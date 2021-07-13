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Черчесов: «В 2018-м мы превратили сборную в страну, а страну — в сборную»

13 июля 2021, 22:03

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своём инстаграме обратился к болельщикам национальной команды.

Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых – чемпионат мира 2018 года в России. Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну — в сборную». Затем было ещё немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем. Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика. До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!

Ранее Черчесов рассказал о деталях увольнения из сборную России.

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Все комментарии
jobss
jobss ответ Дима Логинов (раскрыть)
15 июля в 15:11
.
альсато
альсато
14 июля в 14:11
могли бы в 18 году пройти дальше 1/4?..могли!...побеждай хорватов в серии пендалей и ты в полуфинале!....Станиславу. нужно было завершать работу в Сборной, после чем.мира!...Сегодня бы он был самым желаемым тренером для Сборной, даже для тех, кто тут желчью брызжет.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Логинов (раскрыть)
14 июля в 10:43
Ответ в стиле Черномырдина. Когда что то чешется, чешите в другом месте., чабан мудрец, однако
stavr74
stavr74
14 июля в 10:32
«В 2018-м мы превратили сборную в страну, а страну — в сборную»
в 2021 -м я превратил сборную с онанистом во главе, страну в дешёвый бордель
ykcyc77
ykcyc77
14 июля в 10:30
А мельдоний во что превратили????
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 июля в 10:28
Ну да, Кутепов - известная легенда отечественного футбола
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 10:26
Сразу видно, что писал не сам. Когда он сам пытается что-то сказать, получается сплошной "абырвалг"
112910415
112910415
14 июля в 10:14
а теперь пора покинуть публичное пространство, пора !
cska1948
cska1948 ответ протон1 (раскрыть)
14 июля в 10:06
Интересно, сколько бабла отвалил РФС голландцам за ЭТО "открытие", о котором и без них знает любой российский болельщик?
realdogge the gunner
realdogge the gunner
14 июля в 08:35
В стране развал. Не самое лучшее сравнение, конечно.
НОЖ
НОЖ
14 июля в 07:07
Какая страна, такая сборная!
CАRLOS
CАRLOS
14 июля в 07:02
Черчесов: "До встречи!"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1268193/cherchesov-stanislav-rossiya

До какой ещё встречи, вали в свою Осетию и не высовывайся больше.
sir_Alex
sir_Alex ответ Знатог (раскрыть)
14 июля в 06:52
Сборная ВСЕГДА была Сборнаяй)))
Знатог
Знатог ответ протон1 (раскрыть)
14 июля в 06:12
Эге. Страну превратили в срану, а сборную- в Сборнаяю.
Землянин
Землянин ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
14 июля в 04:29
Так, как страна хозяин, то при жеребьёвке Россия была в первой корзине и кроме Уругвая сильных соперников и не было
Ваня Копчик
Ваня Копчик
14 июля в 03:00
Сборная вроде бы была твоя, а не наша.
протон1
протон1
14 июля в 02:18
вы черчесов превратили сборную в клоунаду
протон1
протон1 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
14 июля в 02:11
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ протон1 (раскрыть)
    14 июля в 01:38
    Это футбольный сайт)
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    14 июля в 01:37
    Ну спасибо что хоть на домашнем мундиале не сильно опозорились, хотя после Уругвая все к этому шло
    msa79
    msa79
    14 июля в 01:21
    По моему, в 2018, Уругвай нам всё в подробностях показал.
    iri13
    iri13 ответ d_fincher (раскрыть)
    14 июля в 01:05
    ...клубный троллинг, и потом, особенно Черчесов "зенитовец"... да и Дзюба им стал только 6 лет назад.
    протон1
    протон1
    14 июля в 00:25
    Голландская компания Hypercube, которая исследовала влияние лимита на легионеров на российский футбол, пришла к выводу, что клубы переплачивают как иностранным, так и российским футболистам, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    14 июля в 00:23
    2018 повезло России серезьных соперникоы по группе и не было Саудовская Аравия и Египет потом против мертвых Испаньцев лотерея.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    14 июля в 00:21
    Лукавит сатана,вся страна видела как сб Испания водила,издевалась над Россией как хотела,1250 передач против 200 России,судьи были куплены или что то тайное происходило или откатные может дали Испании,чтобы они на били по аоротам итд
    протон1
    протон1
    14 июля в 00:05
    Масштабную реформу надо делать во всей России Чиновники и депутаты с коммерсантами захватывают самовольно земли да же если там лес или исторические памятники и распродают эти земли под застройку принося вред природе и государству не законно наживаясь на этом. Вообще уже терпеть бардак в стране устроившими Единой Россией и воровской властью уже нет предела!!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    13 июля в 23:58
    Это ложь.тогда все были против Стаса, спасибо Кутепову, что сьел испашек.
    В 2008ом сборная и болельщики были счастливы, от футбола
    4RT
    4RT
    13 июля в 23:56
    Скажи спасибо, что ЧМ проходил в России.А то бы вряд ли вы там вообще играли
    kotmyshka
    kotmyshka
    13 июля в 23:53
    Как-то настораживает его "До встречи!"
    LOpp
    LOpp
    13 июля в 23:51
    На кубке конференции провалился.
    На ЧМ-2018 попали без отбора, где обыграли Египет и С. Аравию, благодаря ноге Акинфеева прошли далеко не самую сильную Испанию.
    На Евро-2020 пробились, куда пробились 20 сборных из 50 в Европе.
    В Лиге наций провалилась.
    На Евро-2020 провалились.

    Черчесова ещё нужно было гнать после кубка конференции.
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