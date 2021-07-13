Черчесов: «В 2018-м мы превратили сборную в страну, а страну — в сборную»

Бывший главный тренер сборной России в своём инстаграме обратился к болельщикам национальной команды.

Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых – чемпионат мира 2018 года в России. Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну — в сборную». Затем было ещё немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем. Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика. До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!