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Васин — о критике: «И я расстраиваюсь, когда у звезды что-то не получается»

14 июля 2021, 10:01

Защитник ЦСКА Виктор Васин отреагировал на критику со стороны болельщиков команды.

Что касается негатива от болельщиков, я и сам бываю таким во время просмотра каких-то матчей. Смотрю игру любимой команды НБА и расстраиваюсь, когда у ее звезды что-то не получается. И все. Как у него прошла неделя, на уколах ли он играет, плохо ли ему — тебя это не особо волнует. Важна игра. Ты болеешь и хочешь, чтобы команда выиграла. Все остальное уходит на второй план.

Болельщиков можно понять. Ты выходишь на поле, неважно, что болит. Вышел — давай играй! Более умный и опытный игрок может лишний раз вообще пропустить игру. Бывает и такое состояние: у тебя болит левая нога, и ты не можешь разворачиваться в левую сторону, но в целом бегать способен. Выходишь, а потом случается ситуация, когда эта мелочь влияет на результат.

Недавно бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко сравнил Васина с легендой немецкого футбола.

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Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 21:12
лучше бы играл. чем болтать . вам дают за это большие деньги
Mi6
Mi6
14 июля в 20:27
Васин непредсказуем в своем влиянии на результат игры. Пора его послать вслед за Гончаренко
dok66
dok66
14 июля в 19:45
Играй давай ! И нечего слезы лить : у кошки болит , у собачки болит ...
Palex
Palex ответ blitz (раскрыть)
14 июля в 17:11
Он считает, что болельщики этого не понимают? Всем всё прекрасно понятно, мы не глупее футболистов. Но нам до их болячек нет дела. Травмирован- лечись и не надо жалобить.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 июля в 16:12
Класс!
aventure61
aventure61
14 июля в 15:51
блин этому дубу уже 32 года.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
14 июля в 15:35
Оказывается футбольная звезда Васин не футболом увлекается, а НБА, вот почему он ногами не очень знает как с мячом обращаться, но зато звезда, сам же сказал
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 июля в 12:56
А ты тут при чем?
blitz
blitz ответ Palex (раскрыть)
14 июля в 12:26, ред.
Он хотел сказать, что качество игры зависит от состояния игрока, есть травмы или нет, есть болячки или нет, играет на уколах или нет, а болельщики об этом не задумываются, болельщикам нужен только результат.
Palex
Palex
14 июля в 12:22
А что он, что вообще-то сказать хотел?
oFANATo
oFANATo
14 июля в 11:59
Молодец хорошо все сказал!
Давай играй также надежно и дальше как отыграл концовку прошлого чемпионата!!!
makkie
makkie
14 июля в 11:41
Судя по игре Васина, у него вечно что-то болит.
То мяч срежет, то соперники его накрутят, то переклинит на поле :)
DVL
DVL
14 июля в 11:11
Что с травмой, что без пользы от вас никакой. Что тока не придумают эти звездуны лимитчики, чтобы себя оправдать.
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 июля в 11:07
Эти двое ещё не разобрались кто из них "СУПЕРИСТЕЙ" !!!)))
Борьба продолжается !!!)))
berda2003
berda2003
14 июля в 10:54
васин, зачем так? плачу, слёзы хлынули из глаз, даже дочитать не смог...
бедный васин, как тяжело, но надо... ведь ты Кумир миллионов!
Остапчук 67
Остапчук 67
14 июля в 10:54
Васин, а ты что, звезда?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 10:34
Я нипонял, звезда всё таки Васин или нет?
И ещё бы добавил к его опусу, что бывают игроки, которые не могут разворачиваться в левую сторону, а в правую разворачиваются коряво. Могут бежать быстро, даже очень. Но не туда и чаще всего в офсайд. Бить умеют многие, сильно. Но по воробьям или угловым флажкам.
И чаще всего эти персонажи являются россиянами и получают миллионы баксов за правильный паспорт.
Пока с этим что-нить не сделают, у нас будут бегать такие вот Васины...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 июля в 10:31
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 июля в 10:26
Мы еще увидим этих двух "звезд", объединенных знаменами одной команды:
1bear
1bear
14 июля в 10:21
ну вот до чего довёл весь российский футбол лимит на легионеров....
...наши "звёзды"играть не умеют,а главное не хотят,ведь огромная зарплата "капает"не смотря на результаты...
что-то мне это напоминает пошлины на ввоз подержанных иномарок (типа -дайте время и мы создадим конкурентоспособный российский авто....)
Стасодзюб
Стасодзюб
14 июля в 10:14
хахахахах)))) Тогда дзюба король футбола!!!!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
14 июля в 10:11
Этой "звезде" бы голову подлечить
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