У «Челси» требуют 175 млн евро за Холанда. Ценник безумный и Райола обнаглел

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вчера, 14:04

Опасный футбольный трансфер.

ФИФА ранит футбол, уступая агентам

Никто не смог объяснить ценность агентов, если у них и юридического образования для составления контрактов нет. Важно понимать, что миллионы в футболе благодаря бездействию ФИФА отдают людям, которые пришли с улицы. Тот же Мино торговал пиццей, а Мендеш был ди-джеем.

В футболе сотни миллионов евро идут мимо клубных касс и карманов игроков. Хотя дешевле держать помощников-переводчиков и психологов для адаптации новичков-иностранцев. Или тех, кто будет профессионально вести финансовые дела молодых футболистов.

Говорят, что Райола просит у Абрамовича 40 000 000 евро для себя. Бандиты и рэкетиры в девяностых вряд ли были настолько наглыми. За какие заслуги целых 40 миллионов? Раз Мино сидит в особняке Аль Капоне в США , пусть проверит кровать на наличие головы игрушечной лошади.

Райола не единственный агент, который замешан в странных сделках, но в последнее время Мино – один из самых откровенно вызывающих. Он кичится тем, что в ФИФА ничего не делают для нормализации ценообразования в мире трансферов. И из хитрого дельца превращается в аналог злодея из кино

175 млн евро – слишком большая сумма

«Боруссия» Д не вышла в финал ЛЧ с Холандом. Не выиграла Бундеслигу. Норвегия не прошла на Евро-2020, хотя шанс такой имела через плей-офф Лиги наций. Сам по себе Эрлинг – феномен, но пока это относится строго к количеству мячей. Вокруг юного форварда пока сложно создать чемпионскую команду. У «Челси» такая уже есть? Неправда, выиграть ЛЧ и АПЛ – разные задачи.

Грановская и Чех это понимают. Поэтому Лэмпард ушел в отставку, а Тухель чудом проскочил на четвертую строчку. В последнем туре проиграл «Астон Вилле», но в параллельном матче «Лестер» потерял три очка против «шпор». Без этого результата могли запаниковать в Порту. Тогда у «Манчестер Сити» был не только чемпионский кубок АПЛ , а лондонцев ждали скромные еврокубки.

Обновленному составу «Челси» нужно точечное усиление, но обдуманное. 175 млн евро, которые запросят «Боруссия» Д, отец Холанда и Райола для себя, позволят Эрлингу стать вторым по стоимости футболистом в истории после Неймара. Финансово даже трансфер невероятно популярного бразильца себя для ПСЖ не оправдал. У Холанда сейчас 10.1 млн подписчиков в Инстаграм, но там много норвежцев и мало англичан.

«Челси» далеко не самый популярный клуб АПЛ среди местных фанатов, чтобы мгновенно монетизировать приезд новичка среди английских поклонников игры. Форвард не станет аналогом Салаха по популярности, ведь Норвегия не равна арабскому миру по населению. Поэтому Грановской надо хорошо подумать, прежде чем удовлетворять просьбу Тухеля, если настаивает именно на такой безумной сделке.

Центрфорвард точно нужен «Челси»

Вернер забил 6 голов в АПЛ , Хаверц – 4. Обе звездочки из Бундеслиги не заиграли сразу. У хавбека Жоржиньо с мастерскими пенальти 7 мячей. Пять голов забил защитник Зума. Зато список подтверждает, что «Челси» срочно нужен крутой снайпер. А вот Холанду срочно нужно стать скромнее. Отнекивается от вечеринки, на которой на еду и шампанское якобы отдал 500 тысяч евро. Но и без таких расходов парень стал наглее, когда Райола свел его с миллионами.

Хотя Эрлинг не подтверждал, что поставил Мино задачу найти ему только великую команду, а всем остальным будет отказывать, уже по тому, как себя ведет, видно – на грани, чтобы «поймать звезду». Даже если Грановская убедит Эрлинга, то останется и вопрос статуса самих лондонцев. Холанд хотел в грандиозный клуб, а разве «Челси» «абсолютный топ-клуб»?

И про зарплату Холанда не забывайте – к нему будут ревновать в «Челси». Доннарумму называют в Италии Долларуммой – Райола задурил голову чемпиону Европы. Расставание с «Миланом» смягчил только триумф на Евро. Агент всегда кивает на размеры контрактов клиентов. Как у Де Лигта, что в «Ювентусе» получает больше, чем Кьеллини и Бонуччи. Но забывает уточнить: без Райолы настолько крутые молодые мастера могли заключить аналогичные сделки до запятой. Нет никакой магии, есть завышенные комиссионные.

Помним осечки Торреса и Шевченко

Вернер ощутил себя в шкуре Креспо, Муту, Торреса, Шевченко и других славных форвардов, что не заиграли в «Челси», как умели до этого. У Тимо многое получалось в «Лейпциге», а в «Челси» словно разучился попадать в пустые ворота. И Жиру не всегда на поле такой уверенный в себе, как за его пределами, пусть за Оливье говорит колоссальный опыт.

Форвардам, если их фамилия не Дрогба, в «Челси» обычно сложно. Но даже легендарный Дидье не козырял невероятной результативностью. Его любили и ценили за борьбу на каждом участке поля и готовность выйти хоть в центре обороны. Холанд – нападающий чистых мячей. Эгоистичный, опыта связывать игру, как у Кейна, у него нет. Это молодой аналог Левандовски.

Таким нападающим нужны команды, где все работают на них. У «Челси» иначе. Видели их путь в Лиге чемпионов, это снова история о преимуществе команды и таких ребят, как Жоржиньо или Канте, над ставкой на эгоистов. Как Азар уехал в Мадрид за победой в ЛЧ и прогадал, так Холанд может перейти в «Челси» за трофеями, а попасть на период без оных. Команда не на всех позициях юная, но молодежи хватает.

И еврокубковый успех Тухеля не гарантирует «золото» АПЛ . Конечно, если у «Челси» хватает денег на Холанда – нужно брать. Но пора бы ФИФА написать прозрачные правила трансферного рынка. Опасно вешать вчерашним детям ценник в 100+ миллионов. Целые клубы рискуют развалиться, ведь жадные агенты перегрели рынок. Странно, Чеферин и Инфантино словно не замечают эту проблему.

Холанд – прекрасный юный игрок, но ему будет сложно отработать не только 175 млн евро, а еще и огромную зарплату в контракте на пять лет. Победит ли футбол, если Эрлинга накроет синдром Фернандо Торреса? «Челси» выиграет, если в Англии у норвежца не пойдет игра, не совпадут стили, не сойдется с Тухелем? Выбрасываешь сотни миллионов на ветер – повторяешь в итоге путь «Барселоны». И не только каталонцев, вспомните историю легенды АПЛ .

Ценник в 175 млн евро, особенно если отдавать 40 миллионов агенту, взят с потолка. «Челси» по доходам на восьмом месте в мире, уступают «Барселоне» на треть. Им нельзя платить столько за контракт 20-летнего форварда, если хотят избежать долгов в будущем.