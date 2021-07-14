«Бавария» показала первую неделю тренировок под руководством Нагельсманна

Пресс-служба «Баварии» опубликовала видео первой недели тренировок под руководством нового главного тренера клуба Юлиана Нагельсманна.
Ранее стало известно, что один из лидеров «Баварии» может покинуть клуб.
Пресс-служба «Баварии» опубликовала видео первой недели тренировок под руководством нового главного тренера клуба Юлиана Нагельсманна.
Ранее стало известно, что один из лидеров «Баварии» может покинуть клуб.
С сегодняшнего дня за обычные комментарии в матчах очки начисляться не будут. Теперь в матчах можно заработать очки только через форму в линии, написав свое мнение, состоящее из не менее 30 слов.
В некоторых непопулярных дивизионах данной возможности заработка очков нет
С сегодняшнего дня за обычные комментарии в матчах очки начисляться не будут. Теперь в матчах можно заработать очки только через форму в линии, написав свое мнение, состоящее из не менее 30 слов.
В некоторых непопулярных дивизионах данной возможности заработка очков нет