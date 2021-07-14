Васин — о критике: «И я расстраиваюсь, когда у звезды что-то не получается»

Защитник ЦСКА отреагировал на критику со стороны болельщиков команды.

Что касается негатива от болельщиков, я и сам бываю таким во время просмотра каких-то матчей. Смотрю игру любимой команды НБА и расстраиваюсь, когда у ее звезды что-то не получается. И все. Как у него прошла неделя, на уколах ли он играет, плохо ли ему — тебя это не особо волнует. Важна игра. Ты болеешь и хочешь, чтобы команда выиграла. Все остальное уходит на второй план.

Болельщиков можно понять. Ты выходишь на поле, неважно, что болит. Вышел — давай играй! Более умный и опытный игрок может лишний раз вообще пропустить игру. Бывает и такое состояние: у тебя болит левая нога, и ты не можешь разворачиваться в левую сторону, но в целом бегать способен. Выходишь, а потом случается ситуация, когда эта мелочь влияет на результат.