Недвед заверил, что Роналду никуда не уйдёт этим летом

1626264930

14 июля 2021, 15:15

Вице-президент «Ювентуса» сегодня прибыл на клубную базу вместе со всей командой, которая начинает готовиться к новому сезону.

Один из болельщиков туринского клуба подбежал к Недведу и задал вопрос касательно будущего нападающего .

Недавно была информация, что Роналду может подписать клуб из Манчестера.

«Вернется ли Роналду после отпуска в клуб? Вернется», — заявил Недвед.