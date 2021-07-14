Недвед заверил, что Роналду никуда не уйдёт этим летом

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сегодня прибыл на клубную базу вместе со всей командой, которая начинает готовиться к новому сезону.
Один из болельщиков туринского клуба подбежал к Недведу и задал вопрос касательно будущего нападающего Криштиану Роналду.
Недавно была информация, что Роналду может подписать клуб из Манчестера.
«Вернется ли Роналду после отпуска в клуб? Вернется», — заявил Недвед.
Даже при условии что Аллегри уже много раз говорил что Кристина балласт для клуба и клуб находится у него в заложниках, ему придется найти место этой бабе на поле иначе она разрушит клуб изнутри.
А так да...очередь из покупателей это хороший показатель того что пора к марроканцу ехать на пенсию. Катар и МЛС - два места где этого спиногрыза готовы ещё кормить.
Даже при условии что Аллегри уже много раз говорил что Кристина балласт для клуба и клуб находится у него в заложниках, ему придется найти место этой бабе на поле иначе она разрушит клуб изнутри.
А так да...очередь из покупателей это хороший показатель того что пора к марроканцу ехать на пенсию. Катар и МЛС - два места где этого спиногрыза готовы ещё кормить.