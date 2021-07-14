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«Бавария» показала первую неделю тренировок под руководством Нагельсманна

14 июля 2021, 19:17

Пресс-служба «Баварии» опубликовала видео первой недели тренировок под руководством нового главного тренера клуба Юлиана Нагельсманна.

Ранее стало известно, что один из лидеров «Баварии» может покинуть клуб.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
14 июля в 20:56
На сколько он хороший тренер покажет лига чемпионов
протон1
протон1
14 июля в 20:51
Юлиан-красавец во всех смыслах
jobss
jobss ответ RBA (раскрыть)
14 июля в 19:40, ред.
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
С сегодняшнего дня за обычные комментарии в матчах очки начисляться не будут. Теперь в матчах можно заработать очки только через форму в линии, написав свое мнение, состоящее из не менее 30 слов.

В некоторых непопулярных дивизионах данной возможности заработка очков нет
beefs
beefs
14 июля в 19:28
Новая метла по новому метет...
RBA
RBA
14 июля в 19:23
Почему не появляются баллы за комментарии.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июля в 19:22
Хуже не будет,чемпионами станут
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