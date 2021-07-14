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Недвед заверил, что Роналду никуда не уйдёт этим летом

14 июля 2021, 15:15

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сегодня прибыл на клубную базу вместе со всей командой, которая начинает готовиться к новому сезону.

Один из болельщиков туринского клуба подбежал к Недведу и задал вопрос касательно будущего нападающего Криштиану Роналду.

Недавно была информация, что Роналду может подписать клуб из Манчестера.

«Вернется ли Роналду после отпуска в клуб? Вернется», — заявил Недвед.

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Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 20:56
Оставьте Криша ещё на год,не убивайте интригу в СерииА.
Elliada
Elliada
14 июля в 19:48
За время пребывания Роналду в Ювентусе, команда скатилась ниже некуда. Неужели руководство этого не видит?
juvenale
juvenale
14 июля в 18:17
жаль....тогда Юве ничего не светит...ведь для эгоиста главное рекорды,пусть и в ущерб команде
Legend 6
Legend 6
14 июля в 17:49
Бесплатно уйдёт потом, чтобы получить жирнее контракт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 17:37
Недвед зря не скажет!
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 16:47
он знает это точно)))
Остапчук 67
Остапчук 67
14 июля в 15:54
В подобных случаях правды не говорят.
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 15:50
Не повезло ювентусу
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
14 июля в 15:45
Конечно он никуда не уйдет...как может уйти тот кто на$!й никому не нужен даже за еду и контракт с которым разорвать стоит три трансферных бюджета.
Даже при условии что Аллегри уже много раз говорил что Кристина балласт для клуба и клуб находится у него в заложниках, ему придется найти место этой бабе на поле иначе она разрушит клуб изнутри.
А так да...очередь из покупателей это хороший показатель того что пора к марроканцу ехать на пенсию. Катар и МЛС - два места где этого спиногрыза готовы ещё кормить.
112910415
112910415
14 июля в 15:26
клуб стал заложником угасающей звезды ..
shlomo
shlomo
14 июля в 15:21
Оооо... а сколько было разговоров
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
14 июля в 15:18
Не знаю хорошо это или плохо. Аллегри то всем место найдёт, вопрос лишь в том будет это через конфликт или путём конструктивного диалога. Рон всё ещё топ, но его штрафные и истерики при заменах не идут не в какие рамки.
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