву ! )
mensk
mensk
14 июля в 07:40
Скромно так о себе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 05:21
Черда3 хочет примазаться!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 05:17
Ещё один 7а.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 03:46
Черданцев - непризнанный реформатор ?!?
Все эти реформы блеф . Надо с лимита и зарплат начинать, а иначе нашим паспортистам плевать как лиги называться будут.
протон1
протон1
14 июля в 02:14
сколько бы не проводили реформу. а воз и нынче там. толку не вижу. я уже не верю рфс. давно не верю. все пилят
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100