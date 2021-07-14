Черданцев: «Нового для себя в реформах не нашёл, всё это предлагал я сам»

Футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев высказался о решении РФС провести масштабную реформу российского футбола.

Полностью поддерживаю заявление РФС о реформах лиг. При этом не нашёл для себя в нём ничего нового: это всё либо предлагал я сам — в статьях, Telegram, интервью — либо это некая квинтэссенция из того, о чём я говорил со своими гостями в разных программах.

Все те предложения, которые мне близки и понятны, перечислены в этой статье в качестве реформ. Вопрос лишь в механизме их реализации и деталях. Рад, что эта статья опубликована — пора что-то менять серьёзно и глобально.

Сроки? Думаю, всё это будет реализовываться в ближайшее время. Вот-вот стартует новый сезон, и единственной сложной вещью видится подготовка рассинхрона календаря между лигами, но это тоже решаемо. Соответственно, в течение пары лет можно подготовиться и переходить на новую систему.